Un dosar neobișnuit, construit în jurul unor promisiuni mistice, presupuse entități vindecătoare și temeri legate de familie, a ajuns pe masa magistraților din Iași. Procurorii susțin că un bărbat ar fi fost manipulat timp de mai mulți ani și convins să plătească sume uriașe pentru a evita presupuse pericole supranaturale.

Cum a început presupusa schemă care a golit conturile victimei

Anchetatorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași susțin că totul ar fi început în anul 2020, înainte ca presupusa să capete amploare. Inculpatul i-ar fi spus victimei că poate comunica cu mai multe entități , inclusiv cu una numită „Bau”, despre care afirma că are puteri vindecătoare.

Potrivit procurorilor, prima avertizare a vizat starea de sănătate a tatălui victimei, despre care presupusa entitate ar fi transmis că urmează să se îmbolnăvească. Pentru a evita acest scenariu, ieșeanul ar fi fost convins că trebuie făcute mai multe „sacrificii”, iar în mai multe tranșe ar fi trimis 180.862 de lei.

Cum au fost implicate soția și copilul în acest scenariu

În 2022, povestea ar fi continuat cu noi avertismente, de această dată legate de familia apropiată a victimei. Inculpatul ar fi susținut că aceeași entitate i-a transmis că soția bărbatului este „acaparată de un spirit”, scrie Adevărul.

Pentru a o salva, anchetatorii spun că victima ar fi acceptat noi plăți, valoarea totală ajungând atunci la 165.382 de lei. Un an mai târziu, scenariul s-ar fi mutat asupra copilului, despre care inculpatul ar fi afirmat că are „o pată de întuneric”.

În acest context, bărbatul ar fi fost convins să trimită încă 49.189 de lei, în speranța că poate evita o presupusă îmbolnăvire.

Care este prejudiciul total al înșelăciunii

În 2024, procurorii spun că inculpatul și-ar fi schimbat din nou ținta și i-ar fi transmis victimei că propria viață este în pericol. Sub amenințarea unei perioade critice, cu posibil „risc de moarte”, ieșeanul ar fi plătit încă 47.400 de lei, iar prejudiciul total calculat de anchetatori a ajuns la 442.833 de lei. Procurorii consideră că suspectul a profitat de vulnerabilitatea victimei, iar dosarul a fost trimis în instanță pentru judecată.