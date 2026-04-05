Dragoș Pîslaru a transmis, de Florii, un mesaj cu subînțeles la adresa . Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a subliniat că semnificația sărbătorii ar trebui să le reamintească politicienilor să pună nevoile oamenilor înaintea imaginii și intereselor de fațadă.

Ce lecție le transmite Dragoș Pîslaru politicienilor de Florii

În contextul sărbătorii Floriilor, Dragoș Pîslaru a transmis un mesaj pe . Prin acesta, a atras atenția asupra modului în care ar trebui exercitată responsabilitatea publică.

„Pilda Floriilor ar trebui să fie o lecție importantă pentru mulți politicieni. Calitatea unui om nu se măsoară după aplauzele și ovațiile pe care le primește, ci după modul în care își duce la capăt datoria. Exemplul bun este dat de Mântuitorul care intră în Ierusalim cu smerenie, călare pe un măgar, nu cu fast și nu cu spectacol.”, se arată în postarea ministrului.

Cum vede Dragoș Pîslaru rolul politicii în prezent

În continuarea mesajului transmis de Florii, Dragoș Pîslaru a venit cu un comentariu mai amplu despre direcția în care ar trebui să se îndrepte politica. Acesta a vorbit și despre derapajele din spațiul public.

„E o imagine puternică și pentru viața publică din zilele noastre: politica, adică grija pentru viața cetății, ar trebui să fie despre slujirea celor mulți, nu despre înavuțirea proprie sau obținerea popularității prin minciuni spuse frumos.

Să nu confundăm zgomotul momentului cu ceea ce este cu adevărat drept și necesar. Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi.