B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » A murit Ted Turner, fondatorul CNN. Magnatul media care a schimbat istoria televiziunii avea 87 de ani

A murit Ted Turner, fondatorul CNN. Magnatul media care a schimbat istoria televiziunii avea 87 de ani

Ana Beatrice
06 mai 2026, 18:05
A murit Ted Turner, fondatorul CNN. Magnatul media care a schimbat istoria televiziunii avea 87 de ani
Sursă foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Ted Turner și cum a schimbat lumea televiziunii
  2. Cum va rămâne Ted Turner în istoria televiziunii și a lumii media

Lumea afacerilor și a televiziunii americane este în doliu după moartea lui Ted Turner. Celebrul om de afaceri s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Anunțul a fost făcut de compania sa, Turner Enterprises, într-un comunicat preluat de CNN.

Ted Turner – Sursă Foto: Hepta.ro

Cine a fost Ted Turner și cum a schimbat lumea televiziunii

Ted Turner nu a fost doar un magnat al presei, ci omul care a schimbat complet felul în care lumea urmărește știrile. În 1980, a lansat CNN, primul post de televiziune care transmitea știri 24 de ore din 24. La acel moment, ideea părea imposibilă pentru mulți, însă proiectul său a revoluționat jurnalismul internațional.

Acesta a devenit rapid una dintre cele mai puternice figuri din industria media americană. Supranumit „Gura Sudului” pentru stilul său direct și lipsit de filtre, omul de afaceri a construit un adevărat imperiu al divertismentului, lansând canale TV care au cucerit milioane de telespectatori și investind inclusiv în sport. Printre echipele deținute de acesta s-a numărat și Atlanta Braves.

Dincolo de succesul uriaș din afaceri, Turner a fost și un aventurier pasionat, remarcat la nivel internațional în competițiile de navigație. În același timp, și-a dedicat o mare parte din avere cauzelor umanitare și protejării mediului. A fondat United Nations Foundation și a susținut de-a lungul vieții eliminarea armelor nucleare. Totodată, a devenit unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din Statele Unite și s-a remarcat prin implicarea sa în protejarea mediului și conservarea naturii.

Cum va rămâne Ted Turner în istoria televiziunii și a lumii media

Viziunea și curajul lui Ted Turner au schimbat definitiv industria televiziunii. Influenta sa asupra presei internaționale a fost uriașă și recunoscută la nivel mondial. În 1991, revista Time l-a desemnat „Omul Anului”, considerând că a transformat telespectatorii din întreaga lume în martori direcți ai istoriei.

După ani în care a construit unul dintre cele mai puternice imperii media din lume, el și-a vândut rețelele către Time Warner. Ulterior, s-a retras treptat din afaceri și din lumina reflectoarelor. Chiar și după retragere, a continuat să vorbească mereu cu mândrie despre CNN, pe care o considera cea mai mare realizare a vieții sale.

Tags:
Citește și...
Participarea Israelului transformă finala Eurovision într-o provocare de securitate. Ce reguli intră în vigoare
Externe
Participarea Israelului transformă finala Eurovision într-o provocare de securitate. Ce reguli intră în vigoare
Eroare judiciară sau crimă perfectă? Dosarul unei crime celebre din Italia, redeschis după descoperirea unui nou ADN
Externe
Eroare judiciară sau crimă perfectă? Dosarul unei crime celebre din Italia, redeschis după descoperirea unui nou ADN
Vacanța exotică unde poți mânca cu 3 euro și dormi cu 15 euro pe noapte. Țara care surprinde turiștii în 2026
Externe
Vacanța exotică unde poți mânca cu 3 euro și dormi cu 15 euro pe noapte. Țara care surprinde turiștii în 2026
Alertă în Moscova: repetiția pentru Parada Victoriei, întreruptă de alerte aeriene. Soldații s-au retras în adăposturi
Externe
Alertă în Moscova: repetiția pentru Parada Victoriei, întreruptă de alerte aeriene. Soldații s-au retras în adăposturi
Marinari răniți într-un atac asupra unei nave franceze de transport, în Strâmtoarea Ormuz
Externe
Marinari răniți într-un atac asupra unei nave franceze de transport, în Strâmtoarea Ormuz
Raiduri anti-extremism în Germania. Poliția a descins în opt orașe. Este vizată o rețea de tineri de extremă dreapta
Externe
Raiduri anti-extremism în Germania. Poliția a descins în opt orașe. Este vizată o rețea de tineri de extremă dreapta
Marco Rubio vrea să-l împace pe Trump cu Papa Leon. Secretarul de stat, trimis să repare legăturile cu Vaticanul
Externe
Marco Rubio vrea să-l împace pe Trump cu Papa Leon. Secretarul de stat, trimis să repare legăturile cu Vaticanul
Un cuplu din Germania a furat aproape două milioane de euro din parcometre. Cum i-a dat de gol un singur gest
Externe
Un cuplu din Germania a furat aproape două milioane de euro din parcometre. Cum i-a dat de gol un singur gest
OMS a dat anunțul că peste 80 de oameni sunt căutați după ce o turistă a murit de hantavirus
Externe
OMS a dat anunțul că peste 80 de oameni sunt căutați după ce o turistă a murit de hantavirus
„Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
Externe
„Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
Ultima oră
18:46 - Participarea Israelului transformă finala Eurovision într-o provocare de securitate. Ce reguli intră în vigoare
18:46 - Boc: „E bine că se separă apele între PNL și PSD, am pierdut enorm că am stat prea mult împreună”. Cine trebuie să formeze noul guvern
18:28 - Noi reguli în maternități și drepturi extinse pentru femeile însărcinate. Ce urmărește noul proiect de lege depus în Parlament
18:16 - Stelian Tănase denunță ipocrizia politicienilor care au generat criza: „Acum i-a apucat îngrijorarea de stabilitate. Păi de ce ați dat jos Guvernul? Vrăjeala asta s-o spună la circ” / Vina lui Nicușor Dan (VIDEO)
18:15 - Lovitură pentru Horaţiu Potra. Decizia luată de ÎCCJ în cazul său e definitivă
18:08 -  Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
17:47 - Incendiu puternic la un bloc din București. Bilanțul victimelor
17:40 - Exorcizări și demoni, schema care a golit conturi în Iași. Cum a fost păcălit un bărbat de „Bau”, entitatea supranaturală
17:35 - Procurorii DIICOT din Buzău au reținut doi tineri după ce un bărbat a murit din cauza drogurilor
17:31 - Constanța: Tânăr găsit mort pe linia de cale ferată. El fusese dat dispărut