Externe » Grecia trece printr-un episod termic extrem. Cât de cald se face marți în zonele turistice

Grecia trece printr-un episod termic extrem. Cât de cald se face marți în zonele turistice

Flavia Codreanu
11 mai 2026, 17:20
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Care sunt zonele cele mai afectate
  2. Ce fenomene meteo apar în perioada în care Grecia trece de temperaturile mari?
  3. Când își revine vremea  

Grecia trece printr-o perioadă de încălzire neobișnuită începând de luni, 11 mai.  Temperaturile se anunță a fi cu 5 grade mai mult peste media obișnuită din această perioadă.

Care sunt zonele cele mai afectate

Specialiștii anunță că temperaturile vor crește treptat, vârful fiind așteptat în cursul zilei de marți în zonele continentale din estul țării.

În câmpiile închise, precum Argos și câmpia Argolică, maximele vor urca frecvent la 32-33 de grade Celsius, putând atinge chiar pragul de 35 de grade. Deși valorile sunt ridicate, meteorologii subliniază că este un fenomen specific finalului de primăvară și nu este considerat un val de căldură extrem, urmând ca de miercuri valorile să înceapă să scadă.

Ce fenomene meteo apar în perioada în care Grecia trece de temperaturile mari?

Pe lângă soarele puternic, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în special în regiunile din nordul țării, precum Macedonia și Tracia, scrie Adevărul.

Luni și marți sunt prognozate averse locale în zonele montane, în timp ce în sudul Mării Egee vântul va sufla cu intensitate de până la 7 grade pe scara Beaufort.

Totodată, Grecia trece și printr-un episod de transport de praf saharian dinspre Africa de Nord, fenomen care poate provoca o ceață discretă în atmosferă și poate reduce ușor vizibilitatea.

Când își revine vremea  

Procesul de răcorire va începe de miercuri, 13 mai, când temperaturile vor reveni treptat la valorile normale pentru mijlocul lunii mai. Totuși, ziua de joi ar putea aduce o accentuare a instabilității în zonele continentale, unde sunt posibile ploi de scurtă durată și furtuni locale.

Această tranziție rapidă asigură o împrospătare a aerului înainte de debutul oficial al sezonului turistic de vară.

