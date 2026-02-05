Incident grav în subteran! Un tren Metropolis, abia scos din fabrică, a cedat neașteptat. Garnitura se afla încă în probe tehnice și nu apucase nici măcar să-și termine rodajul.

Situația este cu atât mai alarmantă cu cât incidentul a avut loc în timpul unei curse de test din cursul nopții. Mecanicul a încercat o frânare bruscă, iar butonul frânei de urgență i-a rămas efectiv în mână.

Cum e posibil ca frâna de urgență să cedeze la un tren nou

Totul s-a petrecut în timpul testelor nocturne, desfășurate în afara programului normal de circulație. În momentul în care mecanicul a încercat o frânare de urgență, a descoperit cu stupefacție că sistemul nu a răspuns. Mai mult, butonul i-a rămas pur și simplu în mână.

„Pe noi ne sperie faptul că aceste trenuri, care trebuiau să intre de vreo doi ani cu călători și nu am reușit nici acum, sunt atât de fragile încât un sistem de frână de urgență, care este ultimul sistem de frânare pentru a putea opri când restul celorlalte sisteme de frânare nu au răspuns. Spre surprinderea mecanicului, nu a funcționat, ba a rămas și cu butonul în mână. Și asta este un fapt deosebit de grav”, a transmis președintele , informează observatornews.ro

Promisiuni ratate și trenuri blocate în teste. Ce se întâmplă, de fapt

Deși ar fi trebuit să circule deja pe Magistrala 5 Drumul Taberei, noile garnituri rămân trase pe dreapta. Trenurile sunt fabricate în Brazilia de francezii de la Alstom. Contractul cu Metrorex a fost semnat în decembrie 2020 și are o valoare de 103 milioane de euro. Calendarul inițial prevedea livrarea primului tren în doi ani și a tuturor celor 13 în maximum trei ani și jumătate. Însă aceste termene au fost depășite cu mult.

Până în prezent au fost livrate 12 trenuri, însă niciunul nu circulă cu pasageri, toate aflându-se încă în diferite faze de verificare. Conform procedurilor, primul trebuia să parcurgă 10.000 de kilometri de rodaj, iar celelalte câte 2.000 fiecare. Cu toare acestea, niciuna dintre aceste etape de testare nu a fost dusă la capăt.

„Ele nu au ajuns să facă rodajul, fiindcă nimeni nu reușește să le dea de cap. Tot felul de probleme. Nu mai credem că vor fi date în exploatare la 1 iulie, cum au declarat în ultima scrisoare. Au întârziat pe motive că ba pandemia, ba , ba că nu se alimentează trenul, ba că nu se mai frânează, acum mai nou”, a adăugat președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou.

Cine plătește prețul întârzierilor și al testelor fără sfârșit

Problemele nu se opresc doar la livrare, ci pornesc încă din lanțul de fabricație. „Pe de-o parte, probleme la producător cu tot lanțul de fabricație. După ce am depășit și au început să vină, într-un final, , dar ce să vezi? Erau tot felul de inadvertențe. Ba că aveau probleme cu razele de curbură, că Metrorex a cerut ceva și în teren era altceva. Este foarte important ca acestea să fie testate și să crape, dacă este să crape, în aceste teste, să nu fie o problemă de siguranță a călătorilor. Și eu sper să le testeze bine”, a spus preşedinte Pro Infrastructura.

Între timp însă, resimt din plin lipsa trenurilor noi, mai ales pe magistralele deja sufocate. Peronul se umple rapid, plecările întârzie, iar drumul dintre stații se lungește inutil. Unii spun că așteaptă chiar și 10–15 minute între trenuri, în condițiile în care aglomerația a devenit deja o rutină zilnică.