Situație tensionată la cea mai mare unitate de învățământ din Capitală, Școala Gimnazială nr. 195 „Hamburg”, unde peste 2.000 de elevi sunt înscriși. Conducerea școlii și-a depus demisia în bloc sâmbătă, 6 septembrie, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar.

Cum s-a ajuns la demisia colectivă a conducerii Școlii „Hamburg”

Ce reclamă părinții

Directoarea școlii, Ștefania Voicu, a confirmat sâmbătă pentru Edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu.

Decizia vine pe fondul nemulțumirilor părinților, care acuză „haos” în organizarea programului școlar. Din cauza lucrărilor de renovare și extindere – ce ar urma să fie finalizate abia în 2026 – doar două corpuri de clădire sunt funcționale, iar orele vor fi susținute și în containere montate pe trotuar și în parcare. În total, trebuie găzduite aproximativ 86 de clase.

Elevii riscă să fie repartizați în trei schimburi, deși această formă de organizare este ilegală, după cum a reamintit recent și Ministerul Educației. Peste 230 de părinți ai copiilor din clasele a III-a au depus sesizări și amenință cu acțiuni în instanță, acuzând un sistem „abuziv și ilegal”.

Nemulțumiți sunt și părinții elevilor de clasa a VIII-a, care cer ca aceștia să aibă cursuri dimineața, pentru a putea dedica timp pregătirii pentru Evaluarea Națională. Profesorii spun că, din cauza lipsei de spațiu, nici măcar orele suplimentare de pregătire nu pot fi organizate.

Vineri, 5 septembrie, conducerea școlii a transmis părinților un „program provizoriu”, criticat ca fiind „haotic și ilegal”, deoarece presupune de facto învățământ în trei schimburi. În martie 2025, ministrul Educației Daniel David avertiza că, din anul școlar 2025–2026, funcționarea în trei schimburi nu va mai fi permisă.

Potrivit părinților, vineri, pe 5 septembrie, în ajunul începerii școlii, conducerea le-a comunicat un „program provizoriu, program haotic, ilegal, deoarece maschează un învățământ în trei schimburi, deși această formă de organizare este ilegală,

Ei acuză că, fără nicio consultare prealabilă și fără o analiză de impact, s-a decis ca „aproximativ 230 de elevi în vârstă de 8-9 ani din 10 clase de a III-a să învețe provizoriu de la 11:20 și până la 14:00”.

Sesizarea ridică și întrebări legate de efectele asupra familiilor: „Cine îi duce la școală? Cine îi ia de la școală? Cine suportă costurile exorbitante pentru această situație? Cine răspunde pentru faptul că părinții sunt nevoiți să își reducă programul de lucru? Cine răspunde pentru faptul că acești copii vor fi nevoiți să fie sacrificați? Cine răspunde dacă se întâmplă un accident cu un astfel de copil?”.

Părinții afirmă că, în paralel, s-a declanșat „o amplă acțiune de hărțuire și intimidare a acestora și a copiilor, pentru a se renunța la atitudinea de revoltă”.

„În acest sens, noi, părinții a 230 de elevi, am luat decizia de a apela la concursul instanțelor de judecată pentru a ne face dreptate, pentru a reclama toate ilegalitățile și pentru a ni se repara prejudiciul suferit”, se arată în sesizarea publicată de .