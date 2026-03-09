Un bărbat în vârstă de 50 de ani din Botoșani este marele câștigător al premiului pus în joc la Loto 6/49 la tragerea din 12 februarie 2026. Norocosul a intrat în posesia premiului în valoare de aproape 4,5 milioane de euro, după ce și-a revendicat câștigul luni, 9 martie.

Deși a preferat să își păstreze identitatea confidențială, bărbatul a transmis un mesaj pentru cei care încearcă să își încerce norocul la loto.

Ce mesaj a transmis câștigătorul premiului la Loto 6/49

Premiul cel mare la Loto 6/49 a fost de 22.948.891,68 lei, iar biletul câștigător a costat doar 28 de lei.

Câștigătorul a spus că secretul succesului său a fost perseverența.

„Credeți, pentru că eu prin perseverență am reușit. Mult succes și tuturor reusită maximă”, a fost mesajul acestuia, potrivit .

De cât timp juca aceleași numere la loto

Bărbatul lucrează în domeniul transporturilor și a povestit că joacă aceleași numere la Loto 6/49 de mai bine de zece ani.

nu au avut o semnificație specială pentru el, fiind alese pur și simplu la întâmplare. Cu toate acestea, spune că a fost mereu convins că într-o zi va reuși să câștige marele premiu.

După ce și-a revendicat premiul, botoșăneanul a declarat că intenționează să investească o parte din banii obținuți.

Cum a fost jucat biletul câștigător

Biletul norocos a fost jucat online, prin aplicația . Acesta a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, iar costul total al biletului a fost de 28 de lei.