Creșterea cu 60% a salariilor solicitată de șapte procurori DNA Iași, inclusiv șefa Serviciului Teritorial, a fost respinsă de instanță.

Ei susțin că munca lor este similară, ba chiar mai încărcată decât cea a colegilor din . Procurorii invocă discriminarea salarială, însă judecătorii nu le-au acceptat cererea și au respins argumentele prezentate.

De ce cer procurorii DNA majorarea salariilor cu 60%

Procurorii susțin că munca lor este similară, ba chiar mai încărcată decât cea a colegilor europeni din EPPO. Ei au arătat că, din 2021, majoritatea dosarelor privind fraudele cu fonduri europene au fost instrumentate de DNA, în timp ce procurorii EPPO au preluat doar un număr foarte mic.

De asemenea, structura, atribuțiile și mediul de lucru sunt comparabile, însă salariile procurorilor europeni sunt cu aproximativ 60% mai mari, ceea ce DNA consideră o discriminare salarială. Procurorii cer astfel plata diferențelor retroactiv și ajustarea permanentă a remunerațiilor, potrivit ziaruldeiasi.ro.

De ce Tribunalul a respins cererea procurorilor DNA

Tribunalul a considerat cererea procurorilor DNA speculativă, subliniind că salariile procurorilor europeni delegați sunt stabilite de Parchetul European. Procurorii EPPO fac parte dintr-o structură europeană autonomă, cu contracte și drepturi salariale specifice, plătite integral din bugetul UE.

Diferențele fundamentale în regimul numirii și salarizării fac imposibilă compararea directă cu procurorii naționali, motiv pentru respingerea cererii.

Există discriminare salarială între procurorii DNA și cei europeni

Diferențele de salariu nu derivă din sex, vârstă sau naționalitate, ci din angajator, legislație aplicabilă și surse de finanțare distincte. Prin urmare, procurorii DNA și cei europeni nu se aflau în situații comparabile, motiv pentru care Tribunalul a respins plângerea. Reclamanții au făcut apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel, care va stabili primul termen de judecată.