Nicușor Dan poate fi suspendat. „Nu este Traian Băsescu și nu va rezista"

Adrian A
06 mai 2026, 17:31
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
  1. „Nicușor Dan nu este Traian Băsescu”
  2. „Puterea reală este în Parlament”

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, readuce în discuție suspendarea lui Nicușor Dan. El spune că noua majoritate parlamentară poate forța suspendarea președintelui. Și acum are șanse să reușească, nu ca pe vremea lui Traian Băsescu.

„Nicușor Dan nu este Traian Băsescu”

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, lansează unul dintre cele mai dure avertismente politice după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură adoptată cu 281 de voturi.

Europarlamentarul susține că votul din Parlament pe moțiunea PSD-AUR nu reprezintă doar schimbarea Executivului, ci conturarea unei noi majorități politice, pe care o numește „coaliția Georgescu”, și avertizează că următorul pas logic ar putea fi suspendarea lui Nicușor Dan.

„Că va fi foarte tentant pentru Parlament să încerce, cu mari șanse de reușită, o suspendare. Iar pentru suveraniști ar fi o strategie inteligentă să câștige funcția prezidențială și apoi imediat și cea guvernamentală. Nu cred că vor aștepta 4 ani pentru asta.”, afirmă Ștefănuță.

În analiza sa, Nicu Ștefănuță face o comparație directă între actualul președinte și fostul șef al statului Traian Băsescu, sugerând că Nicușor Dan nu ar avea forța politică necesară pentru a supraviețui unei suspendări.

„Cu tot respectul, Nicuşor Dan nu este Traian Băsescu şi nu va rezista unei suspendări. Românilor le plac tătucii sau măcar pugiliștii. Cine a fost moale și conciliant, vezi Emil Constantinescu, a fost călcat în picioare”, spune vicepreședintele Parlamentului European.

Acesta avertizează că revenirea în jocul politic după o cădere de la putere este extrem de dificilă, mai ales într-un context politic instabil.

„Este greu pentru oricine să revină odată dat jos de la putere, mai ales că nu trăim în vremuri liniare, ci sunt extrem de instabile”, mai transmite Ștefănuță.

„Puterea reală este în Parlament”

Europarlamentarul insistă că episodul moțiunii de cenzură ar trebui să fie o lecție politică majoră pentru electorat: adevărata putere nu stă la Cotroceni, ci în majoritatea parlamentară și în teritoriu.

„Momentul acesta arată mai bine decât orice că puterea primară vine din Parlament. Că sursa puterii e acolo. Că dacă vrei schimbare, Parlamentul trebuie să îl schimbi, să îl câștigi din rădăcini. Că nu ajunge să te forțezi la prezidențială să ai participare masivă și să lași să treacă parlamentarele, localele ca și când n-ar fi”, a explicat acesta.

Ștefănuță consideră că actuala majoritate formată după moțiune poate redesena complet raportul de forțe din stat, iar o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan nu mai este doar o ipoteză teoretică, ci un scenariu politic plauzibil.

