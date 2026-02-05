Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a partiipat la ședința Secției de Judecători a care a validat raportul Inspecției Judiciare pe acuzațiile din .

Lia Savonea, contraatac la documentarul Recorder

Prezentă la ședința CSM, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție a catalogat documentarul Recorde „o manipulare care a lovit în temelia sistemului de justiție”. CSM a votat raportul Inspecției Judiciare cu opt voturi „pentru” și două „împotrivă”. Documentul desființează toate acuzațiile din investigația „Justiție Capturată”.

„Folosind jumătăți de adevăr și adăugând tot felul de suspiciuni ai obținut o manipulare care a lovit puternic în încrederea actului de justiție la cea mai mare instanță din România, dar din păcate a lovit în temelia sistemului nostru de justiție. Este păcat și aici cred că trebuie să ne gândim: ce putem să facem să preîntâmpinăm astfel de situații la care am asistat în ultimele două luni și care nu au fost deloc benefică pentru noi. Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte clare, concluziile Inspecției Judiciare sunt limpezi”, a afirmat Lia Savonea, conform înregistrării CSM

Concluzia raportului, în urma verificărilor dispuse a fost că niciunul dintre aspectele semnalate nu se confirmă. Trebuie spus că , instituția care verifică activitatea procurorilor și judecătorilor, este condusă de Roxana Petcu. Aceasta este o judecătoare apropiată de șefa ÎCCJ. Ea se află la conducerea instituției din 2022, ea deschizând mai multe acțiuni disciplinare împotriva unor magistrați incomozi.

„Verificările exhaustive nu confirmă în niciun fel susținerile formulate în materialul de presă potrivit cărora, la nivelul Curții de Apel București, ar fi existat un mecanism de influențare a soluțiilor pronunțate în dosare de corupție prin modificarea compunerii completurilor de judecată”, a menționat Inspecția Judiciară în raport.

Șefa ÎCCJ a preluat inițiativa în CSM

În ședința CSM, Lia Savone, care este membru de drept, în calitatea sa de președinte al ICCJ, a avut prima reacție la documentarul celor de la Recorder. Ea și-a însușit în totalitate concluziile Inspecției Judiciare și a luat apărarea conducerii Curții de Apel București. Șefa ÎCCJ a afirmat că schimbările de completuri care au dus la achitări în marile dosare de corupție au fost determinate de motive obiective.

„A selecta patru dosare din zeci de mii după cum vedem, pentru că la 2.061 de completuri dacă luăm în medie 30-40 de dosare pe ședință, deși sunt și 80, avem zeci de mii de dosare. A selecta patru dosare și a le prezenta ca pe un fenomen eu cred că nu este o analiză, este o selecție interesată. Raportul acesta a arătat și el ce a putut să arate. Ce nu poate să constate, să explice și va trebui să rămână o problemă pentru noi este cui aparține, cui a folosit, de ce s-au întâmplat toate lucrurile astea și mai ales cum s-a făcut ca doi colegi să se fi lăsat implicați în această manipulare”, a spus Savonea.

Șefa ÎCCJ a reacționat dur la observțiile celor doi magistrați care s-au opus validării raportului Inspecției Judiciare. Grațiela Milu și Narcis Erculescu au remarcat că documentul nu a fost semnat de judecătorii care l-au întocmit și au cerut ca situația să fie remediată. A primit imediat replica Liei Savonea, care a pus-o la punct.

„Raportul este foarte clar, concluziile sunt clare”, a replicat șefa ÎCCJ.

Lia Savonea acuzată direct de Recorder

Judecătorul Laurențiu Beșu, unul dintre magistrații care a apărut în documentar și care a formulat mai multe acuzații, a declarat că nu a fost audiat niciodată de Inspecția Judiciară pe durata procedurii ce a stat la baza raportului. El a anunțat că ia în calcul să conteste hotărârea CSM prin care a fost validat raportul Inspecției Judiciare.

Recorder a difuzat pe 9 decembrie o investigație despre starea justiției din România. Documentarul analizează fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii în mâinile unor magistrați cu conexiuni politice. În documentar au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA, o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Multe dintre acuzațiile formulate au vizat-o direct pe Lia Savonea, actuala șefă a care și-a impus autoritatea și controlul asupra principalelor instanțe. Investigația a dat mai multe exemple, din dosare concrete în care inculpați în dosare de corupție, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat lungirea proceselor până la prescriere.

Acest lucru s-a întâmplat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.