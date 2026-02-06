B1 Inregistrari!
Conflict între Lia Olguța Vasilescu și Radu Miruță pe tema construcțiilor de lângă radarul militar și depozitele de armament

Flavia Codreanu
06 feb. 2026, 07:44
Lia Olguța Vasilescu îl amenință pe Ilie Bolojan cu moțiunea de cenzură. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce susține primarul că radarul nu este afectat
  2. Ce spune Olguța Vasilescu despre depozitul de muniție
  3. Cum răspunde primăria acuzațiilor privind autorizația

 Olguța Vasilescu a reacționat dur după acuzațiile aduse de ministrul Apărării, Radu Miruță, privind construcția unui bloc de 9 etaje în Craiova. Primarul a negat faptul că imobilul ar putea bloca radarul militar de la Cârcea sau că ar fi fost ridicat ilegal în apropierea unui depozit de muniție, precizând că afirmațiile ministrului sunt eronate.

De ce susține primarul că radarul nu este afectat

Potrivit Digi24, Lia Olguța Vasilescu a prezentat date tehnice pentru a arăta că blocul respectiv nu poate interfera cu radarul militar. Aceasta a subliniat că între cele două puncte există o distanță de 8 kilometri și o diferență de nivel semnificativă. Aceasta precizează că radarul se află la o altitudine mult mai mare decât clădirea.

Mai mult, primarul a subliniat că linia imaginară dintre radar și bloc trece chiar prin clădirea de birouri a fabricii Ford, care are tot 10 etaje. Olguța Vasilescu a adăugat că în zonă există zeci de alte blocuri turn construite încă din perioada comunistă care, în teorie, ar ridica la fel de multe probleme.

Ce spune Olguța Vasilescu despre depozitul de muniție

Referitor la acuzația că blocul este prea aproape de un depozit de muniție, primarul a ridicat semne de întrebare asupra siguranței cetățenilor. Ea a criticat prezența armamentului în mijlocul unui cartier populat, lângă un spital și supermarketuri. Edilul a cerut explicații MApN despre modul în care este supravegheată zona.

„Dacă el există într-o zonă de locuințe, spital, supermarketuri, autoritatea locală trebuie să primească urgent detalii. Am fi cerut să fie scos acest depozit dintre blocuri care au o vechime de peste 40 de ani”, a declarat Vasilescu.

Cum răspunde primăria acuzațiilor privind autorizația

Ministrul Radu Miruță susține că MApN a dat inițial un aviz negativ în 2024, care s-a transformat miraculos în unul favorabil după doar trei săptămâni. În replică, Lia Olguța Vasilescu afirmă că primăria a respectat legea și nu avea niciun motiv să refuze autorizația atât timp cât la dosar exista un aviz favorabil de la Ministerul Apărării.

Tot aceasta a mai adăugat faptul că blocul Satina Park se află lângă un teren care a aparținut chiar Armatei, cedat primăriei special pentru construcția blocurilor de 10 etaje. Acest lucru ar anula interdicției de construire în zonă.

