Christopher Steele, fost spion în biroul pentru Rusia din cadrul serviciului britanic de informații MI6, crede că Jeffrey Epstein ar fi fost „recrutat de crima organizată rusă”, apoi a fost controlat de Rusia. În opinia sa, e „destul de probabil” ca Epstein să fi deținut materiale compromițătoare despre președintele american Donald Trump.

Ce a spus fostul spion despre Trump și Epstein

„Sursele mele din SUA mi-au spus că evaluarea guvernului și a serviciilor de informații americane era că Epstein a fost recrutat din anii ’70 de figuri ale crimei organizate ruse din New York, iar metodele sale operaționale au fost folosite încă de atunci. Deci e un scandal vechi de multe decenii”, a declarat Christopher Steele, pentru postul .

În opinia sa, milioanele de documente publicate recent de Departamentul de Justiției al SUA din dosarul Epstein arată amploarea legăturilor dintre acesta și Rusia.

Documentarul lui Christopher Steele

Christopher Steele a contribui la realizarea unui despre Donald Trump, în timpul alegerilor prezidențiale din SUA din 2016, ce arăta că Rusia s-ar fi implicat în alegeri pentru a-l sprijini pe Trump.

De asemenea, au existat relatări neconfirmate că Rusia ar fi avut materiale compromițătoare despre Trump, inclusiv clipuri cu comportamente sexuale stânjenitoare.

În acest context, Christopher Steele se întreabă de ce serviciile de securitate americane au lăsat să evolueze astfel lucrurile, în ipoteza în care știau ce se întâmplă: „Mi se pare misterios. Cred că au fost implicate și alte servicii, israelienii aproape sigur”.