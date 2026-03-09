B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » PSD București, decizie privind ședința extraordinară a CGMB: ​„Ne asumăm responsabilitatea”

PSD București, decizie privind ședința extraordinară a CGMB: ​„Ne asumăm responsabilitatea”

Traian Avarvarei
09 mart. 2026, 17:11
PSD București, decizie privind ședința extraordinară a CGMB: ​„Ne asumăm responsabilitatea”
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și liderul PSD București. Sursa foto: PSD București / Facebook
Cuprins
  1. Ședință extraordinară a CGMB, amânată
  2. PSD insistă cu diminuarea facturilor la termie

Consilierii generali ai PSD au decis amânarea şedinţei extraordinare a CGMB care urma să aibă loc marţi, a anunțat organizația PSD București, condusă de Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Ședința se amână „pentru a le oferi specialiștilor PMB timpul necesar elaborării și redactării documentațiilor specifice, în vederea adoptării proiectelor de hotărâre ale CGMB”.

Ședință extraordinară a CGMB, amânată

„Grupul consilierilor generali ai Partidului Social Democrat susține în totalitate proiectele de dezvoltare a Bucureștiului, menite să facă viața oamenilor mai bună, să stimuleze mediul antreprenorial și, astfel, să genereze creștere economică și locuri de muncă bine plătite.

​Astfel, în urma discuțiilor purtate cu Primarul General, precum și cu ceilalți consilieri generali ai Municipiului București, consilierii generali ai PSD au decis, de comun acord, 𝐚𝐦𝐚̂𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭̦𝐞𝐢 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐫𝐦𝐚 𝐬𝐚̆ 𝐚𝐢𝐛𝐚̆ 𝐥𝐨𝐜 𝐦𝐚̂𝐢𝐧𝐞, 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝐚.𝐜., 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐯𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝟏𝟑 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝐚.𝐜., 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟎:𝟎𝟎, pentru a le oferi specialiștilor PMB timpul necesar elaborării și redactării documentațiilor specifice, în vederea adoptării proiectelor de hotărâre ale CGMB.​

​PSD București își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis și corect cu toți decidenții implicați în administrarea Bucureștiului și își asumă responsabilitatea de a susține măsuri care să răspundă nevoilor orașului și care să protejeze, totodată, persoanele vulnerabile, ce au nevoie de ajutor”, a transmis PSD București, pe Facebook.

PSD insistă cu diminuarea facturilor la termie

Amintim că ultimele două ședințe ale Consiliului General al Capitalei nu au avut loc din lipsă de cvorum. La ultima, pe ordinea de zi figurau proiecte care vizau desființarea Centrului Expo Arte, creșterea chiriilor pentru locuințe convenabile, realizarea unui audit extern pentru STB și Termoenergetica.

Pe 24 februarie, Grupul PSD a anunțat că va intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalității va redacta rapoartele necesare proiectului privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali.

Tags:
Citește și...
Ședință cu scântei: Dispută între Grindeanu și Bolojan pe tema repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Ce a cerut liderul PSD
Politică
Ședință cu scântei: Dispută între Grindeanu și Bolojan pe tema repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Ce a cerut liderul PSD
AUR intră la guvernare cu PSD? Răspunsul dat de un lider al partidului: „Țara trebuie să vadă clar aceste opțiuni”
Politică
AUR intră la guvernare cu PSD? Răspunsul dat de un lider al partidului: „Țara trebuie să vadă clar aceste opțiuni”
Grindeanu acuză lipsa de transparență la achizițiile militare din împrumuturile SAFE. Cerere pentru ministrul Radu Miruță
Politică
Grindeanu acuză lipsa de transparență la achizițiile militare din împrumuturile SAFE. Cerere pentru ministrul Radu Miruță
USR ține cu dinții de guvernare. Deputatul Iulian Lorincz: „Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim”
Politică
USR ține cu dinții de guvernare. Deputatul Iulian Lorincz: „Nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieşim”
Scandalul Țoiu-Ponta ajunge în Parlament. Sorin Grindeanu cere audierea ministrului de Externe de o comisie parlamentară (VIDEO)
Politică
Scandalul Țoiu-Ponta ajunge în Parlament. Sorin Grindeanu cere audierea ministrului de Externe de o comisie parlamentară (VIDEO)
PSD își evaluează participarea la guvernare. Decizia privind coaliția va fi luată după analiza bugetului. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)
Politică
PSD își evaluează participarea la guvernare. Decizia privind coaliția va fi luată după analiza bugetului. Amenințările lui Grindeanu (VIDEO)
PSD, nemulțumit de proiectul de buget. Sorin Grindeanu acuză eliminarea unor măsuri convenite în coaliție
Politică
PSD, nemulțumit de proiectul de buget. Sorin Grindeanu acuză eliminarea unor măsuri convenite în coaliție
Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa pe tema Consiliului European din 19 – 20 martie
Politică
Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa pe tema Consiliului European din 19 – 20 martie
Ordonanţa privind administraţia publică produce efecte. Grindeanu comentează contestația Avocatului Poporului la CCR
Politică
Ordonanţa privind administraţia publică produce efecte. Grindeanu comentează contestația Avocatului Poporului la CCR
Un nou sondaj. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere. PSD și PNL, în creștere, însă tot departe de partidul lui Simion (GRAFICE)
Politică
Un nou sondaj. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere. PSD și PNL, în creștere, însă tot departe de partidul lui Simion (GRAFICE)
Ultima oră
17:43 - Ședință cu scântei: Dispută între Grindeanu și Bolojan pe tema repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Ce a cerut liderul PSD
17:31 - Românii cu buletin electronic reclamă blocaje în sistem: „Am încercat, dar nu mă lasă”
17:30 - Adolescent din Sibiu, arestat pentru omor: A atacat cu bâta un bătrân, apoi l-a abandonat în frig
17:17 - Câți bani a primit Nicu Grigore după ce a fost eliminat de la Survivor 2026. A stat 9 săptămâni în competiție
16:47 - Iași: Bebeluș decedat după ce ambulanța a rămas blocată în noroi. „Mor oameni, mor copii din cauza lor, că nu au pus nimic pe drumul ăsta”
16:25 - Avertisment de ultim moment al NATO: Ce insulă din Grecia ar putea fi lovită de rachete iraniene
16:16 - Surse: Scenariile analizate de Guvern pentru a limita creșterea prețurilor la combustibil
16:06 - Newsweek: Prețul benzinei și motorinei va ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Graficul care dă fiori
16:01 - Prețurile la raft ar putea crește în următoarele zile în România. Avertismentul economistului Adrian Negrescu: „Asistăm la un adevărat tsunami economic la nivel mondial”
16:01 - AUR intră la guvernare cu PSD? Răspunsul dat de un lider al partidului: „Țara trebuie să vadă clar aceste opțiuni”