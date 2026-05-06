Flavia Codreanu
06 mai 2026, 17:35
  1. Cum a început ancheta declanșată de Procurorii DIICOT din Buzău
  2. Ce măsuri au luat procurorii din Buzău împotriva traficanților

Procurorii DIICOT din Buzău au  reținut  doi tineri de 20 și 22 de ani după ce un bărbat a murit în urma consumului de droguri de mare risc cumpărate de la aceștia.

Cum a început ancheta declanșată de Procurorii DIICOT din Buzău

Cercetările au pornit la finalul lunii aprilie, când un spital din municipiu a anunțat poliția despre un pacient de 27 de ani ajuns la urgențe în stare critică.

Tânărul avea asupra lui un plic cu „cristal”, un drog de mare risc, iar diagnosticul medicilor a fost de intoxicație severă cu substanțe interzise. Din păcate, starea victimei s-a degradat rapid, intrând în moarte cerebrală.

„Cercetările au fost declanșate în data de 30.04.2026, în urma unei sesizări formulate de către personalul unei unități medicale din municipiul Buzău, unde a fost adus, în unitatea de primiri urgențe, un tânăr (27 de ani) ce a prezentat ca diagnostic ”intoxicație cu substanțe interzise” și a cărei stare s-a agravat, în cursul aceleași zile intrând în moarte cerebrală și ulterior fiind înregistrat decesul. Asupra acestuia, la internare, a fost găsit și un plic, conținând circa un gram drog de mare risc, 3- CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal”, susțin anchetatorii.

Ce măsuri au luat procurorii din Buzău împotriva traficanților

În urma investigațiilor, s-a stabilit că victima plătise 400 de lei pentru drogurile care i-au provocat moartea.

Marfa trecea succesiv prin mâinile celor doi tineri reținuți. Din cauza gravității situației, procurorii au decis să extindă cercetările pentru a acoperi și fapta de trafic de droguri care a dus la pierderea unei vieți.

