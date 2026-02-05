Ascunsă între marile rute turistice din nordul Italiei, o insulă discretă începe să atragă atenția celor care caută experiențe autentice, departe de aglomerație. Situată pe Lacul Iseo, Monte Isola propune un ritm lent, peisaje alpine și o atmosferă care contrastează puternic cu destinațiile consacrate.
Deși se află între Milano și Veneția, Monte Isola a rămas în afara circuitelor turistice clasice, fiind mai puțin promovată decât alte zone lacustre celebre din Italia. Accesul se face exclusiv cu feribotul, iar lipsa infrastructurii rutiere descurajează turismul de masă.
Insula este cea mai mare insulă locuită din Europa aflată pe un lac, însă farmecul său constă tocmai în simplitate și în păstrarea vieții tradiționale. Satele pescărești, străduțele înguste și priveliștile montane definesc o experiență diferită de cea urbană.
Lacul Iseo este adesea comparat cu Garda, însă atmosfera este considerabil mai calmă, iar fluxul de vizitatori mult mai redus. Acest lucru permite o explorare relaxată a zonei, fără presiunea aglomerației sezoniere.
Monte Isola se află în centrul lacului și oferă un cadru natural echilibrat, unde apa, muntele și așezările umane coexistă fără intervenții moderne agresive. Lipsa mașinilor contribuie semnificativ la această senzație de refugiu, scrie observatornews.ro.
Pe insulă există numeroase trasee de plimbare, însă cel mai cunoscut este drumul de pe malul lacului dintre Peschiera Maraglio și Sensole. Traseul este cunoscut drept „plimbarea printre măslini” și oferă deschideri spectaculoase spre insula privată San Paolo.
Cei doi kilometri pot fi parcurși rapid, însă opririle frecvente la cafenele, restaurante sau gelaterii prelungesc experiența pe parcursul unei întregi zile. De-a lungul drumului există și o zonă de picnic cu acces direct la lac.
Pentru turiștii dornici de efort fizic, urcarea din Peschiera Maraglio către satul Cure adaugă o dimensiune istorică și panoramică explorării insulei.