Dispută între Grindeanu și Bolojan! Liderii coaliției de guvernare s-au reunit luni, de la ora 13:00, într-o ședință în care au reluat discuțiile privind bugetul de stat pentru acest an. Întâlnirea are loc după o săptămână marcată de tensiuni între partenerii din coaliția formată din PSD, PNL, USR și UDMR.

În cadrul discuțiilor au fost abordate mai multe teme sensibile, inclusiv problema repatrierii românilor din străinătate și situația financiară a Primăriei Capitalei.

Dispută între Grindeanu și Bolojan! De ce a cerut liderul PSD control la Ministerul Afacerilor Externe

În timpul discuțiilor, vicepremierul Sorin Grindeanu i-ar fi solicitat premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de control al Guvernului la Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit , solicitarea a fost respinsă de premier, care ar fi spus că „nu este momentul” pentru o astfel de măsură.

În intervenția sa, ar fi afirmat că ministra Oana Țoiu nu evită explicațiile legate de situația discutată. La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar fi spus că răspunsurile oferite de ministră în conferința de presă nu au fost convingătoare.

Discuția a continuat în același registru tensionat, Fritz insistând că „este război” și că nu este momentul pentru o astfel de acțiune administrativă.

Grindeanu ar fi continuat, însă, să susțină necesitatea verificărilor, și ar fi spus că trebuie să existe garanții „că nu există abuzuri” în procesul de repatriere și că cetățenii beneficiază de „tratament egal”. Potrivit aceleiași surse, liderul PSD i-ar fi acuzat pe partenerii de coaliție că încearcă să evite subiectul, avertizând că „nu va lăsa lucrurile așa”.

Ce controverse au apărut în jurul datoriilor Primăriei București

Un alt punct sensibil discutat în cadrul ședinței a fost legat de datoriile Primăriei București. Conform unor propuneri analizate în coaliție, aceste obligații financiare ar urma să fie achitate din bugetele comunităților locale.

Propunerea a stârnit nemulțumiri din partea mai multor lideri politici. Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu și-ar fi exprimat opoziția față de amendamentul respectiv.

În urma reacțiilor, premierul Ilie Bolojan ar fi acceptat să retragă prevederea din proiectul discutat.

Există riscul ca Bucureștiul să intre în incapacitate de plată?

În timpul discuțiilor, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ar fi intervenit și ar fi avertizat că, în lipsa unei soluții pentru aceste datorii, Bucureștiul ar putea ajunge în incapacitate de plată.

Potrivit sursei citate, edilul ar fi transmis că situația financiară a Capitalei este una delicată și că deciziile privind bugetul trebuie analizate cu atenție.

Contextul economic și presiunea asupra bugetelor locale rămân teme importante în negocierile din coaliție, iar discuțiile pe marginea bugetului de stat sunt așteptate să continue.