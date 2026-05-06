Lumea afacerilor și a televiziunii americane este în doliu după moartea lui Ted Turner. Celebrul om de afaceri s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Anunțul a fost făcut de compania sa, Turner Enterprises, într-un comunicat preluat de CNN.
Ted Turner nu a fost doar un magnat al presei, ci omul care a schimbat complet felul în care lumea urmărește știrile. În 1980, a lansat CNN, primul post de televiziune care transmitea știri 24 de ore din 24. La acel moment, ideea părea imposibilă pentru mulți, însă proiectul său a revoluționat jurnalismul internațional.
Acesta a devenit rapid una dintre cele mai puternice figuri din industria media americană. Supranumit „Gura Sudului” pentru stilul său direct și lipsit de filtre, omul de afaceri a construit un adevărat imperiu al divertismentului, lansând canale TV care au cucerit milioane de telespectatori și investind inclusiv în sport. Printre echipele deținute de acesta s-a numărat și Atlanta Braves.
Dincolo de succesul uriaș din afaceri, Turner a fost și un aventurier pasionat, remarcat la nivel internațional în competițiile de navigație. În același timp, și-a dedicat o mare parte din avere cauzelor umanitare și protejării mediului. A fondat United Nations Foundation și a susținut de-a lungul vieții eliminarea armelor nucleare. Totodată, a devenit unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din Statele Unite și s-a remarcat prin implicarea sa în protejarea mediului și conservarea naturii.