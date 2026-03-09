B1 Inregistrari!
Adolescent din Sibiu, arestat pentru omor: A atacat cu bâta un bătrân, apoi l-a abandonat în frig

Traian Avarvarei
09 mart. 2026, 17:30
Sursa Foto: Flickr.com

Un adolescent de 17 ani din județul Sibiu a fost arestat sub acuzația de omor, după ce a atacat un bătrân de 73 de ani cu o bâtă. Incidentul a avut loc în noaptea de 6 spre 7 martie, pe o stradă din Boian.

Adolescent arestat preventiv pentru omor

În noaptea de 6 spre 7 martie, în localitatea Boian din județul Sibiu, a avut loc un incident violent între doi bărbați, consăteni. Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, un adolescent de 17 ani a deposedat un bărbat de 73 de ani de o bâtă și l-a lovit repetat cu ea în zona capului. După atac, victima a fost abandonată pe stradă.

„În fapt s-a reţinut că, în noaptea de 06/07.03.2026, a avut loc o agresiune spontană între două persoane de sex masculin, consăteni din localitatea Boian, jud. Sibiu, în timp aceştia ce se aflau într-o zonă publică. Autorul, în vârstă de 17 ani, a deposedat victima, în vârstă de 73 de ani, de o bâtă şi a lovit-o pe aceasta la nivelul capului în mod repetat, apoi a părăsit locul faptei”, au transmis procurorii.

Victima a decedat în aceeași noapte, ca urmare a leziunilor suferite și a expunerii prelungite la frig.

La data de 8 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu a dispus arestarea preventivă a adolescentului pentru o perioadă de 30 de zile. Acuzația oficială este de omor, iar ancheta este în desfășurare pentru a clarifica circumstanțele.

