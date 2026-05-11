O tragedie petrecută în județul Bistrița-Năsăud pune din nou în centrul atenției problema animalelor sălbatice care ajung tot mai aproape de comunitățile rurale. După moartea unei femei de 53 de ani din satul Bichigiu, autoritățile locale au început procedurile necesare pentru identificarea și extragerea exemplarului de urs implicat în atac.

Ce au confirmat investigațiile medicale

Rezultatele necropsiei transmise luni, 11 mai, de Comitetul local pentru situații de urgență din comuna Telciu au clarificat circumstanțele tragediei. Documentele medicale arată că leziunile care au provocat decesul femeii au fost produse de un , după mai multe zile în care autoritățile au analizat toate ipotezele.

În urma acestei confirmări, prefectul județului , Stelian Dolha, s-a deplasat la Telciu împreună cu reprezentanți ai structurilor de mediu pentru a evalua situația și pentru a accelera procedurile administrative necesare.

De ce este necesară aprobarea Ministerului Mediului

Autoritățile spun că extragerea animalului nu poate fi făcută imediat, deoarece ursul face parte dintr-o specie protejată, iar legislația impune o procedură strictă înaintea unei astfel de intervenții.

Prefectul Stelian Dolha a explicat situația și a anunțat pașii următori: „Trimitem dosarul către În sfârșit, avem niște rezultate medicale, avem rezultatul necropsiei, care ne spune că e urs, stabilit de medicul veterinar”.

Oficialul a precizat că incidentul s-a produs în extravilanul localității Bichigiu, aspect care influențează direct cadrul legal în care poate fi aprobată intervenția.

Cât de mare este populația de urși din zona Bichigiu

Datele comunicate de autoritățile locale indică o creștere a numărului de urși observați pe fondul de vânătoare din zonă. La evaluarea realizată în această primăvară au fost identificați aproximativ 30 de urși, cu cinci mai mulți decât anul trecut, scrie Ziare.com.

În același timp, efectivul considerat optim pentru acel areal ar fi de doar șase exemplare, diferență care ridică semne de întrebare privind presiunea exercitată asupra comunităților din apropiere.

Ce s-a întâmplat în orele dinaintea descoperirii tragediei

Femeia de 53 de ani locuia și îngrijea gospodăria aflată într-o zonă greu accesibilă din Bichigiu. Familia a alertat autoritățile după ce aceasta nu a mai răspuns la telefon timp de aproape 24 de ore. Când echipele au ajuns la fața locului, au găsit trupul femeii și o bovină moartă, ambele prezentând urme compatibile cu atacul unui animal sălbatic.

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar în aceeași zi șeful Direcției Județene de Mediu, Sever Roman, a anunțat că la Bichigiu a fost raportat un nou posibil atac, de această dată asupra unei oi.