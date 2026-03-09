Cât de mare este pericolul unui „tsunami economic”

Explozia prețurilor la energie ridică semne de alarmă în economia mondială.

„Asistăm la un adevărat tsunami economic la nivel mondial, fără precedent în ultimii 20 de ani, generat de problemele din zona petrolului și mai ales a gazelor naturale. Creșterea petrolului la 110 dolari pe baril creează deja premisele unor probleme majore pe lanțurile de aprovizionare și ale unui val semnificativ de inflație care se va contura la nivel mondial, susținut inclusiv de cotația gazelor, care în ultima lună a crescut cu 83% pe bursa de la Amsterdam, ajungând astăzi la 62 de dolari. O creștere de peste 20% într-o singură zi este o situație demnă de acest apelativ, de tsunami financiar, iar efectele, din păcate, le vom vedea în toată economia mondială, inclusiv în cea românească”, a declarat luni Adrian Negrescu, notează agerpres.ro.

În acest context, Negrescu consideră că autoritățile ar trebui să convoace de urgență . Scopul ar fi analizarea impactului economic al scumpirilor și adoptarea unor măsuri pentru protejarea economiei.

„Toate aceste scumpiri la petrol se văd în maxim 10 zile în România. Și deja avem, probabil, în această săptămână un prim puseu semnificativ de creștere de prețuri. Probabil de miercuri, joi, vom vedea semnificative la pompă, iar în ceea ce privește gazele, mă aștept ca de luna viitoare să vedem, într-adevăr, importuri la niște prețuri mult mai mari decât cele actuale”, a mai transmis acesta.

Economistul subliniază și nevoia accelerării proiectelor strategice din energie, precum Coridorul Vertical pentru aprovizionarea cu gaze. El atrage atenția că România rămâne dependentă de importuri, chiar dacă depozitele interne sunt umplute în prezent în proporție de aproximativ 40%.

De ce ar putea scumpirea energiei să lovească rapid economia României

Creșterea prețurilor la energie scoate în evidență vulnerabilitățile economiei românești. atrage atenția că România rămâne dependentă de importurile de gaze, chiar dacă depozitele interne sunt parțial pline.

Problema este că din aceste depozite se poate extrage doar o cantitate limitată de gaz, din cauza restricțiilor tehnologice. În lipsa unor surse alternative de aprovizionare, liberalizarea pieței pentru agenții economici, programată pentru 1 aprilie, ar putea avea efecte serioase. Această schimbare ar putea declanșa un val puternic de inflație. Costurile mai mari la energie riscă să fie transferate rapid în prețurile produselor și serviciilor.

În același timp, economia României depinde în mare măsură de transportul rutier de marfă. „Dacă în România se cară marfă, în special cu duba, cu tirul, cu camionul, în alte țări există sursele alternative date de transportul pe calea ferată, de transportul electric. Toate aceste mijloace de transport în România practic nu există din perspectivă logistică. Și de aceea orice creștere de preț la pompă se traduce aproape instantaneu în creșteri de prețuri la raft. Și asta pentru că fragilitatea financiară a companiilor românești le determină să transfere instantaneu costurile cu transportul în prețurile produselor și serviciilor pe care le comercializează”, a declarat specialistul.

Potrivit economistului, efectele ar putea apărea foarte rapid în economie. În următoarele zece zile ar putea fi observate scumpiri în marile magazine. Creșteri de prețuri sunt așteptate și în sectorul serviciilor, în special în domeniul curieratului. Agricultura ar putea fi, la rândul ei, afectată de aceste majorări de costuri. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât începe campania de însămânțări de primăvară. În același timp, scumpirea motorinei ar putea pune presiune pe fermieri și ar putea reduce competitivitatea producției agricole românești în raport cu importurile.