Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată

Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată

Adrian Teampău
09 mart. 2026, 13:47
Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Poliția a deschis anchetă de moarte suspectă
  2. Tânărul a fost găsit spânzurat

Poliția a deschis o anchetă, în județul Buzău, după ce cadavrul unui tânăr a fost descoperit, spânzurat, într-o clădire abandonată. Autoritățile iau în considerare scenariul unei sinucideri din dragoste.

Poliția a deschis anchetă de moarte suspectă

Poliţiştii buzoieni au deschis o investigație după ce au descoperit cadavrul unui tânăr în vârstă de 24 de ani într-o clădire abandonată. Poliția ia în considerare ipoteza ca tânărul să se fi sinucis din dragoste, după despărțirea de fosta iubită. Până la clarificarea situației, anchetatorii fac cercetări pentru moarte suspectă.

„La data de 8 martie a.c., în jurul orei 19:40, poliţiştii din Buzău au fost sesizaţi despre faptul că într-o clădire dezafectată, din Năeni, se află o persoană decedată. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, stabilind că este vorba despre un tânăr de 24 de ani, din Breaza”, a transmis IPJ Buzău.

Potrivit IIPJ Buzău, autorităţile au fost sesizate în ziua de 8 martie că într-o clădire a fost descoperit trupul neînsufleţit al unui tânăr. Persoana care a descoperit cadavrul au sesizat autoritățile prin numărul de urgență 112.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, în cauză urmând a se efectua inclusiv necropsia, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei”, au mai transmis autoritățile

Tânărul a fost găsit spânzurat

Presa locală a relatat că tânărul găsit mort de poliția din Buzău a suferit o decepție în dragoste. El tocmai se despărțise de fosta iubită, de care era îndrăgostit peste măsură. Din informațiile obținute de jurnaliști, victima, pe numele său Marian, se ocupa cu vânzarea puieților de pomi fructiferi și a butașilor de vie.

Conform relatărilor din presă, duminică seara, Marian ar fi văzut o fotografie cu iubita sa, în brațele unui alt bărbat. El se afla împreună cu prietenii în localitate. Vederea fotografiei l-ar fi tulburat foarte tare și le-ar fi spus amicilor că se întoarce acasă. În drum, a trecut pe la o cunoștință și ar fi cerut o sârmă lungă, motivând că are nevoie ca să întindă rufele. Cum amicul nu a avut sau nu a vrut să-i dea, ar fi mers la un magazin.

Martorii susțin că la un moment dat au primit pe telefoane, printr-o aplicație, o fotogradie întunecată trimisă de tânăr. Au încercat să-l sune și cu acesta nu a răspus, s-au îngrijorat și au pornit în căutarea lui. I-au găsit cadavrul într-o clădire abandonată, Conacul Fințescu.

