Controale la Wizz Air, după ce compania a anulat nouă zboruri într-o zi. Sancțiunea maximă poate fi suspendarea activității

Wizz Air Hungary şi Wizz Air Malta vor fi verificate de Agenția UE pentru Siguranța Aviaței în urma sesizării făcute de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Bogdan Mîndrescu.

În urma verificărilor se pot impune măsuri de remediere a deficienţelor sau sancţiuni, cea mai gravă fiind suspendarea sau revocarea certificatelor de operator aerian, care este puţin probabilă potrivit lui Bogdan Mîndrescu.

“În urma sesizării depuse de AACR (Autoritatea Aeronautică Civilă Română) la EASA, agenţia europeană, în calitate de emitent al certificatelor de operatori aerieni deţinute de Wizz Air Hungary şi Wizz Air Malta, urmează să facă verificări/ inspecţii la cei doi operatori”, anunţă, sâmbătă, Bogdan Mîndrescu.

Acesta precizează că, în funcţie de deficienţele semnalate şi identificate se poate decide impunerea unui plan de eliminare a neconformităţilor şi monitorizarea implementării acestuia.

”Sancţiunea maximă, în caz de deficienţe grave, poate fi suspendare sau revocarea AOC-urilor (certificatelor de operator aerian) situaţie în care Wizz Air nu va mai putea opera până la remedierea deficienţelor. Acest caz este puţin probabil. De mentionat că doar AOC-ul este emis de EASA”, a mai precizat secretarul de stat din Ministerul Transporturilor.

Wizz Air, reclamată la Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei

Problema zborurilor operate de Wizz Air din România de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Bogdan Mîndrescu la Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei.

Compania a anulat nouă curse într-o zi, din motive tehnice, a scris Bogdan Mîndrescu pe Facebook.

”Astăzi am avut o serie de discuţii extrem de aplicate în legătură cu anulările zborurilor, întârzierile în operare şi situaţia pasagerilor companiei Wizz Air în România. La întâlnire au participat Yvonne Moynihan, Chief Corporate Officer Wizz Air Group, Zsuzsanna Poss, Chief Communications and Customer Officer Wizz Air Group, şi Diarmuind O Conghaile, Managing Director Wizz Air Malta. I-am înştiinţat oficial pe reprezentanţii Wizz Air că am informat Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (acest organism fiind şi cel care a licenţiat compania aeriană) pentru a pune cu celeritate în aplicare legislaţia în materie, având în vedere că Wizz Air a anulat 9 curse într-o zi din motive tehnice”, a arătat Bogdan Mîndrescu, vineri seară, într-o postare pe Facebook.