Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare, însă nu stă după gratii în România. Americanii sunt imuni la justiția din țara noastră

Rapperul american Wiz Khalifa, pe numele real Cameron Jibril Thomaz, a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare în România, după scandalul de la festivalul „Beach, Please!” din Costinești. Deși instanța a decis executarea pedepsei, avocatul Cristian Sîrbu susține că artistul nu va face nicio zi de pușcărie în țara noastră, invocând un tratat special dintre România și Statele Unite.

Wizz Khalifa scapă de închisoare în România?

Potrivit avocatului Cristian Sîrbu, există un acord juridic care ar face imposibilă executarea efectivă a pedepsei în România în cazul cetățenilor americani.

Acesta susține că, dacă autoritățile române ar încerca să îl încarcereze pe artist, intervenția diplomatică ar fi rapidă, iar sentința nu ar putea fi pusă în aplicare. În opinia sa, americanii sunt judecați în principal de propriile instanțe, iar România nu ar avea libertatea deplină de a executa pedeapsa.

„Avem un tratat prin care toți cetățenii americani sunt judecați de către instanțele din America. Ce fac ăștia aici nu interesează pe nimeni.

În cazul în care el vine aici și noi vrem să punem în executare această sentință și ne umflăm în pene și-l luăm și-l legăm și nu știu ce, durează nici 24 de ore și vine cineva de la ambasada americană și va spune: `Păi noi avem tratat cu voi. Voi nu aveți voie să dați în oamenii noștri. Tratatul spune că noi pe oamenii noștri îi judecăm noi`.

Adică pa și la revedere. Deci cam așa se pune problema”, a explicat avocatul, conform

De la amendă penală la închisoare cu executare

Totul a început în vara anului 2024, când Wiz Khalifa a fost surprins fumând un joint pe scena festivalului de la Costinești, în fața publicului. Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal pentru deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu.

Anchetatorii au stabilit că artistul avea asupra sa peste 18 grame de canabis. După audieri, acesta a părăsit România și s-a întors în Statele Unite.

În aprilie 2025, Tribunalul Constanța a decis aplicarea unei amenzi penale de 3.600 de lei și plata cheltuielilor de judecată, de aproximativ 3.500 de lei.

Procurorii DIICOT au contestat însă decizia, considerând-o prea ușoară. Ulterior, Curtea de Apel Constanța a înlocuit amenda cu o condamnare de 9 luni de închisoare în regim de detenție, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de artist.

Conform procedurilor legale, dacă artistul nu se prezintă pentru executarea pedepsei, acesta poate fi dat în urmărire internațională și considerat evadat.

Cazul lui Teo Peter

Tot Cristian Sîrbu a amintit și de , care a fost ucis într-un accident de mașină, după ce un pușcaș marin american, Christopher Vangoethem, nu a acordat prioritate în trafic. Mai mult decât atât, acesta era și sub influența băuturilor alcoolice.

Artistul se afla într-un taxi care circula pe Bulevardul Dacia din Capitală, iar la intrarea în intersecția cu strada Polonă mașina condusă de american i-a lovit din plin. Amintim că tragedia a avut loc pe 4 decembrie 2004, iar americanul a fost achitat după doi ani.

Pușcașul marin a scăpat de închisoare după ce un polițist american venit la București pentru a analiza cazul a evaluat siguranța intersecției unde s-a produs accidentul cu nota 3 pe o scară de la 1 la 10. Așadar, americanii au reușit să demonstreze că nu soldatul l-a ucis pe Teo Peter, ci intersecția construită greșit. Nu a mai contat nici că avea viteză, nici că era beat, nici că nu a acordat prioritate. În consecinţă, soldatul american a primit doar o mustrare scrisă.