Copil român, nominalizat la ora de etică din Germania, într-o lecție despre furt, pentru că: „românii sunt cunoscuți pentru furt”

Doi părinți originari din Bistrița și Sibiu, care locuiesc într-un oraș aflat în apropiere de Stuttgart, au postat pe Facebook lecția pe care a primit-o copilul lor de 12 ani, Luca, la ora de etică.

Profesoara din Germania consideră că românii sunt cunoscuți pentru furt

Profesoara a formulat un scenariu de furt din clasă, în care l-a nominalizat pe elevul român ca fiind principalul suspect pentru că „românii sunt cunoscuți pentru furt”, pe care l-a tipărit și l-a distribuit tuturor colegilor. Reacțiile nu au întârziat să apară.

Mama elevului, Pușa-Raluca Cârneală-Dan, care are o mică afacere de familie în orașul german Vaihingen an der Enz din landul Baden-Württemberg, a declarat pentru că, după incident, copilul a fost expus glumelor răutăcioase ale colegilor.

Acasă, a întrebat-o „de cel puțin 10 ori”: „Mama de ce numele meu?? De ce vârsta mea ? Și de ce țara mea? Are ceva cu mine doamna??”, povestește Raluca Cârneală-Dan.

„Acum vă întreb eu dacă este normal ca în clasa 5 la Realschulle Kleinglatbach, elevii să aibă o așa lecție în clasă? Una peste alta pe al meu tot așa îl cheamă”, scrie Pușa-Raluca Cârneală-Dan pe Facebook.

Din jurnalul lui Luca, în vârstă de 12 ani:

„Nu am fost eu !!!

Ceva rău s-a întâmplat astăzi la școală. Profesorul a strâns bani pentru excursia cu clasa și i-a pus pe birou. Toată lumea a văzut că a încuiat sertarul și a pus cheia în cutie. Când s-a dus să ia banii la sfârșitul orelor, aceștia dispăruseră.

Nimeni din clasă nu a recunoscut fapta. La scurt timp după aceea, Sven m-a acuzat:

„În clasă nu a existat niciodată un furt. Și Luca este din România. Iar (n.r. românii) sunt cunoscuți pentru furt”

M-am înroșit și nu am mai putut spune nimic. După școală, unii băieți l-au chemat pe Klauer după mine și au râs de mine. M-au amenințat cu bătaia dacă nu returnez banii mâine.

Dar nu-i am. Nu am nimic de-a face cu asta!

Mă simt ca…”

Mama băiețelului spune: „Toți copiii râdeau de el în curtea școlii. Copilului i-a intrat în cap ca este vorba despre el, Nu mai vrea să meargă la școală, nu știu cum îl trimitem la școală”

Ea a adăugat că formulează o plângere către Inspectoratul școlar în acest sens.