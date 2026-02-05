B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un tren Metropolis s-a defectat în probe. Frâna de urgență a cedat, iar butonul a rămas în mâna mecanicului

Un tren Metropolis s-a defectat în probe. Frâna de urgență a cedat, iar butonul a rămas în mâna mecanicului

Ana Beatrice
05 feb. 2026, 21:27
Un tren Metropolis s-a defectat în probe. Frâna de urgență a cedat, iar butonul a rămas în mâna mecanicului
Sursă Foto: Captură Video/ observatornews.ro
Cuprins
  1. Cum e posibil ca frâna de urgență să cedeze la un tren nou
  2. Promisiuni ratate și trenuri blocate în teste. Ce se întâmplă, de fapt
  3. Cine plătește prețul întârzierilor și al testelor fără sfârșit

Incident grav în subteran! Un tren Metropolis, abia scos din fabrică, a cedat neașteptat. Garnitura se afla încă în probe tehnice și nu apucase nici măcar să-și termine rodajul.

Situația este cu atât mai alarmantă cu cât incidentul a avut loc în timpul unei curse de test din cursul nopții. Mecanicul a încercat o frânare bruscă, iar butonul frânei de urgență i-a rămas efectiv în mână.

Cum e posibil ca frâna de urgență să cedeze la un tren nou

Totul s-a petrecut în timpul testelor nocturne, desfășurate în afara programului normal de circulație. În momentul în care mecanicul a încercat o frânare de urgență, a descoperit cu stupefacție că sistemul nu a răspuns. Mai mult, butonul i-a rămas pur și simplu în mână.

„Pe noi ne sperie faptul că aceste trenuri, care trebuiau să intre de vreo doi ani cu călători și nu am reușit nici acum, sunt atât de fragile încât un sistem de frână de urgență, care este ultimul sistem de frânare pentru a putea opri când restul celorlalte sisteme de frânare nu au răspuns. Spre surprinderea mecanicului, nu a funcționat, ba a rămas și cu butonul în mână. Și asta este un fapt deosebit de grav”, a transmis președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou, informează observatornews.ro

Promisiuni ratate și trenuri blocate în teste. Ce se întâmplă, de fapt

Deși ar fi trebuit să circule deja pe Magistrala 5 Drumul Taberei, noile garnituri rămân trase pe dreapta. Trenurile sunt fabricate în Brazilia de francezii de la Alstom. Contractul cu Metrorex a fost semnat în decembrie 2020 și are o valoare de 103 milioane de euro. Calendarul inițial prevedea livrarea primului tren în doi ani și a tuturor celor 13 în maximum trei ani și jumătate. Însă aceste termene au fost depășite cu mult.

Până în prezent au fost livrate 12 trenuri, însă niciunul nu circulă cu pasageri, toate aflându-se încă în diferite faze de verificare. Conform procedurilor, primul trebuia să parcurgă 10.000 de kilometri de rodaj, iar celelalte câte 2.000 fiecare. Cu toare acestea, niciuna dintre aceste etape de testare nu a fost dusă la capăt.

„Ele nu au ajuns să facă rodajul, fiindcă nimeni nu reușește să le dea de cap. Tot felul de probleme. Nu mai credem că vor fi date în exploatare la 1 iulie, cum au declarat în ultima scrisoare. Au întârziat pe motive că ba pandemia, ba războiul din Ucraina, ba că nu se alimentează trenul, ba că nu se mai frânează, acum mai nou”, a adăugat președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou.

Cine plătește prețul întârzierilor și al testelor fără sfârșit

Problemele nu se opresc doar la livrare, ci pornesc încă din lanțul de fabricație. „Pe de-o parte, probleme la producător cu tot lanțul de fabricație. După ce am depășit și au început să vină, într-un final, trenurile, dar ce să vezi? Erau tot felul de inadvertențe. Ba că aveau probleme cu razele de curbură, că Metrorex a cerut ceva și în teren era altceva. Este foarte important ca acestea să fie testate și să crape, dacă este să crape, în aceste teste, să nu fie o problemă de siguranță a călătorilor. Și eu sper să le testeze bine”, a spus preşedinte Pro Infrastructura.

Între timp însă, călătorii resimt din plin lipsa trenurilor noi, mai ales pe magistralele deja sufocate. Peronul se umple rapid, plecările întârzie, iar drumul dintre stații se lungește inutil. Unii spun că așteaptă chiar și 10–15 minute între trenuri, în condițiile în care aglomerația a devenit deja o rutină zilnică.

Tags:
Citește și...
Lia Savonea contraatacă. Șefa ÎCCJ desființează documentarul Recorder în plenul CSM
Eveniment
Lia Savonea contraatacă. Șefa ÎCCJ desființează documentarul Recorder în plenul CSM
Motivul amânării deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. Explicațiile judecătorului Dacian Dragoş
Eveniment
Motivul amânării deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. Explicațiile judecătorului Dacian Dragoş
Avarie la o conductă de gaze în Craiova. Traficul a fost restricționat, iar oamenii au fost evacuați. Cum au intervenit autoritățile (FOTO)
Eveniment
Avarie la o conductă de gaze în Craiova. Traficul a fost restricționat, iar oamenii au fost evacuați. Cum au intervenit autoritățile (FOTO)
Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol a fost înregistrat în Iași. Tot mai puțini copii, an după an. Care sunt cauzele reale
Eveniment
Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol a fost înregistrat în Iași. Tot mai puțini copii, an după an. Care sunt cauzele reale
Caii sălbatici din Letea, în pericol din cauza gerului și foametei. Ce șanse au animalele să supraviețuiască iernii (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Caii sălbatici din Letea, în pericol din cauza gerului și foametei. Ce șanse au animalele să supraviețuiască iernii (FOTO, VIDEO)
„Pomana regelui Cioabă”, escrocheria care face din nou victime. Cum au fost păcălite femeile pe stradă: „Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14 mii de lei”
Eveniment
„Pomana regelui Cioabă”, escrocheria care face din nou victime. Cum au fost păcălite femeile pe stradă: „Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14 mii de lei”
Fostul ministru Răzvan Cuc ajunge în fața judecătorilor. DNA a trimis dosarul de corupție în instanță
Eveniment
Fostul ministru Răzvan Cuc ajunge în fața judecătorilor. DNA a trimis dosarul de corupție în instanță
Magistrala 6 de metrou avansează după decizia Guvernului, proiectul spre Otopeni intră într-o fază cheie. Ce impact va avea asupra traficului și mobilității urbane
Eveniment
Magistrala 6 de metrou avansează după decizia Guvernului, proiectul spre Otopeni intră într-o fază cheie. Ce impact va avea asupra traficului și mobilității urbane
Slovenia se alătură statelor ce restricționează accesul minorilor la platformele sociale. Doar premierul Bolojan nu vede utilitatea măsurii
Eveniment
Slovenia se alătură statelor ce restricționează accesul minorilor la platformele sociale. Doar premierul Bolojan nu vede utilitatea măsurii
Mohammad Murad, antreprenorul care e om de bază în AUR-ul lui Simion și se visează ministru, continuă să râdă în nas Fiscului. Nu plătește aproape nimic din ce datorează statului
Eveniment
Mohammad Murad, antreprenorul care e om de bază în AUR-ul lui Simion și se visează ministru, continuă să râdă în nas Fiscului. Nu plătește aproape nimic din ce datorează statului
Ultima oră
22:26 - Testamentul lui Karl Lagerfeld, contestat. Choupette, cea mai bogată pisică din lume, amenințată de rudele designerului
22:25 - Lia Savonea contraatacă. Șefa ÎCCJ desființează documentarul Recorder în plenul CSM
21:57 - Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano, înainte de Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Ce rol simbolic a avut prezența sa (VIDEO)
21:48 - Motivul amânării deciziei CCR pe legea pensiilor magistraților. Explicațiile judecătorului Dacian Dragoş
21:19 - Avarie la o conductă de gaze în Craiova. Traficul a fost restricționat, iar oamenii au fost evacuați. Cum au intervenit autoritățile (FOTO)
21:07 - Țuțuianu vrea să facă ordine în Registrul electoral. AEP verifică situația alegătorilor
20:41 - ANAF pregătește o reformă amplă a controalelor fiscale. Cum se vor schimba verificările pentru contribuabili
20:39 - Guvernul italian schimbă regulile. Amenzi pentru părinții ai căror copii poartă cuțite asupra lor
20:38 - Cel mai mic număr de nașteri din ultimul secol a fost înregistrat în Iași. Tot mai puțini copii, an după an. Care sunt cauzele reale
20:05 - Emmanuel Macron pune presiune pe Bruxelles. Franța cere o agendă accelerată pentru „independența Europei”