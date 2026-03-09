B1 Inregistrari!
Avertisment de ultim moment al NATO: Ce insulă din Grecia ar putea fi lovită de rachete iraniene

Avertisment de ultim moment al NATO: Ce insulă din Grecia ar putea fi lovită de rachete iraniene

Ana Maria
09 mart. 2026, 16:25
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. NATO avertizează: Ce bază militară din Grecia este considerată o țintă potențială
  2. Ce rol are baza Suda în strategia NATO
  3. NATO avertizează: Ce alte baze militare ar putea fi vizate
  4. Ce rol are România în sistemul de apărare NATO

NATO avertizează că baza navală Suda din Creta ar putea deveni o țintă pentru Iran. Grecia este considerată o verigă importantă în sistemul de apărare anti-balistic al alianței.

Tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte directe asupra securității din estul Mediteranei. Potrivit unor evaluări realizate de NATO și de autorități americane, mai multe obiective strategice din Grecia și Turcia ar putea deveni ținte pentru Iran, în contextul conflictului regional.

Printre acestea se află și baza navală din Golful Suda, situată pe insula Creta, una dintre cele mai importante facilități militare ale NATO din această zonă.

NATO avertizează: Ce bază militară din Grecia este considerată o țintă potențială

Un raport american, realizat în colaborare cu NATO, indică baza militară din Golful Suda drept o posibilă țintă pentru Iran. Conform evaluării, nivelul de amenințare se situează imediat sub categoria „risc ridicat”, potrivit publicației Il Messaggero.

Înainte de atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, în zonă fusese deja activată o baterie de rachete Patriot. Ulterior, autoritățile au decis desfășurarea rapidă a unei a doua baterii pe insula Karpathos.

Ce rol are baza Suda în strategia NATO

Baza navală din Golful Suda este considerată un punct strategic pentru operațiunile NATO din estul Mediteranei. În ultimele luni, instalația militară a găzduit inclusiv portavionul american Gerald Ford.

Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a declarat că „Grecia se află la limita razei de acțiune a armelor iraniene”.

Această poziționare geografică face ca infrastructura militară din Grecia să devină un element esențial pentru apărarea flancului sud-estic al alianței.

NATO avertizează: Ce alte baze militare ar putea fi vizate

Pe lângă baza din Creta și cea din Cipru, alte obiective militare americane din Turcia sunt considerate expuse riscului.

Printre acestea se numără bazele militare din Adana (Incirlik), Konya și Izmir.

Experții avertizează că rachetele iraniene interceptate în regiune ar putea ajunge dincolo de teritoriul Turciei, atingând inclusiv spațiul aerian al unor state NATO precum Grecia, Bulgaria sau chiar România.

Ce rol are România în sistemul de apărare NATO

Grecia și România sunt singurele state de pe flancul sud-estic al NATO care dispun de sisteme de apărare antiaeriană Patriot.

În acest context, Grecia este descrisă drept „o verigă cheie în lanțul anti-balistic de la Incirlik până la baza Deveselu din România”.

Amintim faptul că baza militară de la Deveselu este una dintre componentele esențiale ale scutului de apărare antirachetă al NATO din Europa.

Tags:
