Un bebeluș născut prematur a murit după ce ambulanța chemată în ajutor a rămas blocată în noroi, pe un drum județean. S-a întâmplat în satul Bojila, comuna ieșeană Mădârjac. Recent, un bărbat a murit în această comună

O mamă și-a pierdut copilul din cauza unui drum prost

Ana Maria Pal a născut un băiețel pe 6 martie, în jurul orei 01:20. Femeia era însărcinată în 7 luni. Familia chemase ambulanța, dar aceasta a rămas împotmolită în noroiul de pe DJ 282E.

Dr. Angelica Hristea, manager general al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, a confirmat că ambulanța a rămas blocată.

Costică Vieru, viceprimarul comunei, spune că primăria nu poate interveni, fiind drum județean, iar nimeni din autoritățile județene nu a venit să aștearnă măcar niște piatră.

„Din cauza drumului, s-a întâmplat, din nou, să se blocheze ambulanța. E drum județean, noi nu putem interveni. Copilul a murit din cauza drumului, că nu a putut să ajungă. Deci, copilul fetei a murit din cauză că Salvarea nu a ajuns la timp. Nu s-a făcut absolut nimic pe DJ 282E, nu s-a turnat nimic. E mare păcat. Un bebeluș care de-abia a reușit să se nască a murit din cauză că nu a putut să ajungă Salvarea la el la timp, ca să-l salveze”, a declarat Costică Vieru, pentru

Ce spune femeia care a rămas fără nepot

Lăcrămioara Pal, mama femeii, e revoltată și spune că, dacă drumul era măcar pietruit, nepotul său trăia.

„Am sunat la Salvare înainte să nască. Până a ajuns Salvarea, fata mea a și născut, iar copilul ăla a murit. Totul din cauza drumului, că nu a putut urca Salvarea, s-a împotmolit. Drumul e foarte rău. Fata mea, acum, e la Maternitate, iar pe băiețel l-au dus la IML. Fata a născut copilul prematur. Avea 7 luni de sarcină, dar până să ajungă Salvarea cu incubatorul pentru copil, el a murit.

Nici mașina care trebuia să urce să ia băiatul mort la IML nu a putut urca. Am fugit eu cu copilul în brațe și l-am dus. Și viceprimarul, și primarul, toată lumea a cerut să se facă ceva cu drumul acesta. Măcar niște piatră să fie pusă, să poată circula oamenii. Este foarte greu. Dacă era drumul bun, ambulanța putea ajunge la timp și nepotul meu era în viață. Mor oameni, mor copii din cauza lor, că nu au pus nimic pe drumul ăsta. Noi murim cu toții până vine Salvarea”, a spus Lăcrămioara Pal, mama femeii, pentru BZI.