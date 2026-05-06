Lumea afacerilor și a televiziunii americane este în doliu după moartea lui Ted Turner. Celebrul om de afaceri s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Anunțul a fost făcut de compania sa, Turner Enterprises, într-un comunicat preluat de .

Cine a fost Ted Turner și cum a schimbat lumea televiziunii

Ted Turner nu a fost doar un magnat al presei, ci omul care a schimbat complet felul în care lumea urmărește știrile. În 1980, a lansat CNN, primul post de televiziune care transmitea știri 24 de ore din 24. La acel moment, ideea părea imposibilă pentru mulți, însă proiectul său a revoluționat jurnalismul internațional.

Acesta a devenit rapid una dintre cele mai puternice figuri din industria media americană. Supranumit „Gura Sudului” pentru stilul său direct și lipsit de filtre, omul de afaceri a construit un adevărat imperiu al divertismentului, lansând canale TV care au cucerit milioane de telespectatori și investind inclusiv în sport. Printre echipele deținute de acesta s-a numărat și Atlanta Braves.

Dincolo de succesul uriaș din afaceri, Turner a fost și un aventurier pasionat, remarcat la nivel internațional în competițiile de navigație. În același timp, și-a dedicat o mare parte din avere cauzelor umanitare și protejării mediului. A fondat și a susținut de-a lungul vieții eliminarea armelor nucleare. Totodată, a devenit unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din Statele Unite și s-a remarcat prin implicarea sa în protejarea mediului și conservarea naturii.

Cum va rămâne Ted Turner în istoria televiziunii și a lumii media Viziunea și curajul lui Ted Turner au schimbat definitiv industria televiziunii. Influenta sa asupra presei internaționale a fost uriașă și recunoscută la nivel mondial. În 1991, revista Time l-a desemnat „Omul Anului”, considerând că a transformat telespectatorii din întreaga lume în martori direcți ai istoriei. După ani în care a construit unul dintre cele mai puternice imperii media din lume, el și-a vândut rețelele către Time Warner. Ulterior, s-a retras treptat din afaceri și din lumina reflectoarelor. Chiar și după retragere, a continuat să vorbească mereu cu mândrie despre CNN, pe care o considera cea mai mare realizare a vieții sale.

Dispariția lui Ted Turner a stârnit numeroase reacții în lumea presei și a televiziunii. Mark Thompson, directorul executiv al CNN Worldwide, l-a descris drept un lider vizionar, neînfricat și extrem de implicat. Acesta a declarat că Ted Turner va rămâne pentru totdeauna spiritul care a construit CNN și omul care a redefinit jurnalismul modern.

În ultimii ani, starea de sănătate a magnatului s-a deteriorat vizibil. În 2018, acesta a dezvăluit că suferă de demență cu corpi Lewy, o boală neurologică progresivă. La începutul lui 2025, a fost internat cu o formă ușoară de pneumonie, însă a reușit să se recupereze după tratament.