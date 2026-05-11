Daniel Zamfir, liderul , dă frisoane bolojeniștilor anunțând că România va avea un nou guvern chiar săptămâna viitoare. Aceasta, în vreme ce echipa premierului demis pariază pe un interimat lung la Palatul Victoria.

Daniel Zamfir dă frisoane echipei lui Bolojan

Începând din primele ore după demiterea lui prin , echipa din jurul său estima că acesta va rămâne ca interimar, la Palatul Victoria, pentru o perioadă lungă. În medie, se estima că viitorul guvern va fi învestit prin iunie sau chiar iulie. Cei mai îndrăzneți, însă vorbeau, avansau ca termen toamna viitoare, după vacanța parlamentară.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, vine cu o nouă ipoteză care este confirmată, pe surse, și de apropiații președintelui. Nicușor Dan nu intenționează să prelungească prea mult criza politică, astfel că va numit un premier la finalul săptămânii. Iar guvernul, în aceste condiții, ar putea fi învestit în parlament săptămâna viitoare.

„Noi avem discuții cu toate partidele în momentul ăsta. Eu zic să așteptăm și această săptămână și cred că săptămâna viitoare vom avea un guvern. Eu am văzut și declarațiile președintelui României cu privire la această speranță că vom avea un Guvern.

Categoric, nominalizarea de prim-ministru o va face președintele României. Eu vă asigur că într-un final, după toate discuțiile care vor avea la în cursul acestei săptămâni, săptămâna viitoare se va degaja un Guvern pro-occidental care să conducă România”, a declarat Zamfir la Digi 24.

Daniel Zamfir exclude un guvern Bolojan 2

Daniel Zamfir a mai declarat că negocierile dintre partidele pro-occidentale sunt în în plină desfășurare și există șanse mari ca noul guvern să fie instalat în perioada următoare. Potrivit spuselor sale, un astfel de cabinet, pro-occidental va avea un sprijin parlamentar consistent.

„Haideți să așteptăm. Așa cum am spus, negocierile sunt în curs, discuțiile sunt deja avansate cu partidele politice pro-occidentale. Cum vă spuneam, la începutul săptămânii viitoare sunt șanse foarte mari să avem un guvern care să aibă un sprijin parlamentar consistent”, a precizat el.

În acest context, liderul senatorilor social-democrați exclude scenariul în care Ilie Bolojan s-ar putea întoarce la conducere guvernului. El a spus că, într-o astfel de ipoteză, dacă s-ar concretiza, social-democrații nu vor vota un guvern Bolojan 2.

„În nici un caz PSD nu va vota un guvern condus de Ilie Bolojan. Văd că toate scenariile care se fac și, până la urmă ieșirile publice ale celor din PNL și USR, sunt că unica propunere pentru a conduce Guvernul este Ilie Bolojan. Vedem cu toții, cele două partide consideră în continuare că unica persoană în jurul căreia se învârte practic toată politica în România este domnul Bolojan. Noi am decis să-l schimbăm pe Ilie Bologan din fruntea Guvernului, nu pentru că am avea ceva cu el, ci pentru că România merge pe un drum greșit și trebuie să îl schimbăm”, a precizat Zamfir.

În opinia sa, relațiile dintre partide se pot modifica în funcție de evoluția politică dând exemplu precedentul colaborării PSD-PNL-UDMR din 2021.

PNL speră la un interimat lung

Încă din primele ore de după demiterea guvernului, mai mulți politicieni din echipa lui Ilie Bolojan susțineau că interimatul acestuia la Palatul Victoria și, implicit, criza politică se vor prelungi. Cei mai mulți apreciau că președintele Nicușor Dan nu se va grăbi cu desemnarea unui premier nou. În acest scenariu se înscrie și blocarea discuțiilor cu PSD, anunțată de PNL și USR.

Dragoș Pîslaru spunea, zilele acestea că România s-ar putea confrunta cu o perioadă prelungită de interimat guvernamental. El estima că ar putea dura cel puțin până în luna iunie sau chiar mai mult.

„Ceea ce însă cred că e important e că vom avea o perioadă mai lungă de interimat decât se crede. Şi de aceea am spus şi mai devreme că s-ar putea să dureze cel puţin până în luna iunie şi chiar mai mult decât atât această perioadă în care partidele încearcă să caute o soluţie şi atunci e foarte important ca ţara să meargă înainte, ca să ducem mai departe lucrurile de care avem nevoie, mai ales, în ceea ce mă priveşte, obţinerea banilor europeni de care avem atât de mare nevoie”, spunea Pîslaru, citat de Digi24.

Numirea unui guvern nou ar putea reprezenta o problemă pentru Ilie Bolojan la conducerea PNL. Biroul Politic Național a decis, zilele trecute, ca partidul să treacă în opoziție cu totul. Iar acest lucru ar însemna o perioadă de incertitudine pentru peneliștii care ocupă funcții publice și sinecuri în administrație. Un viitor premier, posibil PSD, ar putea decide înlocuirea tuturor acestora, în jur de 1.000 de persoane, lucru pe care, de altfel, l-a dorit și Ilie Bolojan cu social-democrații, după ieșirea acestora din .