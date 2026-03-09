B1 Inregistrari!
Cine este românul care a câștigat 4,5 milioane de euro la Loto 6/49 și cum a fost jucat biletul norocos

Cine este românul care a câștigat 4,5 milioane de euro la Loto 6/49 și cum a fost jucat biletul norocos

Ana Maria
09 mart. 2026, 15:29
Cine este românul care a câștigat 4,5 milioane de euro la Loto 6/49 și cum a fost jucat biletul norocos
Sursa Foto: Facebook/ Loteria Română
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis câștigătorul premiului la Loto 6/49
  2. De cât timp juca aceleași numere la loto
  3. Cum a fost jucat biletul câștigător

Un bărbat în vârstă de 50 de ani din Botoșani este marele câștigător al premiului pus în joc la Loto 6/49 la tragerea din 12 februarie 2026. Norocosul a intrat în posesia premiului în valoare de aproape 4,5 milioane de euro, după ce și-a revendicat câștigul luni, 9 martie.

Deși a preferat să își păstreze identitatea confidențială, bărbatul a transmis un mesaj pentru cei care încearcă să își încerce norocul la loto.

Ce mesaj a transmis câștigătorul premiului la Loto 6/49

Premiul cel mare la Loto 6/49 a fost de 22.948.891,68 lei, iar biletul câștigător a costat doar 28 de lei.

Câștigătorul a spus că secretul succesului său a fost perseverența.

Credeți, pentru că eu prin perseverență am reușit. Mult succes și tuturor reusită maximă”, a fost mesajul acestuia, potrivit Loteriei Române.

De cât timp juca aceleași numere la loto

Bărbatul lucrează în domeniul transporturilor și a povestit că joacă aceleași numere la Loto 6/49 de mai bine de zece ani.

Numerele câștigătoare nu au avut o semnificație specială pentru el, fiind alese pur și simplu la întâmplare. Cu toate acestea, spune că a fost mereu convins că într-o zi va reuși să câștige marele premiu.

După ce și-a revendicat premiul, botoșăneanul a declarat că intenționează să investească o parte din banii obținuți.

Cum a fost jucat biletul câștigător

Biletul norocos a fost jucat online, prin aplicația AmParcat.ro. Acesta a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, iar costul total al biletului a fost de 28 de lei.

Loto 6/49 rămâne unul dintre cele mai populare jocuri de noroc din România, atrăgând săptămânal mii de participanți care speră să câștige premiul cel mare. De-a lungul anilor, numeroși români au devenit milionari peste noapte datorită acestui joc. Specialiștii spun că, deși șansele sunt reduse, perseverența și participarea constantă îi determină pe mulți jucători să își încerce norocul la fiecare tragere.

