Dosarele Epstein lovesc în clasa politică din Europa, provocând daune considerabile. Un fost , Thorbjorn Jagland, este anchetat sub suspiciunea de corupţie agravată din cauza relațiilor cu prădătorul sexual.

Dosarele Epstein fac ravagii în Europa

a anunţat că a deschis o anchetă care îl vizează pe fostul premier Thorbjorn Jagland, al cărui nume apare în dosarele Epstein. Acesta este suspect pentru acte de , în contextul legăturilor sale stabilite cu infractorul sexual american, transmite AFP.

Thorbjorn Jagland a fost șeful guvernului șaburist pe parcursul unui an, între 1996 și 1997. Totodată a îndeplinit funcția de președinte al Comitetului Nobel care decernează Premiul Nobel pentru Pace şi a fost secretar general al Consiliului Europei. În această perioadă, când se afla la conducerea Consiliului Europei, el a stabilit legături cu Epstein.

Potrivit unui comunicat de presă, poliţia „a deschis o asupra fostului prim-ministru, fost preşedinte al Comitetului Nobel norvegian şi fost secretar general al , Thorbjorn Jagland, sub suspiciunea de corupţie agravată”.

Publicația norvegiană Verdens Gang, care se bazează pe documentele publicate de Departamentul american de Justiţie, Jagland a solicitat o garanţie finanţatorului american pentru achiziţionarea unui apartament, fără a se şti rezultatul acestei cereri. Totodată, el a locuit în casa americanului, din New York, în 2018, dar și în locuința acestuia din Paris, în 2015 și 2018, conform aceloraşi documente.

Norway’s former Prime Minister and former Secretary General of the Council of Europe, Thorbjørn Jagland, is a true traitor. He spent years acting as a middleman between Epstein and Russia, helping both and working completely against Western interests. Epstein’s emails prove it — Joni Askola (@joni_askola)

Fostul premier plănuia o vizită pe insula miliardarului

Fostul premier norvegian şi familia sa au plănuit o călătorie pe insula infractorului sexual american, în 2014. Excursia a fost anulată în cele din urmă, se arată în documentele citate.

Ministrul norvegian de Externe a indicat că va solicita Consiliului Europei ridicarea imunităţii de care se bucură Jagland. Acesta este protejat în virtutea funcţiei sale de secretar general, pe care a deţinut-o între anii 2009 şi 2019.