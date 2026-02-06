Serviciile de ridesharing, deși extrem de populare, au început să fie marcate de practici abuzive prin care unii șoferi încearcă să obțină bani în plus de la pasageri. Clienții sunt adesea păcăliți să plătească taxe inventate. Cea mai frecventă metodă este „taxa de barieră” la plecările de la aeroport, deși toate costurile sunt deja incluse în tariful afișat de aplicație.

Cum funcționează această practică la serviciile de ridesharing

Potrivit , un caz recent a scos la iveală modul în care șoferii profită de neatenția pasagerilor. Imediat după urcarea în mașină la Aeroportul Otopeni, un șofer i-a solicitat clientului 10 lei în plus pentru parcare, susținând că suma afișată în aplicație nu acoperă ieșirea prin barieră.

„Trebuie plătită bariera. Toți clienții au plătit-o când i-am luat de sus”, a argumentat șoferul. Acesta a încercat să convingă pasagerul că este vorba despre o regulă generală. În realitate, aplicația include automat taxa de aeroport în prețul final, iar orice solicitare de bani cash sau transfer separat este contrară regulamentului.

Ce spun reprezentanții companiilor de ridesharing

După ce situația a fost raportată, reprezentanții platformei au confirmat că solicitarea șoferului a fost abuzivă. Toate costurile de drum, inclusiv taxele de pod sau de sunt calculate și încasate direct prin intermediul aplicației. În acest caz, suma încasată nejustificat a fost rambursată clientului, iar șoferul riscă sancțiuni.

Cum te poți proteja de costurile nejustificate

Pentru a evita să plătească mai mult, pasagerii trebuie să verifice detalierea tarifului direct în aplicație înainte de a achita orice sumă suplimentară.