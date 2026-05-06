Decizie definitivă pentru Horațiu Potra! Mercenarul rămâne în arest preventiv, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea prin care acesta încerca să obțină eliberarea. Eleste cercetat într-un dosar care vizează presupuse acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale.

Decizia a fost pronunțată miercuri și confirmă hotărârea luată anterior de Curtea de Apel București.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din 27 aprilie 2026 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr.6008/2/2025/a3. Obligă contestatorul – inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, potrivit deciziei luată miercuri de ICCJ, informează .

Hotărârea instanței supreme este definitivă.

Decizie definitivă pentru Horațiu Potra. Ce au decis anterior judecătorii de la Curtea de Apel București

La finalul lunii aprilie, Curtea de Apel București stabilise că măsura arestării preventive este justificată și legală, astfel că Horațiu a rămas în arest pentru încă 30 de zile, până la o nouă analiză a situației sale juridice.

Potra este trimis în judecată într-un dosar de amploare, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și alte 20 de persoane. Procurorii îi acuză că ar fi pus la cale acțiuni care ar fi urmărit destabilizarea statului român.

Cum a ajuns Horațiu Potra pe mâinile autorităților române

Horațiu Potra a fost localizat în Dubai, în septembrie 2025. Potrivit anchetatorilor, acesta a acceptat să fie transferat în România, ceea ce a făcut ca procedura să se desfășoare rapid. În lipsa unui tratat de extrădare între România și Emiratele Arabe Unite, procesul ar fi putut dura considerabil mai mult dacă Potra s-ar fi opus aducerii sale în țară.

El a fost adus în România pe 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său.

Decizie definitivă pentru Horațiu Potra. Ce susțin procurorii despre relația lui cu Călin Georgescu

În rechizitoriul întocmit de procurori se arată că, după decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 privind anularea alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-ar fi întâlnit la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov.

Anchetatorii afirmă că discuțiile ar fi avut loc „în condiţii de clandestinitate” și că cei doi ar fi stabilit un plan prin care protestele organizate la acel moment să fie transformate în acțiuni violente.

„Strategia urmărea, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, spun anchetatorii.

Potrivit procurorilor, Georgescu ar fi contribuit la menținerea tensiunii prin mesajele publice adresate susținătorilor și prin contactele cu lideri ai unor grupări radicale.

Ce au descoperit anchetatorii în mașinile grupării

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au organizat mai multe filtre în județele Ilfov și Dâmbovița, dar și în București, pentru a opri persoanele suspectate că făceau parte din gruparea coordonată de Horațiu Potra.

În autoturismele verificate, oamenii legii au găsit arme albe, pistoale, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, topoare și materiale pirotehnice periculoase. Anchetatorii susțin că gruparea era formată din 21 de persoane și urma să ajungă în Capitală cu șapte mașini pentru a provoca violențe în timpul protestelor.

Procurorii consideră că acțiunile pregătite de inculpați au reprezentat un risc major pentru securitatea națională și pentru ordinea constituțională.