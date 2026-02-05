B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Destinația europeană unde mașinile sunt interzise. Unde se află insula care atrage turiștii în căutare de experiențe autentice

Destinația europeană unde mașinile sunt interzise. Unde se află insula care atrage turiștii în căutare de experiențe autentice

Iulia Petcu
05 feb. 2026, 23:27
Destinația europeană unde mașinile sunt interzise. Unde se află insula care atrage turiștii în căutare de experiențe autentice
captura video YouTube
Cuprins
  1. De ce Monte Isola rămâne o destinație puțin explorată
  2. Cum se diferențiază Lacul Iseo de alte lacuri italiene
  3. Ce trasee transformă insula într-o experiență memorabilă

Ascunsă între marile rute turistice din nordul Italiei, o insulă discretă începe să atragă atenția celor care caută experiențe autentice, departe de aglomerație. Situată pe Lacul Iseo, Monte Isola propune un ritm lent, peisaje alpine și o atmosferă care contrastează puternic cu destinațiile consacrate.

De ce Monte Isola rămâne o destinație puțin explorată

Deși se află între Milano și Veneția, Monte Isola a rămas în afara circuitelor turistice clasice, fiind mai puțin promovată decât alte zone lacustre celebre din Italia. Accesul se face exclusiv cu feribotul, iar lipsa infrastructurii rutiere descurajează turismul de masă.

Insula este cea mai mare insulă locuită din Europa aflată pe un lac, însă farmecul său constă tocmai în simplitate și în păstrarea vieții tradiționale. Satele pescărești, străduțele înguste și priveliștile montane definesc o experiență diferită de cea urbană.

Cum se diferențiază Lacul Iseo de alte lacuri italiene

Lacul Iseo este adesea comparat cu Garda, însă atmosfera este considerabil mai calmă, iar fluxul de vizitatori mult mai redus. Acest lucru permite o explorare relaxată a zonei, fără presiunea aglomerației sezoniere.

Monte Isola se află în centrul lacului și oferă un cadru natural echilibrat, unde apa, muntele și așezările umane coexistă fără intervenții moderne agresive. Lipsa mașinilor contribuie semnificativ la această senzație de refugiu, scrie observatornews.ro.

Ce trasee transformă insula într-o experiență memorabilă

Pe insulă există numeroase trasee de plimbare, însă cel mai cunoscut este drumul de pe malul lacului dintre Peschiera Maraglio și Sensole. Traseul este cunoscut drept „plimbarea printre măslini” și oferă deschideri spectaculoase spre insula privată San Paolo.

Cei doi kilometri pot fi parcurși rapid, însă opririle frecvente la cafenele, restaurante sau gelaterii prelungesc experiența pe parcursul unei întregi zile. De-a lungul drumului există și o zonă de picnic cu acces direct la lac.

Pentru turiștii dornici de efort fizic, urcarea din Peschiera Maraglio către satul Cure adaugă o dimensiune istorică și panoramică explorării insulei.

Tags:
Citește și...
Accident mortal în Timiș. Moped spulberat de pe șosea de un autovehicul. Un tânăr de 22 de ani a murit
Eveniment
Accident mortal în Timiș. Moped spulberat de pe șosea de un autovehicul. Un tânăr de 22 de ani a murit
Dacian Dragoș nu vede un motiv legal să fie suspendat de la CCR: „Şi lucruri mai ciudate s-au întâmplat în România”
Eveniment
Dacian Dragoș nu vede un motiv legal să fie suspendat de la CCR: „Şi lucruri mai ciudate s-au întâmplat în România”
Lia Savonea contraatacă. Șefa ÎCCJ desființează documentarul Recorder în plenul CSM
Eveniment
Lia Savonea contraatacă. Șefa ÎCCJ desființează documentarul Recorder în plenul CSM
Motivul amânării deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. Explicațiile judecătorului Dacian Dragoş
Eveniment
Motivul amânării deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. Explicațiile judecătorului Dacian Dragoş
Un tren Metropolis s-a defectat în probe. Frâna de urgență a cedat, iar butonul a rămas în mâna mecanicului
Eveniment
Un tren Metropolis s-a defectat în probe. Frâna de urgență a cedat, iar butonul a rămas în mâna mecanicului
Avarie la o conductă de gaze în Craiova. Traficul a fost restricționat, iar oamenii au fost evacuați. Cum au intervenit autoritățile (FOTO)
Eveniment
Avarie la o conductă de gaze în Craiova. Traficul a fost restricționat, iar oamenii au fost evacuați. Cum au intervenit autoritățile (FOTO)
Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol a fost înregistrat în Iași. Tot mai puțini copii, an după an. Care sunt cauzele reale
Eveniment
Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol a fost înregistrat în Iași. Tot mai puțini copii, an după an. Care sunt cauzele reale
Caii sălbatici din Letea, în pericol din cauza gerului și foametei. Ce șanse au animalele să supraviețuiască iernii (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Caii sălbatici din Letea, în pericol din cauza gerului și foametei. Ce șanse au animalele să supraviețuiască iernii (FOTO, VIDEO)
„Pomana regelui Cioabă”, escrocheria care face din nou victime. Cum au fost păcălite femeile pe stradă: „Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14 mii de lei”
Eveniment
„Pomana regelui Cioabă”, escrocheria care face din nou victime. Cum au fost păcălite femeile pe stradă: „Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14 mii de lei”
Fostul ministru Răzvan Cuc ajunge în fața judecătorilor. DNA a trimis dosarul de corupție în instanță
Eveniment
Fostul ministru Răzvan Cuc ajunge în fața judecătorilor. DNA a trimis dosarul de corupție în instanță
Ultima oră
23:57 - Trump și-a transmis susținerea pentru Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria. Ce arată sondajele despre cursa electorală
23:47 - Accident mortal în Timiș. Moped spulberat de pe șosea de un autovehicul. Un tânăr de 22 de ani a murit
23:33 - Patriarhia Română marchează un moment istoric. 16 femei românce primesc zi de cinstire în calendarul ortodox
23:21 - Dosarele Epstein fac ravagii în Europa. Fost premier anchetat pentru corupție
22:58 - Dacian Dragoș nu vede un motiv legal să fie suspendat de la CCR: „Şi lucruri mai ciudate s-au întâmplat în România”
22:47 - Albania ridică interdicția TikTok după 11 luni și invocă noi mecanisme de securitate. Ce garanții oferă platforma autorităților
22:26 - Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat. Choupette, cea mai bogată pisică din lume, amenințată de rudele designerului
22:25 - Lia Savonea contraatacă. Șefa ÎCCJ desființează documentarul Recorder în plenul CSM
21:57 - Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano, înainte de Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce rol simbolic a avut prezența sa (FOTO, VIDEO)
21:48 - Motivul amânării deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. Explicațiile judecătorului Dacian Dragoş