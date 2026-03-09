Consilierii generali ai PSD au decis amânarea şedinţei extraordinare a CGMB care urma să aibă loc marţi, a anunțat organizația PSD București, condusă de Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Ședința se amână „pentru a le oferi specialiștilor PMB timpul necesar elaborării și redactării documentațiilor specifice, în vederea adoptării proiectelor de hotărâre ale CGMB”.

Ședință extraordinară a CGMB, amânată

„Grupul consilierilor generali ai Partidului Social Democrat susține în totalitate proiectele de dezvoltare a Bucureștiului, menite să facă viața oamenilor mai bună, să stimuleze mediul antreprenorial și, astfel, să genereze creștere economică și locuri de muncă bine plătite.

​Astfel, în urma discuțiilor purtate cu Primarul General, precum și cu ceilalți consilieri generali ai Municipiului București, consilierii generali ai PSD au decis, de comun acord, 𝐚𝐦𝐚̂𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭̦𝐞𝐢 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐫𝐦𝐚 𝐬𝐚̆ 𝐚𝐢𝐛𝐚̆ 𝐥𝐨𝐜 𝐦𝐚̂𝐢𝐧𝐞, 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝐚.𝐜., 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐯𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝟏𝟑 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝐚.𝐜., 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟎:𝟎𝟎, pentru a le oferi specialiștilor PMB timpul necesar elaborării și redactării documentațiilor specifice, în vederea adoptării proiectelor de hotărâre ale CGMB.​

​PSD București își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis și corect cu toți decidenții implicați în administrarea Bucureștiului și își asumă responsabilitatea de a susține măsuri care să răspundă nevoilor orașului și care să protejeze, totodată, persoanele vulnerabile, ce au nevoie de ajutor”, a transmis PSD București,

PSD insistă cu diminuarea facturilor la termie

Amintim că ultimele două ședințe ale Consiliului General al Capitalei nu au avut loc din lipsă de cvorum. La ultima, pe ordinea de zi figurau proiecte care vizau desființarea Centrului Expo Arte, creșterea chiriilor pentru locuințe convenabile, realizarea unui audit extern pentru STB și Termoenergetica.

Pe 24 februarie, Grupul PSD a anunțat că până când aparatul de specialitate al municipalității va redacta rapoartele necesare proiectului privind în cazul nerespectării parametrilor contractuali.