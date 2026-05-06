Jurnalistul și scriitorul Stelian Tănase a declarat că această criză politică se va prelungi și că n-am fi ajuns aici dacă președintele Nicușor Dan n-ar fi fost „indiferent sau delăsător sau i-a și convenit ca Bolojan să fie înlăturat”.

Tănase s-a arătat apoi deranjat de apelurile ipocrite la stabilitate venite chiar din partea celor care au declanșat criza: „Acum i-a apucat, vezi Doamne!, îngrijorarea de stabilitate. Păi de ce ați dat jos Guvernul? E o contradicție. Vrăjeala asta cu stabilitatea s-o spună la circ sau la teatrul de bulevard. Nu ține. Aici e o chestiune serioasă în care se joacă drama unei țări întregi”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Stelian Tănase: PSD a făcut o prostie

„Eu cred că e un joc de popice și, dacă e să ne mutăm la poker, e un joc de cacealma. Ideea este de a câștiga timp, de a lăsa să scoată Nicușor Dan din joben vreo soluție, iar ei par că sunt în joc. Evident, este doar o joacă, mai trece timpul, mai facem o știre, ne mai ducem la televizor, mai comentăm în fața câtorva reportere drăguțe. L-am văzut ce priviri languroase are acest Grindeanu pe culoarele Parlamentului când sunt jurnaliste drăguțe. Nu trebuie luat în serios. Ne toacă timpul, atât. (…)

Ei vor acum să facă uitată situația în care s-au băgat cu capul înainte. Izgonirea lui Bolojan e constituțională, nu avem nimic de obiectat în sensul ăsta. Eu cred că au făcut o prostie, Bolojan era foarte bun să ducă la capăt misiunea lui foarte grea. Nu o să găsească altul, garantez.

Dar, în același timp, ei vor să facă uitată prostia pe care au făcut-o, lipsa de măsură, se joacă cu niște nume, mai trece timpul, dar nu este nimic serios”, a declarat Stelian Tănase.

Tănase: Grindeanu poate fi premier dacă se face coaliție PSD-AUR

„Cu siguranță, însă, PSD-ul n-ar refuza ca Grindeanu să fie șeful Guvernului. Numai că n-are nicio șansă în situația de acum. Altfel, dacă ajungem la situația PSD-AUR, coaliția pentru a face Guvernul, Grindeanu poate să fie”, a mai precizat jurnalistul.

Stelian Tănase: E firesc ca PNL să nu mai vrea guvernare cu PSD

Acesta a mai afirmat că rămâne de văzut cât se vor ține pe poziții partidele, după deciziile pe care le-au luat marți: „De pildă, PNL-ul va merge și va refuza total și azi, și mâine, și poimâine să mai participă la un guvern cu PSD, ceea ce mie mi se pare că ar fi de bun simț, ar fi normal după ce s-a întâmplat. Adică tu îmi bagi cuțitul în spate și eu te îmbrățișez…. Cum vine asta?”.

„E foarte greu de spus care e temperatura partidului în filiale. Cred că destul de împărțită, ca să spun așa. Dar să știți că e un partid totuși disciplinat, care stă cu ochii și se uită la București, pe Modrogan, ce se întâmplă. Și cred că cel puțin deocamdată în timpul 1, ca să spunem așa, PNL nu va colabora cu PSD-ul. (…)

PNL nu se va așeza la masă cu PSD-ul în ruptul capului. Cel puțin cât e Bolojan, acolo nu mișcă nimeni în front”, a mai declarat Tănase.

Tănase: Dacă Nicușor Dan era decis, această moțiune nu exista

Scriitorul l-a criticat apoi pe președinte pentru modul în care s-a comportat în această criză politică: „Urmează să vedem ce demersuri, ce insistențe va face Nicușor Dan. Să pun o impresie, dacă Nicușor Dan a fi fost decis, această moțiune nu exista. A fost indiferent sau delăsător sau ca Bolojan să fie înlăturat pentru că îl privește ca principalul lui contracandidat la alegerile prezidențiale. Și atunci, sigur că a văzut plecarea lui Bolojan foarte utilă pentru culoarul pe care aleargă el. Acum a căzut între mese. Să-l vedem ce va face, pentru că nu văd pe ce culoar mai aleargă deocamdată”.