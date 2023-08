Constanța: O femeie a murit așteptând salvarea. După trei ore, pensionara s-a stins în curtea spitalului comunal. Cum se apără Serviciul de Ambulanţă Judeţean

O femeie de 75 de ani, aflată în stop cardio-respirator, a murit în curtea spitalului din localitatea Băneasa, județul Constanța, după ce a așteptat trei ore o ambulanță. Mai mulți politicieni constănțeni acuză proasta organizare din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean și cer ministrului Sănătății, Alexandru Rafila (PSD), să intervină. De cealaltă parte, SAJ spune că nu au fost probleme în gestionarea cazului.

Acuzații după ce o femeie a murit așteptând ambulanța

„Vara, numărul de români în Constanţa se triplează, iar sistemul medical din judeţ nu face faţă. Azi noapte, o femeie de 75 de ani, aflată în stop cardio-respirator a aşteptat 3 ORE o ambulanţă! Aceasta a murit, cu familia putând doar să aprindă o lumânare în curtea spitalului comunal. Dacă ar fi existat suficient personal şi echipament, ar fi putut fi salvată! Avem nevoie de ambulanţe în plus pe litoral, domnule Rafila! şi de servicii mobile de urgenţă pe parcursul verii! 3 ore! Aşa ceva, nu se poate!”, a scris senatoarea Evdochia Aelenei, pe Facebook, potrivit

La rândul său, deputatul USR Stelian Ion a scris că i-a semnalat ministrului Rafila „o serie de nereguli grave din cadrul SAJ Constanța”.

„În mijlocul verii, din 60 de ture de gardă ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța, 7 sunt fără medic. O situație inadmisibilă, pentru că, în această perioadă, la Constanța numărul de solicitări către SAJ este dublu față de restul anului. (…)

Am adresat o interpelare ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, semnalându-i o serie de nereguli grave din cadrul SAJ Constanța, din cauza proastei organizări și a managementului incompetent. Spre exemplu, deși există ture fără niciun medic pe autospeciale, conducerea SAJ a programat gărzi chiar și cu 3 cadre medicale simultan. De asemenea, sunt care pur și simplu nu sunt înscriși pentru gardă. O situație critică este și la Băneasa, unde există doar un singur echipaj de Ambulanță pentru intervenții. Asta înseamnă că, la două solicitări simultan, o viață poate fi pierdută din cauză că nu a avut cine să intervină. (…)

Sistemul medical al lui Rafila este grav bolnav, iar ministrul PSD trebuie să înceteze să se comporte ca și când a fost luat prin surprindere și să mimeze reacții atunci când se întâmplă nenorociri greu de imaginat pentru o țară membră UE în anul 2023”, a scris și Stelian Ion, pe Facebook.

Cum se apără Serviciul de Ambulanță Județean Constanța în cazul femeii decedate

În schimb, SAJ Constanța spune că, din punctul său de vedere, gestionarea cazului a fost conformă.

Pentru pacientă, care avea patologii multiple, s-a solicitat transferul de la UPU Băneasa la Medgidia cu echipaj cu asistent medical. La acel moment, echipajele se aflau deja la urgențe majore la domiciliu (tentativa suicid, pacient inconstient). Când a ajuns echipajul cu asistent, așa cum a cerut medicul de gardă, pacienta era în curs de resuscitare. Apoi medicul urgentist de la UPU Băneasa a cerut echipaj cu medic și primului echipaj tip C (cu medic) liber, i s-a alocat solicitarea. Alocarea s-a facut in 30 de minute de la solicitarea echipajului cu medic (moment solicitare 19:42 si moment alocare 20:14). In intervalul 19:42 – 20:14, nefiind disponibile echipaje cu medic.

Când echipajul cu medic a ajuns, medicul urgentist de la UPU Băneasa a spus că pacienta fusese declarată decedată cu circa 15 minute în urmă, dar a omis să sune la 112 pentru anularea solicitării.

„De asemenea, precizam faptul ca, in momentul solicitarii echipajului cu medic, celelalti medici erau implicati in alte misiuni de urgenta majora (stop cardiorespirator in curs de resuscitare, transfer edem pumonar, sindrom corinarian acut, accident rutier cu victime multiple). Concluzionand, pacienta s-a aflat intr-o unitate sanitara unde a primit asistenta medicala adecvată, competentele medicului urgentist din UPU Baneasa fiind superioare atat asistentilor, cat si medicilor incadrati la serviciile de ambulanta. Ca atare, gestionarea cazului, din punctul de vedere a SAJ, a fost conforma”, a transmis SAJ Constanța.