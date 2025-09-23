Crezi că îți dă energie, dar îți face rău! Pericolul cafelei pe stomacul gol

Pentru mulți oameni, diminețile nu încep până când nu și-au băut . Este ritualul care îi ajută să se trezească, să se concentreze și să își înceapă ziua cu energie. În mod obișnuit, prima ceașcă este savurată imediat după trezire, de multe ori pe stomacul gol, înaintea micului dejun. Deși pare un obicei banal și chiar necesar pentru un plus de vitalitate, medicii atrag atenția că această practică poate avea efecte mai puțin plăcute asupra organismului.

Specialiștii avertizează că băutul cafelei pe stomacul gol stimulează producția de acid gastric într-un moment nepotrivit, ceea ce poate irita mucoasa stomacului și favoriza apariția unor probleme precum gastrita, refluxul gastroesofagian sau arsurile. În plus, există dovezi că acest obicei poate influența și echilibrul hormonal, perturbând nivelul de cortizol. Pe de altă parte, cafeaua nu trebuie demonizată. Consumată cu măsură și în momentul potrivit al zilei, ea aduce beneficii importante: îmbunătățește concentrarea, stimulează metabolismul și este .

De ce este periculos să bei cafea pe stomacul gol

Cafeaua are un efect direct asupra stomacului prin stimularea producției de acid clorhidric, un element esențial în procesul de digestie. În condiții normale, acest acid are rolul de a descompune proteinele și de a activa enzimele digestive, facilitând absorbția . Însă atunci când cafeaua este consumată pe stomacul gol, în lipsa alimentelor care să fie procesate, acidul produs nu are „ce să digere”. Rezultatul este iritarea mucoasei gastrice și, în timp, o sensibilizare a pereților stomacului.

Medicii avertizează că acest obicei poate contribui la apariția unor afecțiuni precum gastrita, refluxul gastroesofagian sau arsurile stomacale frecvente. Persoanele care deja suferă de probleme digestive sunt cele mai expuse riscurilor, deoarece cafeaua, prin compușii săi activi, amplifică dezechilibrele existente.

Un alt aspect important este legat de faptul că, atunci când acidul gastric este secretat inutil, acesta poate afecta bariera naturală de protecție a stomacului. Pe termen lung, acest lucru duce la senzații de durere, disconfort abdominal, greață sau chiar la complicații mai serioase. Persoanele care obișnuiesc să își înceapă ziua cu cafea fără a consuma și un mic dejun ușor riscă să dezvolte simptome digestive persistente și dificil de controlat, potrivit .

Cum afectează cafeaua pe stomacul gol nivelul de cortizol

Un alt motiv pentru care medicii nu recomandă cafeaua pe stomacul gol are legătură cu ritmul natural al organismului. Dimineața, în primele ore după trezire, nivelul de cortizol, hormonul stresului, este deja ridicat. Acesta ajută corpul să se trezească și să fie alert. Dacă adăugăm cafeaua exact în acest moment, stimularea suplimentară poate perturba echilibrul hormonal și, pe termen lung, poate duce la oboseală, și la o scădere a efectului cafelei. Pe scurt, cafeaua băută imediat după trezire își pierde din eficiența energizantă și, paradoxal, ne poate face să avem nevoie de și mai multă cafea în timpul zilei.

Ce probleme digestive și metabolice poate provoca cafeaua pe stomacul gol

Mulți consumatori de cafea pe stomacul gol acuză simptome precum crampe abdominale, sau chiar diaree. Acest lucru se întâmplă pentru că băutura stimulează tranzitul intestinal într-un moment în care stomacul nu are ce procesa. În plus, cafeaua poate influența absorbția unor nutrienți importanți, cum ar fi fierul și magneziul, ceea ce, pe termen lung, ar putea contribui la carențe nutriționale.

De asemenea, studiile arată că, fără un aport alimentar, cafeaua poate provoca fluctuații bruște ale glicemiei. Rezultatul este o creștere temporară a energiei, urmată de o cădere rapidă, care se traduce prin senzație de slăbiciune, iritabilitate și lipsă de concentrare, notează .

Ce recomandă specialiștii

Medicii nutriționiști sugerează ca, înainte de cafea, să consumăm măcar o gustare ușoară, un , câteva fructe sau o felie de pâine integrală. În acest fel, stomacul este protejat, iar efectele negative ale cafelei sunt reduse. Ideal ar fi ca băutura să fie savurată după micul dejun, nu în locul lui.

Un alt sfat important este legat de momentul din zi. Cercetările indică faptul că cel mai potrivit interval pentru consumul cafelei este între orele 9:30 și 11:30 dimineața, când nivelul de cortizol începe să scadă natural. Astfel, cafeaua își păstrează efectul de stimulare, fără să interfereze cu mecanismele interne ale organismului.