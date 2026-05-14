Dispută între Adrian Câciu și Oana Gheorghiu după concertul Metallica la Arena Națională. Schimb de replici pe social-media

Concertul trupei Metallica de la Arena Națională a generat o dispută publică între deputatul PSD Adrian Câciu și vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce Gheorghiu a publicat miercuri seară o fotografie de la eveniment. Deputatul PSD a acuzat-o pe vicepremier că a stat la lojă, protejată de SPP, și că „adoră privilegiile”.

Câciu, mesaj pentru Oana Gheorghiu

Deputatul PSD Adrian Câciu a reacționat pe Facebook la , susținând că vicepremierul nu a stat în mulțime, ci într-o lojă, fiind însoțită de protecție SPP.

În mesajul său, Câciu a afirmat că alții, printre care parlamentari, consilieri, foști miniștri, „analisți”, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile, au preferat să stea printre oameni, în timp ce Gheorghiu s-ar fi aflat în condiții privilegiate.

„Oana Gheorghiu a stat în lojă la concertul Metallica, protejată de SPP. Și-a pus și poză, lăudându-se si atacând, plină de aroganță! O fi fost în loja vreunui om de afaceri nedeclarat în RUTI? Fac pariu că nu a plătit biletul!

Noi, restul, parlamentari, consilieri, fosti ministri, analisți, jurnaliști, reprezentați ai societătii civile, am stat între oameni, acolo unde era firesc să stam! (…) Parvenitism sau nu, pare ca e patologie la doamna Gheorghiu să adore privilegiile dând lectii societatii.

Un concert Metallica nu se poate simti apărată de un geam la o loja. Dar, poate, pentru unii, sinecuriști și lobby-ști, doar poza și locul contează!

Ce îi mai place la lojă… Protejată, prin geam, de popor. Popor pe care îl spoliază în timp ce îl minte ca-i face bine, jupuindu-l. Din loja. „, a scris deputatul PSD pe Facebook.

Ce a scris Oana Gheorghiu

Vicepremierul Oana Gheorghiu a publicat miercuri seară o fotografie de la Arena Națională însoțită de mesajul: „Când aprinzi lumina, sistemul vine să te atace”. În postare, Gheorghiu a făcut referire la un fost șef al Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de PSD, care, după plecarea din funcție, a acuzat-o de trafic de influență.

„Când aprinzi lumina, sistemul vine să te atace.

După 4 ani de „performanță”, Guvernul l-a demis pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de .

Dumnealui vine astăzi în spațiul public cu acuzații privind un trafic de influență pe care l-aș fi făcut în favoarea unei firme, prin niște întâlniri publice și mail-uri date de pe adresele oficiale.

„Faptele” s-ar fi petrecut în ianuarie, însă dumnealui abia acum, după ce a fost demis, a decis să dezvăluie public aceste situații reprobabile.

Să ne înțelegem: persoana în cauză n-a mers să depună vreo plângere penală, așa cum legea ar fi impus-o dacă era vorba cu adevărat de vreo faptă ilegală.

În schimb, a dat presei „pe surse” un e-mail.

Și de aici, un mare, mare scandal, bazat, în fapt, pe absolut nimic.

Ce nu înțeleg toți acești băieți deștepți este că oamenii nu pot fi prostiți cu fake news-uri.

După zeci de ani de combinații, Ilie Bolojan a început curățenia în cămară.

Gata cu sinecurile, gata cu privilegiile, gata cu risipa.