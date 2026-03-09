Românii cu buletin electronic reclamă blocaje în sistem: „Am încercat, dar nu mă lasă”

Introducerea cărții electronice de identitate ar trebui să simplifice relația dintre cetățeni și instituțiile statului. Documentul, de dimensiunea unui card bancar, conține un cip în care sunt stocate datele personale și ar trebui să permită acces mai rapid la servicii publice digitale. În practică însă, unii români care au buletin electronic spun că se confruntă cu probleme majore.

Modificarea domiciliului, una dintre cele mai mari probleme

Pe platforma guvernamentală creată pentru a colecta exemple de birocrație sau proceduri administrative complicate au apărut mai multe reclamații legate de folosirea noului buletin electronic. Printre cele mai frecvente probleme se numără imposibilitatea modificării domiciliului, lipsa infrastructurii pentru citirea datelor din cip sau blocaje în sistemele informatice.

Unul dintre cazurile relatate este cel al unui cetățean care a încercat să își actualizeze adresa după ce și-a schimbat domiciliul la câteva luni după emiterea buletinului electronic.

„Mi-am preschimbat buletinul vechi cu cartea electronică de identitate pentru că expirase. După câteva luni mi-am mutat domiciliul și am mers să îl schimb în CEI. Mi s-a spus că momentan nu este posibil pentru că nu există procedura și că trebuie să fac buletin nou.”

Situația devine însă complicată atunci când cetățeanul încearcă să urmeze această recomandare. Sistemul informatic nu îi permite să facă programare pentru un nou document, deoarece cel actual este încă în termen de valabilitate.

„Am încercat să fac programare pentru un buletin nou, dar sistemul nu mă lasă pentru că am deja unul valabil. Practic, sunt blocat.”

Unii cetățeni spun că funcționarii le-au explicat că modificarea adresei nu poate fi făcută încă în sistem și că singura variantă este emiterea unui document nou.

„Mi s-a spus că adresa nu poate fi modificată pe card și că trebuie să îmi fac alt buletin, deși acesta a fost emis recent. Practic trebuie să plătesc din nou pentru un document făcut de curând.”

Probleme și cu verificarea datelor din cip

O altă categorie de reclamații se referă la faptul că unele instituții publice nu pot citi informațiile stocate pe .

„Am nevoie să schimb adresa de domiciliu. Dețin o carte de identitate cu CIP (CEI) eliberată de câteva luni. Desi publicitatea care se face acestei cărți electronice de identitate e înșelătoare prezentând schimbarea domiciliului simplu, de la distanță, adevărul este ca a fost necesar să-mi fac o nouă programare. Nu am găsit locuri disponibile în București, așa că m-am prezentat la Cernica”.

„Acolo am fost nevoită să prezint același dosar stufos de documente pe care îl prezentasem cu câteva luni înainte la eliberarea CEI (din nou certificat de naștere – al meu și copil), de divorț, încredințare minor, contract vânzare-cumpărare”.

„Funcționarul de la ghișeu m-a anunțat că deși dosarul e complet, nu-mi poate efectua schimbarea de domiciliu întrucât aceasta funcționalitate nu este implementata încă. Am cerut o soluție și mi s-a recomandat explicit să aleg din 2 variante: – nu-mi schimb domiciliul (ceea ce nu corespunde realității) și rămân cu CEI actual încă 6 luni sau mai mult – declar CEI pierdut (ceea ce nu corespunde realității), plătesc taxa de eliberare și obțin un CEI nou”.

”Mi se pare absurd și ilegal să-mi fie sugerate 2 „soluții” stupide de către o instituție a statului care ar fi trebuit să rezolve problema. Simplu, digitalizat, de la distanță.”, se arată într-o sesizare publicată în platformă.

Astfel, deși documentul conține datele necesare, cetățenii spun că li se cere în continuare să aducă documente pe hârtie.

„Deși am carte electronică de identitate, mi s-a cerut să aduc dovada domiciliului pe hârtie. Mi s-a spus că nu pot verifica adresa din cip pentru că instituția nu are cititor pentru card.”

Un alt cetățean a relatat o situație similară.

„Ni s-a spus că adresa este stocată pe cip, dar nimeni nu o poate verifica pentru că instituțiile nu au echipamentele necesare. În final tot trebuie să venim cu acte pe hârtie.”

Autoritățile zic că e complicat cu buletin electronic

Direcția Generală de Evidență a Persoanelo, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a admis că în prezent nu se poate rescrie adresa de pe suportul de stocare electronic decât la sediul central al instituției din București. Direcția dă vina pentru această situație pe complexitatea acestui proiect.

„În condițiile în care unul dintre obiectivele majore urmărite prin punerea în circulație a unui nou tip de act de identitate, electronic, este reprezentat de securitate, asigurarea unui nivel sporit de securitate fiind o condiție impusă și de legislația Uniunii Europene în materie, operațiunile de citire sau de rescriere a informațiilor referitoare la domiciliu trebuie să se efectueze într-un ecosistem complet securizat pentru a preveni orice risc de natură a afecta acuratețea sau confidențialitatea datelor.

Pe de altă parte, Proiectul Cartea Electronică de Identitate este un proiect complex a cărui fază inițială a presupus proiectarea actului de identitate electronic, urmată de faza punerii în circulație a acestuia iar în prezent se derulează faza dezvoltării serviciilor electronice asociate CEI a cărui finalizare este prevăzută la data de 1 iulie 2026.

În cadrul fazei de dezvoltare a serviciilor asociate CEI sunt cuprinse atât cele care vizează scrierea/rescrierea anumitor categorii de informații, precum date cu caracter personal sau certificate electronice, cât și serviciile care presupun interacțiunea cu Cartea Electronică de Identitate prin intermediul HUB Servicii MAI.”, susțin cei de la Evidența Populației, într-un răspuns pentru .

Aproape 1,4 milioane de români și-au făcut până acum buletin electronic. El poate fi obținut gratuit, la prima solicitare de către orice persoană cu vârsta de cel puțin 14 ani sau care urmează să împlinească 14 ani în următoarele 30 de zile.

Însă, iată că pentru unii români, un buletin electronic nu a însemnat și simplificarea promisă, ci mai degrabă apariția unor noi blocaje administrative.