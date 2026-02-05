B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Dacian Dragoș nu vede un motiv legal să fie suspendat de la CCR: „Şi lucruri mai ciudate s-au întâmplat în România”

Dacian Dragoș nu vede un motiv legal să fie suspendat de la CCR: „Şi lucruri mai ciudate s-au întâmplat în România”

Adrian Teampău
05 feb. 2026, 22:58
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Dacian Dragoș, despre o eventuală suspendare
  2. Despre contestațiile din instanță

Dacian Dragoș, judecătorul CCR numit prin decret de președintele Nicușor Dan, nu crede că sunt argumente legale pentru suspendarea sa din funcție. El nu exclude, însă, o decizie a instanței, în acest sens.

Dacian Dragoș, despre o eventuală suspendare

Magistratul CCR consideră că nu există argumente de natură legală care să susțină suspendarea sa din funcție. Pe de altă parte, el nu exclude acest lucru spunând că în România s-au întâmplat lucruri și mai ciudate de atât. Chiar dacă va fi schimbat, Dacian Dragoş nu crede că acest lucru ar fi un eșec pentru cariera sa.

„Câtă vreme eu nu am greşit nimic şi nu consider că am greşit nimic, iar CV-ul meu şi realizările mele şi toate aprecierile pe care le-am primit de-a lungul carierei dovedesc acest lucru. E o conjuntură care o să ducă la acest deznodământ, dar nici într-un caz ceva ce am făcut eu sau care să pună în lumină negativă realizările mele”, a declarat magistratul, la Antena 3.

Potrivit spuselor sale, expertiza pe care a căpătat-o în carieră i-a adus o anumită recunoaștere profesională la nivel internațional.

„Eu aşa consider că toată activitatea mi-am desfăşurat-o în domeniul juridic, am ajuns chiar la nivelul la care publicam în străinătate, în drept, care este destul de rar în România, la edituri de prestigiu, am fost invitat în procesele pe care le are România la tribunalele internaţionale de arbitraj, şi în cazul Roşia Montană, şi Plaza, tocmai pe baza expertizei pe care o am ca şi jurist şi ca şi profesor de drept”, a afirmat judecătorul Dragoş.

Despre contestațiile din instanță

Judecătorul constituțional Dacian Dragoș s-a arătat surprins că în acțiunea din instanță a fost contestat și mandatul lui Mihai Busuioc. Potrivit spuselor sale, în cazul acestuia, a existat o decizie prin care Curtea Constituțională a stabilit că acesta îndeplinește criteriul privind vechimea în activitate.

Întrebat dacă, în ceea ce-l privește se așteată ca instanța să decidă să fie suspendat din funcție, el a negat. O astfel de decizie nu ar fi posibilă, consideră magistratul constituțional deoarece nu sunt argumente legale. Nu a exclus, însă, ca instanța să aibă un alt punct de vedere.

„De aşteptat, vă spun, teoretic, pe baza legii, nu ar fi posibil, pentru că nu sunt argumente în această direcţie. Ce să fie urgenţa? La suspendare te uiţi la urgenţa opririi efectelor actului respectiv. Ce urgenţe să fie când eu de şase luni de zile activez în cadrul Curţii Constituţionale? (…) Orice e posibil, sigur, nu putem să excludem, vă spuneam, şi lucruri mai ciudate s-au întâmplat în România, ca să putem să spunem 100% că nu se poate întâmpla. Dar Curtea poate să funcţioneze şi în 8 judecători, mai greu de făcut majoritatea”, a spus judecătorul.

La sfârşitul anului trecut, avocata Silvia Uscov (AUR) a solicitat Curții de Apel Bucureşti suspendarea actelor administrative de numire a lui Dacian Dragoş și Mihai Busuioc la CCR. În cazul lui Dacian Dragoş, termenul a fost stabilit pentru 10 februarie.

