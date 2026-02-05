B1 Inregistrari!
Dosarele Epstein fac ravagii în Europa. Fost premier anchetat pentru corupție

Dosarele Epstein fac ravagii în Europa. Fost premier anchetat pentru corupție

Adrian Teampău
05 feb. 2026, 23:21
Sursă foto: Hepta - Zuma Press / Ny State Sex Offender Registry
Cuprins
  1. Dosarele Epstein fac ravagii în Europa
  2. Fostul premier plănuia o vizită pe insula miliardarului

Dosarele Epstein lovesc în clasa politică din Europa, provocând daune considerabile. Un fost premier norvegian, Thorbjorn Jagland, este anchetat sub suspiciunea de corupţie agravată din cauza relațiilor cu prădătorul sexual.

Poliţia norvegiană a anunţat că a deschis o anchetă care îl vizează pe fostul premier Thorbjorn Jagland, al cărui nume apare în dosarele Epstein. Acesta este suspect pentru acte de corupție agravată, în contextul legăturilor sale stabilite cu infractorul sexual american, transmite AFP.

Thorbjorn Jagland a fost șeful guvernului șaburist pe parcursul unui an, între 1996 și 1997. Totodată a îndeplinit funcția de președinte al Comitetului Nobel care decernează Premiul Nobel pentru Pace şi a fost secretar general al Consiliului Europei. În această perioadă, când se afla la conducerea Consiliului Europei, el a stabilit legături cu Epstein.

Potrivit unui comunicat de presă, poliţia „a deschis o anchetă asupra fostului prim-ministru, fost preşedinte al Comitetului Nobel norvegian şi fost secretar general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, sub suspiciunea de corupţie agravată”.

Publicația norvegiană Verdens Gang, care se bazează pe documentele publicate de Departamentul american de Justiţie, Jagland a solicitat o garanţie finanţatorului american pentru achiziţionarea unui apartament, fără a se şti rezultatul acestei cereri. Totodată, el a locuit în casa americanului, din New York, în 2018, dar și în locuința acestuia din Paris, în 2015 și  2018, conform aceloraşi documente.

Fostul premier plănuia o vizită pe insula miliardarului

Fostul premier norvegian şi familia sa au plănuit o călătorie pe insula infractorului sexual american, în 2014. Excursia a fost anulată în cele din urmă, se arată în documentele citate.

Ministrul norvegian de Externe a indicat că va solicita Consiliului Europei ridicarea imunităţii de care se bucură Jagland. Acesta este protejat în virtutea funcţiei sale de secretar general, pe care a deţinut-o între anii 2009 şi 2019.

