B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar

Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar

George Lupu
06 sept. 2025, 21:52
Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Situație tensionată la cea mai mare unitate de învățământ din Capitală, Școala Gimnazială nr. 195 „Hamburg”, unde peste 2.000 de elevi sunt înscriși. Conducerea școlii și-a depus demisia în bloc sâmbătă, 6 septembrie, cu doar două zile înainte de începerea anului școlar.

Cuprins

  • Cum s-a ajuns la demisia colectivă a conducerii Școlii „Hamburg”
  • Ce reclamă părinții

Cum s-a ajuns la demisia colectivă a conducerii Școlii „Hamburg”

Directoarea școlii, Ștefania Voicu, a confirmat sâmbătă pentru Edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu.

Decizia vine pe fondul nemulțumirilor părinților, care acuză „haos” în organizarea programului școlar. Din cauza lucrărilor de renovare și extindere – ce ar urma să fie finalizate abia în 2026 – doar două corpuri de clădire sunt funcționale, iar orele vor fi susținute și în containere montate pe trotuar și în parcare. În total, trebuie găzduite aproximativ 86 de clase.

Elevii riscă să fie repartizați în trei schimburi, deși această formă de organizare este ilegală, după cum a reamintit recent și Ministerul Educației. Peste 230 de părinți ai copiilor din clasele a III-a au depus sesizări și amenință cu acțiuni în instanță, acuzând un sistem „abuziv și ilegal”.

Nemulțumiți sunt și părinții elevilor de clasa a VIII-a, care cer ca aceștia să aibă cursuri dimineața, pentru a putea dedica timp pregătirii pentru Evaluarea Națională. Profesorii spun că, din cauza lipsei de spațiu, nici măcar orele suplimentare de pregătire nu pot fi organizate.

Vineri, 5 septembrie, conducerea școlii a transmis părinților un „program provizoriu”, criticat ca fiind „haotic și ilegal”, deoarece presupune de facto învățământ în trei schimburi. În martie 2025, ministrul Educației Daniel David avertiza că, din anul școlar 2025–2026, funcționarea în trei schimburi nu va mai fi permisă.

Ce reclamă părinții

Potrivit părinților, vineri, pe 5 septembrie, în ajunul începerii școlii, conducerea le-a comunicat un „program provizoriu, program haotic, ilegal, deoarece maschează un învățământ în trei schimburi, deși această formă de organizare este ilegală,

Ei acuză că, fără nicio consultare prealabilă și fără o analiză de impact, s-a decis ca „aproximativ 230 de elevi în vârstă de 8-9 ani din 10 clase de a III-a să învețe provizoriu de la 11:20 și până la 14:00”.

Sesizarea ridică și întrebări legate de efectele asupra familiilor: „Cine îi duce la școală? Cine îi ia de la școală? Cine suportă costurile exorbitante pentru această situație? Cine răspunde pentru faptul că părinții sunt nevoiți să își reducă programul de lucru? Cine răspunde pentru faptul că acești copii vor fi nevoiți să fie sacrificați? Cine răspunde dacă se întâmplă un accident cu un astfel de copil?”.

Părinții afirmă că, în paralel, s-a declanșat „o amplă acțiune de hărțuire și intimidare a acestora și a copiilor, pentru a se renunța la atitudinea de revoltă”.

„În acest sens, noi, părinții a 230 de elevi, am luat decizia de a apela la concursul instanțelor de judecată pentru a ne face dreptate, pentru a reclama toate ilegalitățile și pentru a ni se repara prejudiciul suferit”, se arată în sesizarea publicată de Edupedu.ro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA
Eveniment
Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA
Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)
Eveniment
Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați
Eveniment
Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați
O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt
Eveniment
O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt
80 de kilometri, în 12 ore și 17 minute. Cum a reușit un tren Regio să atingă acest record negativ de întârzieri
Eveniment
80 de kilometri, în 12 ore și 17 minute. Cum a reușit un tren Regio să atingă acest record negativ de întârzieri
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi
Eveniment
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi
Cătălin Predoiu închide sezonul estival cu „misiune îndeplinită” — bilanț pozitiv, intervenții rapide și mulțumiri pentru structurile MAI
Eveniment
Cătălin Predoiu închide sezonul estival cu „misiune îndeplinită” — bilanț pozitiv, intervenții rapide și mulțumiri pentru structurile MAI
Haos în Timiș. Un bărbat a dat foc unei benzinării și a amenințat că se sinucide
Eveniment
Haos în Timiș. Un bărbat a dat foc unei benzinării și a amenințat că se sinucide
Un bărbat din Suceava a sechestrat o minoră dată dispărută din Brașov
Eveniment
Un bărbat din Suceava a sechestrat o minoră dată dispărută din Brașov
Ultima oră
23:27 - Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Prețurile au explodat, odată cu majorarea TVA
22:27 - Fost comandant suprem al NATO: „Armata ucraineană va fi cea mai puternică din Europa. O vrem de partea noastră”
21:00 - Doi tineri din Craiova, ceretați penal după ce au participat la o cursă ilegală de mașini (VIDEO)
20:33 - Ministrul Sănătății, reacție după conferința antivacciniștilor de la Brașov: „Solicit societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public”
19:35 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 septembrie: „Toate elementele din viața noastră se cer reanalizate, mai ales cele care oricum erau delicate” (VIDEO)
17:59 - Disponibilizări masive la OMV Petrom. Ar fi vizați peste 1.000 de angajați
17:40 - Un român căutat în mai multe țări i-a uimit pe polițiștii din Houston cu metoda sa: „Lucrez de 32 de ani și n-am mai văzut așa ceva”
17:07 - O femeie din Suceava a fost păcălită să verse banii într-un presupus fond de investiții, crezând că face profit / Câți bani a pierdut de fapt
16:36 - Lovitură de teatru în cazul furtului tezaurului dacic din Olanda. Trei dintre suspecți nu vor fi urmăriți penal
15:51 - Oana Roman, mesaj pentru cei care o critică pe Isabela, fiica sa: „Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil”