Acasa » Eveniment » Aproape 2.000 de români au fost repatriați din Orientul Mijlociu. Cine plătește zborurile? Anunțul MAE

Aproape 2.000 de români au fost repatriați din Orientul Mijlociu. Cine plătește zborurile? Anunțul MAE

Ana Maria
09 mart. 2026, 14:25
Aproape 2.000 de români au fost repatriați din Orientul Mijlociu. Cine plătește zborurile? Anunțul MAE
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Câți români au revenit până acum în țară
  2. Ce zboruri au fost efectuate, luni, către România
  3. Circa 2.000 de români au revenit în țară. Cine a avut prioritate la repatriere
  4. Aproape 2.000 de români au revenit în țară. Cine plătește costurile zborurilor de repatriere
  5. Ce alte naționalități s-au aflat la bordul aeronavelor

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, luni, că aproximativ 2.000 de români au revenit în țară din zona Golfului, în contextul tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit autorităților, repatrierile au fost realizate prin zboruri speciale de evacuare, curse de repatriere asistată sau zboruri comerciale facilitate de sprijinul statului român, potrivit Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a atras atenția că una dintre dificultățile care persistă în procesul de evacuare este prezența efectivă a pasagerilor la momentul îmbarcării.

Câți români au revenit până acum în țară

Potrivit reprezentantului MAE, bilanțul actual indică un număr apropiat de 2.000 de cetățeni români care au reușit să ajungă în România din statele afectate de situația de securitate din Orientul Mijlociu.

Din cifrele estimative pe care le avem, ne apropiem de 2.000 de cetățeni români care s-au întors – fie cu zboruri de evacuare, fie cu zboruri de repatriere asistată, fie cu zboruri comerciale, dar facilitate de sprijinul oferit de MAE și statul român. De asemenea, avem în evidență zborurile comerciale care au ajuns la București. Circa 1.500 de cetățeni au revenit cu propriile lor mijloace. Acest număr, sperăm noi, va crește, pentru că frecvența zborurilor comerciale din statele din regiune este la rândul său într-o ușoară creștere. Dar, în continuare, există zboruri anulate, zboruri care nu pot fi efectuate din cauza condițiilor de securitate„, a declarat Țărnea.

Ce zboruri au fost efectuate, luni, către România

Reprezentanții MAE au anunțat că luni dimineață au ajuns la București două aeronave care au transportat cetățeni români evacuați din Oman. Zborurile au fost operate pe ruta Muscat-București și au fost realizate prin mecanismul european rescEU.

La bordul celor două aeronave s-au aflat 273 de cetățeni români, dar și 82 de cetățeni străini.

Andrei Țărnea a explicat că pentru aceste operațiuni au fost utilizate aeronave operate de compania poloneză LOT, folosite în cadrul mecanismului european pentru transport de urgență.

Circa 2.000 de români au revenit în țară. Cine a avut prioritate la repatriere

Autoritățile române au organizat inclusiv transportul terestru către aeroportul din Muscat, folosind convoaie de autocare pentru a aduce pasagerii în siguranță.

Potrivit MAE, procesul logistic a fost unul complex, iar persoanele incluse pe listele prioritare au fost contactate în prealabil.

Pe listele de prioritate s-au aflat:

  • copii,

  • persoane cu probleme medicale,

  • femei însărcinate.

Aproape 2.000 de români au revenit în țară. Cine plătește costurile zborurilor de repatriere

Autoritățile au precizat că aceste operațiuni sunt finanțate integral prin mecanismul european rescEU.

România mai are un număr de zboruri rezervate în acest mecanism și, în măsura în care zilele acestea pregătirile operaționale continuă, o să vă spunem detalii suplimentare despre noi zboruri de acest tip. Diferența dintre zborurile sub mecanism rescEU și evacuările făcute sub mecanismul de protecție civilă a UE este că în cazul rescEU este vorba de o capabilitate a UE. Costurile de menținere, de utilizare sunt 100% asigurate de UE. Deci, sunt repatrieri plătite din bugetul UE. Traseul terestru, convoiul de autocare cu care au fost duși, este la rândul său eligibil pentru 75% din costuri, tot din fondurile rescEU„, a mai spus purtătorul de cuvânt al MAE.

Ce alte naționalități s-au aflat la bordul aeronavelor

Prima aeronavă a aterizat pe aeroportul din București la ora 4:20. La bord se aflau 110 adulți, 38 de minori și 3 copii. Cea de-a doua aeronavă a transportat 98 de adulți, 23 de minori și un bebeluș.

Pe lângă cetățenii români, zborurile au transportat și persoane din mai multe state europene, printre care Croația, Estonia, Franța, Germania, Republica Moldova, Muntenegru, Spania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Cehia, Danemarca, Irlanda, Italia, Polonia, Serbia și Slovenia.

Contextul evacuărilor vine pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar autoritățile române spun că monitorizează permanent evoluțiile de securitate din regiune.

