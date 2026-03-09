B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Surse: Scenariile analizate de Guvern pentru a limita creșterea prețurilor la combustibil

Traian Avarvarei
09 mart. 2026, 16:16
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României﻿ / Facebook
Guvernul Bolojan analizează trei scenarii pentru a păstra prețul combustibilului sub 10 lei / litru.

Scenariile discutate în Guvern

O primă variantă în analiză e reducerea temporară a accizei la benzină și motorină. Asta ar putea reduce prețul final la pompă, dar ar aduce venituri mai mici la bugetul statului.

A doua variantă presupune acordarea unui sprijin financiar pentru anumite categorii profesionale, în special pentru transportatori și agricultori, considerate cele mai afectate.

Iar ultimul scenariu vizează diversificarea surselor de aprovizionare cu petrol, pentru a reduce dependența de importurile din Orientul Mijlociu, informează sursele Digi24.

Conflictul din Orientul Mijlociu scumpește petrolul

Prețul petrolului continuă să crească din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, luni ajungând temporar până la aproape 120 de dolari pe baril. Apoi a coborât la circa 105-110, dar trendul de creștere se va vedea în scumpiri la pompă.

În prezent, motorina standard costă circa 8,60 lei / litru, iar benzina a depășit 8,20 lei / litru.

