Eugenia Vasilache, femeia din Galați care și-a ucis în bătaie fetița de 9 ani, a fost condamnată definitiv la 28 de ani și 4 luni de închisoare pentru omor calificat. Elena Anamaria Vasilache și Florin Vasilache, mătușa și unchiul victimei, care locuiau în același apartament și știau ce se întâmplă, au primit câte 18 ani și 8 luni de închisoare pentru complicitate la omor calificat.

Decizia aparține Curții de Apel Galați și este definitivă. Astfel, Curtea a respins, ca nefondate, apelurile formulate împotriva de Tribunal și a menținut condamnările dispuse în primă instanță.

Condamnări grele după moartea în chinuri a unei fetițe

Eugenia Vasilache a fost condamnată la 20 de ani de închisoare pentru omor calificat asupra unui membru de familie. Ea a mai fost găsită vinovată pentru rele tratamente aplicate minorului și violență în familie. Prin contopirea pedepselor a rezultat o condamnare totală de 28 ani și 4 luni în închisoare.

Elena Anamaria Vasilache și Florin Vasilache, mătușa și unchiul victimei, au primit câte 18 ani și 8 luni de detenție pentru la omor calificat asupra unui membru de familie și complicitate la rele tratamente aplicate minorului.

De asemenea, cei trei inculpați au fost obligați la plata către cei doi copii ai femeii a sumei de 150.000 lei pentru fiecare, ca daune morale.

Cum și-a ucis mama fetița

Fetița în vârstă de 9 ani a fost în repetate ori bătută de mama sa, abuzată și arsă cu un aprinzător de aragaz, fapte care au dus în cele din urmă la

că fata a murit în urma unui șoc traumatico-hemoragic după ce mama ei a lovit-o repetat, timp de cinci zile, cu obiecte contondente, au precizat procurorii. De asemenea, mama fetiței i-a cauzat acesteia arsuri.

Deși mama suferă de un handicap mental, rudele care trăiau în aceeași gospodărie au promis că o vor ajuta să-și crească fetițele, scria presa locală în trecut.

Autoritățile ar fi fost înștiințate de către o educatoare despre bătăile crunte pe care copila le îndura, însă nu a fost luată nicio măsură pentru evitarea tragediei.