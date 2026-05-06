Alertă în Capitală! Un incendiu puternic a izbucnit miercuri într-un apartament situat la ultimul etaj al unui bloc de pe bulevardul Dinicu Golescu din București. Mai multe echipaje de pompieri și salvatori au intervenit de urgență pentru stingerea focului și evacuarea locatarilor.

Potrivit reprezentanților , în apartamentul afectat a fost găsită o femeie inconștientă, cu arsuri la nivelul feței.

Alertă în Capitală. Ce au găsit pompierii în apartamentul cuprins de flăcări

Salvatorii au reușit să pătrundă în locuință și au identificat patru victime, dintre care una era în stare gravă.

„După pătrunderea echipelor de salvatori în apartament a fost identificată o persoană inconștiență (cu arsuri) și alte 3 victime conștiente, cărora li se acordă primul ajutor calificat (administrare de oxigen)”, au transmis reprezentanții ISU București, potrivit .

Victima inconștientă este o femeie în vârstă de aproximativ 50 de ani, care a suferit arsuri la nivelul feței și a fost transportată la Spitalul de Arși.

Câte persoane au fost afectate de incendiu

În urma incendiului, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale: o victimă inconștientă, transportată la Spitalul de Arși, două persoane intoxicate cu fum, transportate la Spitalul Universitar de Urgență București de echipajele SMURD și SABIF, alte două persoane au refuzat transportul la spital.

Totodată, zece persoane au fost evacuate preventiv din imobil de echipele de intervenție.

Cine a intervenit la fața locului

La intervenție au participat mai multe echipaje ale ISU București:

7 autospeciale de stingere;

2 autospeciale pentru intervenție la înălțime;

Detașamentul Special de Salvatori;

echipaje DESC;

4 echipaje SMURD.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul la nivelul apartamentului afectat, iar ulterior focul a fost lichidat.

În prezent, echipele de intervenție acționează pentru evacuarea fumului din clădire și ventilarea spațiilor afectate.