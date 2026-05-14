Dispută între Adrian Câciu și Oana Gheorghiu după concertul Metallica la Arena Națională. Schimb de replici pe social-media

Concertul trupei Metallica de la Arena Națională a generat o dispută publică între deputatul PSD Adrian Câciu și vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce Gheorghiu a publicat miercuri seară o fotografie de la eveniment. Deputatul PSD a acuzat-o pe vicepremier că a stat la lojă, protejată de SPP, și că „adoră privilegiile”.
Deputatul PSD Adrian Câciu a reacționat pe Facebook la postarea Oanei Gheorghiu, susținând că vicepremierul nu a stat în mulțime, ci într-o lojă, fiind însoțită de protecție SPP.
În mesajul său, Câciu a afirmat că alții, printre care parlamentari, consilieri, foști miniștri, „analisți”, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile, au preferat să stea printre oameni, în timp ce Gheorghiu s-ar fi aflat în condiții privilegiate.
„Oana Gheorghiu a stat în lojă la concertul Metallica, protejată de SPP. Și-a pus și poză, lăudându-se si atacând, plină de aroganță! O fi fost în loja vreunui om de afaceri nedeclarat în RUTI? Fac pariu că nu a plătit biletul!
Noi, restul, parlamentari, consilieri, fosti ministri, analisți, jurnaliști, reprezentați ai societătii civile, am stat între oameni, acolo unde era firesc să stam! (…) Parvenitism sau nu, pare ca e patologie la doamna Gheorghiu să adore privilegiile dând lectii societatii.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat miercuri seară o fotografie de la Arena Națională însoțită de mesajul: „Când aprinzi lumina, sistemul vine să te atace”. În postare, Gheorghiu a făcut referire la un fost șef al Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de PSD, care, după plecarea din funcție, a acuzat-o de trafic de influență.
„Când aprinzi lumina, sistemul vine să te atace.