Italia redeschide oficial ancheta privind uciderea Chiarei Poggi la aproape două decenii de la tragedia care a zguduit micuțul oraș Garlasco și a captivat întreaga țară.

Context:

Totul a început în dimineața zilei de 13 august 2007, în orășelul Garlasco din nordul Italiei. Chiara Poggi, o tânără de 26 de ani, a fost găsită moartă în propria casă, ucisă cu o brutalitate extremă. Cel care a sunat la poliție și a raportat descoperirea cadavrului a fost chiar iubitul ei, Alberto Stasi.

Cine este noul suspect

Procurorii își concentrează acum atenția asupra lui Andrea Sempio, un prieten al fratelui victimei. Noile analize criminalistice au scos la iveală detalii surprinzătoare. Sempio a fost chemat recent la audieri, fiind suspectat că ar fi singurul responsabil pentru moartea tinerei de

„(Cazul) a captivat Italia pentru că întreaga situație a fost în mod clar o eroare judiciară. Procesul a fost un circ. Au existat atât de multe lacune în dosar, și totuși a fost obținută o condamnare”, a declarat jurnalista Gianni Riotta.

De ce Italia redeschide dosarul

Alberto Stasi, iubitul victimei la momentul respectiv, a fost condamnat definitiv în 2015 la 16 ani de închisoare, după ce fusese achitat de două ori anterior.

Cazul său a fost marcat de absența unei mărturisiri, a armei crimei sau a unui mobil clar, bazându-se aproape exclusiv pe probe criminalistice contestate.

„Oamenii de aici continuă să spună că Italia are cel mai bun sistem de justiție din lume. Ei bine, dacă asta este adevărat, cum se face că am ajuns la această situație dezastruoasă?”, a mai declarat Gianni Riotta.

Ce probe ADN au fost descoperite

Dosarul se bazează pe reanalizarea unor urme de ADN ale unui bărbat găsite sub unghiile Chiarei Poggi. Noile tehnici sugerează că profilul genetic ar fi compatibil cu cel al lui Andrea Sempio, care fusese achitat în faza inițială a anchetei din 2007.

Mai mult, poliția investighează posibile fapte de corupție legate de eliminarea numelui său de pe lista suspecților în trecut, acuzații respinse ferm de familia acestuia.

„(Sempio) neagă orice implicare în uciderea tinerei. Avocații săi au declarat că acesta își va exercita dreptul legal de a nu răspunde anchetatorilor”, relatează .