Constanța va avea un spital destinat mamei şi copilului, finanțat prin PNRR / Un alt proiect vizează Policlinica Municipală de specializarea Cardiologie şi Oncologie

Judeţul Constanţa a obţinut finanţare pentru două proiecte majore de infrastructură spitalicească, acestea urmând să fie finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Valoarea celor două proiecte, unul destinat mamei şi copilului, iar celălalt specializat în oncologie şi cardiologie, depăşeşte 250 de milioane de euro, potrivit .

Proiecte finanțate prin PNRR în județul Constanța

Unul dintre proiectele câștigătoare este un spital destinat mamei şi copilului. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a afirmat că judeţul Constanţa are 175 de paturi de pediatrie în toate spitalele, mai puţin decât Braşov, Cluj sau Iaşi.

“Judeţul Constanţa este singurul judeţ cu risc major absolut dat fiind amplasamentul nostru. Avem o rafinărie, avem terminal, avem un port, avem centrală nucleară, avem o bază NATO care, pe lângă faptul că nu beneficiază de infrastructură de sănătate actualizată şi validă, nu are nici un spital de pediatrie. Suntem singurul judeţ din România care nu are nici un spital dedicat pediatriei. Toate paturile adunate din toate spitalele, secţiile, de la Mangalia până la Hârşova însumează 175 de paturi, în Spitalul Judeţean avem 90 de paturi, în condiţiile în care Braşov are 400 de paturi, Clujul – 600, Iaşiul – 700”, a explicat Mihai Lupu.

Proiectul a fost admis eligibil în etapa întâi. Valoarea acestui proiect se ridică la 729.129.273,76 de lei fără TVA, aproximativ 150 de milioane de euro.

Vor funcţiona secţiile de obstretică ginecologie 1 şi 2, neonatologie, pediatrie şi chirurgie ortopedică-pediatrică. Suprafaţa construită la sol va fi de aproximativ 3.500 de metri pătraţi, pe un regim de înălţime format din două etaje subsol, un demisol, parter şi opt etaje medicale.

Investiţia va cuprinde 365 de paturi, din care pentru spitalizare continuă – 247 de paturi, pentru spitalizare de zi – 79 de paturi, pentru ATI – 39 de paturi, două blocuri de operaţii, blocul unu obstretică ginecologie – cinci săli, blocul doi chirurgie pediatrică – patru săli şi două unităţi pentru primiri urgenţe, UPU Pediatrie, UPU obstetrică-ginecologie. Se vor realiza 110 locuri de parcare noi, între care 98 de locuri în subsol şi 12 locuri în exterior, a explicat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

De asemenea, primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, aflat în conferinţa de presă, s-a referit la celălalt proiect finanţat prin PNRR, Policlinica Municipală de specializarea Cardiologie şi Oncologie are o valoare totală de 103 milioane de euro:

“Proiectul a cărui finanţare a fost aprobată ieri – Policlinica Municipală de specializarea Cardiologie şi Oncologie are o valoare totală de 103 milioane de euro, finanţată evident prin PNRR, iar finanţarea nerambursabilă este de 98 de milioane. El va fi realizat în zona Aurel Vlaicu, pe un teren ne aparţine de circa două hectare. Va avea două specializări: oncologie şi cardiologie. Noi am vizat aplicaţia asta încă de pe vremea în care PNRR era în chinurile facerii. Încă nu era aprobat la Comisia Europeană, dar era evident atunci şi scria în draftul PNRR-ului, respectiv a acestui program de investiţii în infrastructura specială spitalicească scrie aşa că se va prioritiza şi se vor prioritiza secţiile medicale de cardiologie şi oncologie, ştiut fiind că incidenţa mortalităţii în Uniunea Europeană este maximă în zona asta, cardiologie şi oncologie”, a afirmat primarul Constanţei.

El a oferit şi câteva detalii despre noua unitate medicală.

“Dotarea se va face cu aparatură de înaltă performanţă şi personal medical de specialitate. Spitalul este esenţial în completarea infrastructurii medicale a regiunii. Noul spital va avea două funcţionalităţi, respectiv ambulatoriul pentru care avem 40 de paturi şi spitalizare continuă, inclusiv ATI, 64 de paturi. Pentru oncologie ştim bine că nu există la acest moment servicii medicale, acesta fiind din păcate satisfăcute în alte localităţi, în special în Bucureşti. Lucrul ăsta se întâmplă încă din 2016. Evident că spitalul va beneficia de cele mai noi tehnologii în ambele faze de realizare, atât în cea de construcţie, cât şi în dotarea cu echipamente medicale şi aparatură”, a mai transmis Vergil Chiţac.

El a adăugat că la începutul anului viitor ar putea începe construcţia noului spital.

“Am licitat proiectare + execuţie, SF-ul îl avem extrem de bine făcut. În momentul de faţă cei care au câştigat licitaţia realizează documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire. Au la dispoziţie 30 de zile. Cred că săptămâna viitoare o să dau ordinul de începere, după care, bineînţeles, trebuie să obţină toate avizele, inclusiv avizul ISU. După care realizarea proiectului tehnic 60 de zile. Putem să spunem că într-o sută de zile, conform contractului, vom avea proiectul tehnic. Probabil că ne ducem în trei luni de acum încolo, mai, iunie. Din momentul ăla vom face licitaţia de execuţie. Sigur că un proiect tehnic bun te poate duce la un caiet de sarcini bun pentru licitaţia de execuţie, însă este esenţial să ai caiet de sarcini bun. Admitem că durează evaluarea ofertelor, sunt şi contestaţii, pentru că în România contestaţia la licitaţie e sport naţional. Într-un mod realist, nu optimist, cred că la începutul anului viitor ne putem apuca de construcţie”, a mai explicat primarul Constanţei.