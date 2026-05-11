Emmanuel Macron a răbufnit pe scena unui eveniment public, unde era invitat. El a avut o intervenție nervoasă, cerând să se facă liniște în rândul spectatorilor gălăgioși din sală.

a întrerupt luni, o conferință la care era invitat, pentru a face ordine în sală. Emmanuel Macron a participat la o şi unei creatoare de modă ghaneze, Yayra Agbofnah, cunoscută activistă ecologistă, în cadrul Summitului Africa Forward. Evenimentul s-a desfășurat la Universitatea din Nairobi, din Kenya.

La un moment dat, iritat de spectatorii gălăgioși din sală, Macron a intervenit și a chemat la ordine mai multe persoane din audienţă, care se manifestau zgomotos şi erau neatente. Așezat în primul rând, s-a ridicat şi a intervenit pe estradă, luându-i prin surprindere pe participanţi, cerând liniște în sală, după cum relatează agenția de presă AFP.

„Deja nu vă aşteptaţi rândul?”, şi-a exprimat mirarea animatoarea discuţiei, atunci când şeful statului francez a urcat pe scenă pentru a-i cere microfonul.

„Este o lipsă totală de respect. Voi face ordine. Scuzaţi-mă, toată lumea… Hei, hei!”, a replicat el după care a luat microfonul și a cerut să se fcă liniște.

După ce a atras atenția gălăgioșilor, Emmanuel Macron a continuat, apostrofându-i pentru lipsa de atenție față de vorbitorii invitați. El a acuzat o lipsă de respect cerând celor care nu erau interesați de subiectele abordate pe scenă să părăsească sala. Intervenția sa a fost întâmpinată cu aplauze de către public.

„Îmi pare rău, însă este imposibil să se vorbească despre cultură, să ai asemenea oameni foarte inspiraţi care vin aici şi ţin un discurs într-un astfel de vacarm. Este o lipsă totală de respect. Vă sugerez, dacă vreţi să aveţi întrevederi bilaterale sau să vorbiţi despre altceva, să folosiţi sălile de reuniune sau să ieşiţi. Dacă vreţi să rămâneţi aici, ascultăm oameni şi jucăm acelaşi joc. De acord? Mulţumesc”, a spus preşedintele francez, adresându-se publicului.

Ulterior, în cadrul conferinței Macron a refuzat să ia cuvântul pe scenă atât timp cât în sală nu s-a făcut liniște.

„Tăcerea face în general să tacă zgomotul. Însă, în realitate, dacă sunt atâţia oameni care au de discutat, lucru pe care-l respect profund, nu văd de ce vin să discute în mijlocul reuniunii noastre”, a spus el, zâmbind, după care şi-a înăsprit tonul.

este organizat de Franţa şi Kenya în vederea consolidării parteneriatelor economice dintre cele două părți. Emmanuel Macron a fost extrem de criticat, în primul mandat, pentru lipsa de interes față de problemele africane. În acest context, el a decis să organizeze un summit care s-a desfășurat pentru prima oară într-o țară anglofonă, Kenya.

Președintele Franței încearcă să facă dispărută ideea „pré carré”-ului francez, o expresie care desemnează Africa francofonă.