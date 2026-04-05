Intervențiile statului pot doar să tempereze scumpirile, nu să readucă la prețurile de altădată. Avertismentul vine de la consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.

Acesta spune că măsurile luate au avut doar un efect temporar, iar realitatea pieței internaționale nu poate fi anulată, informează Digi24.

De ce nu vor mai scădea carburanții la nivelurile din trecut

Așteptările privind o revenire rapidă la prețuri mai mici sunt, în realitate, nerealiste. „Dacă cineva își închipuie că putem stopa sau putem reveni la prețurile de dinainte, este o iluzie. Nu putem face asta. Putem face ca prețurile la pompă să fie cumva mai mici decât ar justifica evoluțiile din piețele internaționale, dar să compensăm în totalitate aceste evoluții este imposibil”, a transmis Ionuț Dumitru pentru sursa menționată.

Totuși, unele intervenții au avut efect pe termen scurt. Plafonarea adaosurilor a reușit să oprească valul de scumpiri. În anumite cazuri, au apărut chiar și mici ieftiniri în unele lanțuri de benzinării.

Vor reuși noile măsuri să țină sub control prețurile la carburanți

Noile intervenții ale statului ar putea aduce un efect suplimentar în piață. Totul depinde însă de evoluția prețului petrolului la nivel internațional, avertizează consilierul onorific al premierului.

„Intră în vigoare măsura cu rambursarea unei părți din accize, , și ar trebui să vedem un nou efect în piață după această măsură. Dacă prețurile continuă să crească pe piețele internaționale, efectele măsurilor luate de probabil vor fi diminuate, dar măcar compensăm o parte din efectele negative”, a explicat acesta.

În paralel, autoritățile au încercat să blocheze eventualele abuzuri din piață. „Au fost luate măsuri în direcția supraimpozitării profiturilor excepționale și de plafonare a marjelor la nivelul anului anterior. Aceste măsuri previn scenariul în care companiile ar profita de prețul petrolului mult mai mare și ar transfera către consumator un preț nejustificat”, a adăugat Ionuț Dumitru.

Cât de mult își permite statul să intervină în prețul carburanților

Potrivit consilierului onorific al premierului, marja de intervenție a statului este serios limitată de situația bugetară.

„Noi avem deficite mari și un spațiu fiscal extrem de limitat. Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă cu resurse publice, pentru că asta ar pune o presiune și mai mare pe deficitul bugetar. Avem încă un deficit bugetar de peste 6% din PIB, un nivel foarte înalt. Să adăugăm o presiune și mai mare pe deficit nu cred că este de dorit și nici nu putem face acest lucru, pentru că piețele financiare ne-ar penaliza”, a precizat acesta.

Cu alte cuvinte, statul nu își permite intervenții masive fără costuri serioase. Deja, măsurile aplicate vin cu o notă de plată considerabilă. Sprijinul pentru transportatori ajunge la aproximativ 600 de milioane de lei. Cel pentru agricultură se ridică la circa 1,5 miliarde de lei. În plus, reducerea accizei cu 0,30 lei pe litru generează un impact de peste 200 de milioane de lei în fiecare lună.