Facturile tot mai mari și cheltuielile neprevăzute îi fac pe mulți români să se gândească serios la siguranța lor financiară. O problemă neașteptată poate destabiliza rapid bugetul unei familii.

Specialiștii recomandă existența unui „ ”, adică o rezervă de bani care să acopere cheltuielile esențiale pentru câteva luni.

Câţi bani ar trebui să aibă un adult

În contextul scumpirilor tot mai mari și al , specialiștii financiari recomandă ca fiecare adult să aibă un fond de urgență. Acesta este o rezervă de bani destinată situațiilor dificile care pot apărea fără avertisment. Fondul de urgență ajută la acoperirea cheltuielilor esențiale pentru câteva luni, în cazul unei probleme precum pierderea locului de muncă sau o urgență medicală. Experții spun că o persoană singură ar trebui să aibă economii echivalente cu 3 până la 6 salarii lunare. De exemplu, pentru cheltuieli de aproximativ 4.000 de lei pe lună, suma recomandată ar fi între 12.000 și 24.000 de lei. Specialiștii susțin că este important nu doar cât economisești, ci și să ai obiceiul de a pune bani deoparte constant, chiar și câte 5% sau 10% din salariu lunar.

Ce sumă se recomandă pentru familii

În cazul familiilor, specialiștii recomandă economii mai mari, deoarece și cheltuielile lunare sunt considerabil mai ridicate. Pentru un cuplu fără copii, costurile comune pot ajunge la aproximativ 7.000 – 8.000 de lei pe lună. În această situație, fondul de siguranță recomandat ar trebui să fie între 25.000 și 40.000 de lei. Pentru familiile cu doi copii, sunt și mai mari, iar situația financiară poate deveni mai dificilă. Cheltuielile pot depăși ușor 10.000 de lei lunar, iar rezerva recomandată poate ajunge chiar și la 60.000 de lei sau mai mult.

Specialiștii recomandă ca acești bani să fie păstrați într-un cont accesibil. Fondul de urgență nu ar trebui investit în active riscante, pentru ca banii să poată fi folosiți rapid în caz de nevoie. Într-o economie instabilă, economiile nu mai sunt considerate un lux, ci o adevărată plasă de siguranță.

Cum privesc românii economiile

Realitatea din România arată însă foarte diferit față de recomandările experților. Mulți români recunosc faptul că nu reușesc să pună bani deoparte, iar economiile au devenit mai degrabă un ideal greu de atins. Pe , într-o discuție care a devenit virală, utilizatorii au răspuns sincer la întrebarea: „Ce vârstă și ce economii aveți? Cât considerați că e ok să salvați lunar? În ce mai investiți banii în timpurile astea?”.

Unele răspunsuri au fost amuzante, dar extrem de sincere. „11 ani și un pachet de țigări”, a scris un utilizator, stârnind sute de reacții. Alt român a rezumat situația într-o singură frază: „Ce sunt alea economii?”. Au existat și comentarii ironice, precum: „31 de ani și am cam 4 cutii de pantofi”, semn că mulți încearcă să facă haz de necaz în fața .

Totuși, au existat și români care au reușit să strângă sume importante. Un utilizator de 30 de ani spune că are economii „sub 10.000 de euro”, însă cea mai mare parte a banilor este investită în imobiliare. Un alt cuplu, în jurul vârstei de 40 de ani, a declarat că are aproximativ 55.000 de euro economii. Este una dintre cele mai mari sume menționate în discuția de pe Reddit.

Există și persoane care încearcă să investească puținul strâns. „Economii, 6.000 euro, dar urmează să îi investesc în ceea ce am cumpărat cu 14.000 euro, deci rămân doar în salariu și ceva credit”, a explicat un alt utilizator. Răspunsurile românilor arată clar că, pentru mulți, drumul către stabilitate financiară rămâne unul dificil.