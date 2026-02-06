B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Christopher Steele, fost spion britanic, spune că Epstein a fost recrutat de crima organizată rusă și avea materiale compromițătoare despre Trump

Christopher Steele, fost spion britanic, spune că Epstein a fost recrutat de crima organizată rusă și avea materiale compromițătoare despre Trump

Traian Avarvarei
06 feb. 2026, 08:21
Christopher Steele, fost spion britanic, spune că Epstein a fost recrutat de crima organizată rusă și avea materiale compromițătoare despre Trump
Sursa foto: Hepta - DPA Images / Jaime Carrero
Cuprins
  1. Ce a spus fostul spion despre Trump și Epstein
  2. Documentarul lui Christopher Steele

Christopher Steele, fost spion în biroul pentru Rusia din cadrul serviciului britanic de informații MI6, crede că prădătorul sexual Jeffrey Epstein ar fi fost „recrutat de crima organizată rusă”, apoi a fost controlat de Rusia. În opinia sa, e „destul de probabil” ca Epstein să fi deținut materiale compromițătoare despre președintele american Donald Trump.

Ce a spus fostul spion despre Trump și Epstein

„Sursele mele din SUA mi-au spus că evaluarea guvernului și a serviciilor de informații americane era că Epstein a fost recrutat din anii ’70 de figuri ale crimei organizate ruse din New York, iar metodele sale operaționale au fost folosite încă de atunci. Deci e un scandal vechi de multe decenii”, a declarat Christopher Steele, pentru postul LBC.

În opinia sa, milioanele de documente publicate recent de Departamentul de Justiției al SUA din dosarul Epstein arată amploarea legăturilor dintre acesta și Rusia.

Documentarul lui Christopher Steele

Christopher Steele a contribui la realizarea unui documentar despre Donald Trump, în timpul alegerilor prezidențiale din SUA din 2016, ce arăta că Rusia s-ar fi implicat în alegeri pentru a-l sprijini pe Trump.

De asemenea, au existat relatări neconfirmate că Rusia ar fi avut materiale compromițătoare despre Trump, inclusiv clipuri cu comportamente sexuale stânjenitoare.

În acest context, Christopher Steele se întreabă de ce serviciile de securitate americane au lăsat să evolueze astfel lucrurile, în ipoteza în care știau ce se întâmplă: „Mi se pare misterios. Cred că au fost implicate și alte servicii, israelienii aproape sigur”.

Tags:
Citește și...
Un bărbat din Germania a încercat să își otrăvească fiica de 3 ani ca să nu mai plătească pensie alimentară
Externe
Un bărbat din Germania a încercat să își otrăvească fiica de 3 ani ca să nu mai plătească pensie alimentară
Kate Middleton, gest de susținere pentru prima femeie Arhiepiscop. Detaliul de 1.500 de lire care nu a trecut neobservat
Externe
Kate Middleton, gest de susținere pentru prima femeie Arhiepiscop. Detaliul de 1.500 de lire care nu a trecut neobservat
Trump revendică un loc în rai: „Am făcut o mulțime de lucruri bune pentru oameni” (VIDEO)
Externe
Trump revendică un loc în rai: „Am făcut o mulțime de lucruri bune pentru oameni” (VIDEO)
Primul schimb de prizonieri dintre Ucraina și Rusia din 2026. Ce șanse reale există pentru reluarea dialogului de pace (VIDEO)
Externe
Primul schimb de prizonieri dintre Ucraina și Rusia din 2026. Ce șanse reale există pentru reluarea dialogului de pace (VIDEO)
Trump și-a transmis susținerea pentru Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria. Ce arată sondajele despre cursa electorală
Externe
Trump și-a transmis susținerea pentru Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria. Ce arată sondajele despre cursa electorală
Dosarele Epstein fac ravagii în Europa. Fost premier anchetat pentru corupție
Externe
Dosarele Epstein fac ravagii în Europa. Fost premier anchetat pentru corupție
Albania ridică interdicția TikTok după 11 luni și invocă noi mecanisme de securitate. Ce garanții oferă platforma autorităților
Externe
Albania ridică interdicția TikTok după 11 luni și invocă noi mecanisme de securitate. Ce garanții oferă platforma autorităților
Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat. Choupette, cea mai bogată pisică din lume, amenințată de rudele designerului
Externe
Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat. Choupette, cea mai bogată pisică din lume, amenințată de rudele designerului
Guvernul italian schimbă regulile. Amenzi pentru părinții ai căror copii poartă cuțite asupra lor
Externe
Guvernul italian schimbă regulile. Amenzi pentru părinții ai căror copii poartă cuțite asupra lor
Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles. Franța cere o agendă accelerată pentru „independența Europei”
Externe
Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles. Franța cere o agendă accelerată pentru „independența Europei”
Ultima oră
10:32 - Meta testează o rețea socială cu video generate exclusiv de AI. Ce presupune noua aplicație
10:32 - Cluj: Un bărbat a ”oprit” la drive-thru cu roțile în sus (FOTO)
10:25 - Cum se înțelege Șerban Copoț cu băiatul lui de 14 ani. „Nu-mi face toate poftele, dar mă iubește”
10:02 - Ciprian Ciucu: De la Cătălin Drulă nu voiam felicitări, ci scuze. Nu îl urăsc, sunt doar dezamăgit
09:52 - Ruxandra Luca, acuzată de fostul partener că lipsea nopțile de acasă. Detalii din dosarul de custodie
09:49 - Inundații locale și alunecări de teren după ploi intense la Buzău. Ce zone sunt monitorizate de autorități (FOTO)
09:35 - Tot mai mulți minori cer sprijin la Telefonul Copilului. „Sunt obișnuit cu violența în familia mea, dar devine tot mai greu de gestionat”
09:20 - Un bărbat din Germania a încercat să își otrăvească fiica de 3 ani ca să nu mai plătească pensie alimentară
09:19 - Vremea azi, 6 februarie. Vreme de iarnă autentică cu fenomene de ceață persistentă
09:07 - Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Acuzațiile