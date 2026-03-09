B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu intră cu buldozerul în Centrul Vechi al Capitalei. Primarul general demolează terasele ridicate ilegal.”Orașul să nu mai arate ca o sorcovă”

Adrian A
09 mart. 2026, 14:32
Ciprian Ciucu intră cu buldozerul în Centrul Vechi al Capitalei. Primarul general demolează terasele ridicate ilegal.Orașul să nu mai arate ca o sorcovă
Sursă foto: Facebook/Ciprian Ciucu
Primarul general, Ciprian Ciucu, a pus ochii pe terasele ilegale care funcționează în Centrul Vechi al Capitalei. Edicul afirmă că multe dintre terase nu respectă nicio regulă. Și deja a semnat 15 decizii de desființare a unor astfel de construcții ilegale.

Ce se întâmplă cu terasele din Centrul Vechi

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că cerut Poliției Locale  să verifice toate construcțiile ilegale apărute pe domeniul public în zona centrală, cu precădere pe cele din aria protejată.

„Am semnat deja 15 de dispoziții de desființare a acelor construcții. Acestea afectează vizual orașul nostru, blochează trotuarele și creează un sentiment de dezordine și devălmășie.
În același timp, sâmbăta acesta am analizat care sunt cauzele pentru care autorizațiile pentru ocuparea domeniului public pentru terase și restaurante se emit cu greutate. Luăm în considerare debirocratizarea și ușurarea procesului de autorizare, prin amendarea regulamentului.
Voi invita reprezentanții industrei HORECA la discuții pentru a găsi cele mai bune soluții împreună, astfel încât nici orașul să nu arate ca o sorcovă iar operatorii de terase și restaurante să-și poate desfășura cu ușurință și în legalitate activitatea.”, transmite primarul general.
Potrivit lui Ciucu, avizul de la Direcția de Urbanism nu este emis deoarece dosarele depuse prezintă mai multe greșeli:
„- propun prea multe mese și nu lasă suficient loc liber pentru trecători;
– nu pun mesele doar în fața restaurantului lor pentru că ” la vecin oricum nu e nimic”;
– nu propun doar piese de mobilier urban;
– „confundă” umbrelele cu copertine mobile fixate de fațade – iar pentru alea ai nevoie de autorizație, nu aviz;
– „confundă” copertinele mobile fixate pe fațadă cu pergolele cu panouri mobile;

– consideră că sintagma „fixate de fațadă” nu exclude existența unor stâlpi fixați de caldarâm și dacă tot avem stâlpi, de ce să nu închidem lateralele că e curent.”, mai scrie Ciprian Ciucu.

Ce a descoperit Ciucu în centrul Bucureștiului

”Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare peste care un strat subțire de inițiativă privată a deschis niște localuri de calitate și se încapațânează să țină țesutul urban în viață.

Clădiri abandonate, vandalizate, mobiler urban pestriț, vechi, ruginit și vandalizat. Cei care vor să iasă din casă se strecoară printre râuri de mașini care băltesc la bordură și peste tot. Autoritatea publică, anemică. Poliția locală, inexistentă. O sa am de lucru! Pare sisific, dar mă știți, sunt determinat.
Am ieșit pe stradă cu directorii și funcționarii din primarie. Poliția Locală, administratia străzilor, urbanismul, etc. Au venit și arhitecți independenti.
Am luat decizi!! Decizii pentru reparații, mici proiecte de pietonalizare, punctuale. Refacerea spațiului verde si a unor trotuare.
Tersele cu construcții ilegale, vor disparea în timp ce vom ușura închirierea spațiului public pentru mese si scaunele restaurantelor si cafenelelor.
Sunt multe de facut! Vom aborda zonă cu zonă, incremental. Eu vă promit multă muncă și determinare. Dumneavostră doar să aveți încredere și răbdare să punem oraşul la punct!”, a fost concluzia lui Ciprian Ciucu după ce a făcut, sâmbătă, un tur pe mai multe străzi din București.
