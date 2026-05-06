Un tânăr de 19 ani din Constanța a murit în noaptea de marți spre miercuri, cel mai probabil după ce a fost lovit de un tren. Tragedia s-a produs în zona Medeea din municipiu.

Un tânăr a murit lovit de tren

Polițiștii au fost sesizați de autoritățile feroviare. Agenții ajunși la fața locului au constatat că victima nu poate fi identificată.

„Ulterior, în jurul orei 23:20 (în noaptea de marți spre miercuri – n.r.), polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un tânăr, de 19 ani, ar fi părăsit domiciliul în mod voluntar, la aceeași dată, în jurul orei 19:00, fără a reveni până la momentul respectiv.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști a reieșit faptul că persoana decedată este aceeași cu cea plecată în mod voluntar de la domiciliu”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean

Polițiștii continuă cercetările.