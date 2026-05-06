B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Eroare judiciară sau crimă perfectă? Dosarul unei crime celebre din Italia, redeschis după descoperirea unui nou ADN

Eroare judiciară sau crimă perfectă? Dosarul unei crime celebre din Italia, redeschis după descoperirea unui nou ADN

Flavia Codreanu
06 mai 2026, 17:12
Eroare judiciară sau crimă perfectă? Dosarul unei crime celebre din Italia, redeschis după descoperirea unui nou ADN
Cuprins
  1. Cine este noul suspect
  2. De ce Italia redeschide dosarul
  3. Ce probe ADN au fost descoperite

Italia redeschide oficial ancheta privind uciderea Chiarei Poggi la aproape două decenii de la tragedia care a zguduit micuțul oraș Garlasco și a captivat întreaga țară.

Context:

Totul a început în dimineața zilei de 13 august 2007, în orășelul Garlasco din nordul Italiei. Chiara Poggi, o tânără de 26 de ani, a fost găsită moartă în propria casă, ucisă cu o brutalitate extremă. Cel care a sunat la poliție și a raportat descoperirea cadavrului a fost chiar iubitul ei, Alberto Stasi.

Cine este noul suspect

Procurorii italieni își concentrează acum atenția asupra lui Andrea Sempio, un prieten al fratelui victimei.  Noile analize criminalistice au scos la iveală detalii surprinzătoare. Sempio a fost chemat recent la audieri, fiind suspectat că ar fi singurul responsabil pentru moartea tinerei de

„(Cazul) a captivat Italia pentru că întreaga situație a fost în mod clar o eroare judiciară. Procesul a fost un circ. Au existat atât de multe lacune în dosar, și totuși a fost obținută o condamnare”, a declarat jurnalista Gianni Riotta.

De ce Italia redeschide dosarul

Alberto Stasi, iubitul victimei la momentul respectiv, a fost condamnat definitiv în 2015 la 16 ani de închisoare, după ce fusese achitat de două ori anterior.

Cazul său a fost marcat de absența unei mărturisiri, a armei crimei sau a unui mobil clar, bazându-se aproape exclusiv pe probe criminalistice contestate.

Oamenii de aici continuă să spună că Italia are cel mai bun sistem de justiție din lume. Ei bine, dacă asta este adevărat, cum se face că am ajuns la această situație dezastruoasă?”, a mai declarat Gianni Riotta.

Ce probe ADN au fost descoperite

Dosarul se bazează pe reanalizarea unor urme de ADN ale unui bărbat găsite sub unghiile Chiarei Poggi. Noile tehnici sugerează că profilul genetic ar fi compatibil cu cel al lui Andrea Sempio, care fusese achitat în faza inițială a anchetei din 2007.

Mai mult, poliția investighează posibile fapte de corupție legate de eliminarea numelui său de pe lista suspecților în trecut, acuzații respinse ferm de familia acestuia.

„(Sempio) neagă orice implicare în uciderea tinerei. Avocații săi au declarat că acesta își va exercita dreptul legal de a nu răspunde anchetatorilor”, relatează Reuters.

Tags:
Citește și...
A murit Ted Turner, fondatorul CNN. Magnatul media care a schimbat istoria televiziunii avea 87 de ani
Externe
A murit Ted Turner, fondatorul CNN. Magnatul media care a schimbat istoria televiziunii avea 87 de ani
Vacanța exotică unde poți mânca cu 3 euro și dormi cu 15 euro pe noapte. Țara care surprinde turiștii în 2026
Externe
Vacanța exotică unde poți mânca cu 3 euro și dormi cu 15 euro pe noapte. Țara care surprinde turiștii în 2026
Alertă în Moscova: repetiția pentru Parada Victoriei, întreruptă de alerte aeriene. Soldații s-au retras în adăposturi
Externe
Alertă în Moscova: repetiția pentru Parada Victoriei, întreruptă de alerte aeriene. Soldații s-au retras în adăposturi
Marinari răniți într-un atac asupra unei nave franceze de transport, în Strâmtoarea Ormuz
Externe
Marinari răniți într-un atac asupra unei nave franceze de transport, în Strâmtoarea Ormuz
Raiduri anti-extremism în Germania. Poliția a descins în opt orașe. Este vizată o rețea de tineri de extremă dreapta
Externe
Raiduri anti-extremism în Germania. Poliția a descins în opt orașe. Este vizată o rețea de tineri de extremă dreapta
Marco Rubio vrea să-l împace pe Trump cu Papa Leon. Secretarul de stat, trimis să repare legăturile cu Vaticanul
Externe
Marco Rubio vrea să-l împace pe Trump cu Papa Leon. Secretarul de stat, trimis să repare legăturile cu Vaticanul
Un cuplu din Germania a furat aproape două milioane de euro din parcometre. Cum i-a dat de gol un singur gest
Externe
Un cuplu din Germania a furat aproape două milioane de euro din parcometre. Cum i-a dat de gol un singur gest
OMS a dat anunțul că peste 80 de oameni sunt căutați după ce o turistă a murit de hantavirus
Externe
OMS a dat anunțul că peste 80 de oameni sunt căutați după ce o turistă a murit de hantavirus
„Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
Externe
„Era ceva în privirea șoferului”: O femeie a sărit din taxi direct pe autostradă. Ce s-a întâmplat?
Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)
Externe
Imagini false cu Giorgia Meloni au invadat rețelele sociale din Italia. Ce mesaj transmite premierul despre pericolul inteligenței artificiale (FOTO)
Ultima oră
18:28 - Noi reguli în maternități și drepturi extinse pentru femeile însărcinate. Ce urmărește noul proiect de lege depus în Parlament
18:16 - Stelian Tănase denunță ipocrizia politicienilor care au generat criza: „Acum i-a apucat îngrijorarea de stabilitate. Păi de ce ați dat jos Guvernul? Vrăjeala asta s-o spună la circ” / Vina lui Nicușor Dan (VIDEO)
18:15 - Lovitură pentru Horaţiu Potra. Decizia luată de ÎCCJ în cazul său e definitivă
18:08 -  Paradoxul cireșelor în 2026: Cireșele din piețele din Bulgaria sunt chilipir față de recordurile de la Sibiu
18:05 - A murit Ted Turner, fondatorul CNN. Magnatul media care a schimbat istoria televiziunii avea 87 de ani
17:47 - Incendiu puternic la un bloc din București. Bilanțul victimelor
17:40 - Exorcizări și demoni, schema care a golit conturi în Iași. Cum a fost păcălit un bărbat de „Bau”, entitatea supranaturală
17:35 - Procurorii DIICOT din Buzău au reținut doi tineri după ce un bărbat a murit din cauza drogurilor
17:31 - Constanța: Tânăr găsit mort pe linia de cale ferată. El fusese dat dispărut
17:31 - Nicușor Dan poate fi suspendat. „Nu este Traian Băsescu și nu va rezista”