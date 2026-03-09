Parcursul lui Nicu Grigore în competiția Survivor s-a încheiat mai devreme decât și-ar fi dorit. După nouă săptămâni petrecute în reality-show, concurentul a fost nevoit să părăsească emisiunea din cauza unei accidentări serioase la genunchi.

Momentul despărțirii de colegi a fost unul încărcat de emoție, mai ales că acesta spera să ajungă cât mai departe în competiție. Chiar dacă aventura sa s-a terminat înainte de final, participarea la show i-a adus și o recompensă financiară consistentă.

Cum s-a accidentat Nicu la Survivor

Incidentul care i-a pus capăt parcursului în competiție s-a produs în timpul unui duel disputat cu Adrian Kaan. În timpul probei, genunchiul stâng al concurentului a cedat brusc, fiind însoțit de o durere puternică.

După momentul accidentării, Nicu Grigore a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Deși și-a exprimat speranța că medicii îi vor permite să revină în competiție, verdictul a fost unul clar: nu mai putea continua.

Cum a reacționat Nicu Grigore în momentul plecării din competiție

Despărțirea de colegi a fost un moment dificil pentru concurent. În cadrul ceremoniei, i-a stins flacăra, acest lucru semnifică, practic, eliminarea sa din competiție.

Vizibil emoționat, Nicu Grigore a vorbit despre experiența trăită în show.

„Sunt foarte emoționat și mi-e greu să îmi găsesc cuvintele. Deși cât am fost acolo au fost și perioade în care simțeam că mi-e greu, în care am simțit că mi-e dor de casă, dar per total mă bucuram de faptul că sunt aici”, a declarat Nicu Grigore, la Survivor.

Câți bani a câștigat Nicu la Survivor

Chiar dacă experiența sa în competiție s-a încheiat prematur, Nicu Grigore a plecat acasă cu o sumă considerabilă de bani.

Potrivit , concurentul a fost plătit cu aproximativ 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în reality-show. Cum a rezistat nouă săptămâni în competiție, suma totală pe care a încasat-o ajunge la aproximativ 18.000 de euro.

Cine este, de fapt, Nicu Grigore

Înainte de a deveni cunoscut publicului larg, Nicu Grigore a avut o carieră în sport. A practicat rugby pe postul de fundaș, fiind remarcat pentru viteză, tehnică și spirit de lider, calități care l-au ajutat să devină chiar căpitan de echipă.

Totuși, accidentările repetate l-au obligat să renunțe la cariera sportivă la doar 19 ani. După o pauză de doi ani, a revenit în sport la nivel de amatori, însă problemele fizice l-au determinat în cele din urmă să accepte că nu își mai poate urma visul.

Ulterior, a practicat pentru o perioadă kickboxing și s-a orientat către studii în domeniul kinetoterapiei, la Universitatea Ecologică din București. Viața sa a luat însă o altă direcție după ce a cunoscut-o pe Bella Santiago, alături de care și-a întemeiat o familie.

În prezent, Nicu Grigore activează ca talent manager și este unul dintre cei mai mari susținători ai carierei artistice a soției sale.