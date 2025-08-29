Alimentația în sezonul rece: ce nutrienți nu trebuie să lipsească din dieta ta

Pe măsură ce zilele devin mai scurte și temperaturile scad, organismul are nevoie de un plus de atenție prin alimentația pe care o alegem. Specialiștii atrag atenția că trecerea către sezonul rece modifică ritmul de viață și poate influența sănătatea, de aceea este esențial să adaptăm dieta.

Potrivit , vitaminele și mineralele joacă un rol important în menținerea imunității și a energiei în această perioadă.

Cuprins:

Ce vitamine întăresc imunitatea

Care sunt mineralele și acizi grași benefici

Ce fibre să mănânci

Ce vitamine întăresc imunitatea

Vitamina D devine mai greu de obținut pe măsură ce puterea soarelui scade, dar poate fi compensată prin alimente precum somonul, gălbenușul de ou, laptele, cerealele sau sucul de portocale îmbogățit.

De asemenea, vitamina C este foarte importantă, fiind un antioxidant esențial care ajută să lupte împotriva răcelilor și gripei. Portocalele, grepfrutul, , ardeii și frunzele verzi sunt surse excelente.

Care sunt mineralele și acizi grași benefici

În sezonul rece, fierul joacă un rol esențial în formarea globulelor roșii și în transportul oxigenului în corp.

Carnea slabă, fructele de mare, fasolea și spanacul sunt surse excelente. De asemenea, acizii grași Omega-3 ajută la menținerea sănătății inimii și la reducerea riscului de probleme articulare care pot deveni mai severe în vreme rece.

Peștele gras, semințele de in, nucile și semințele de chia sunt recomandate pentru un aport constant.

Ce fibre să mănânci

O altă parte importantă a dietei de toamnă este fibra, care susține digestia și ajută la prevenirea bolilor metabolice. Cerealele integrale, fructele și legumele oferă acest aport necesar.

De asemenea, chiar dacă temperaturile scăzute diminuează senzația de sete, hidratarea rămâne esențială pentru echilibrul general al organismului.

Toamna aduce și o gamă variată de produse care pot fi ușor integrate în alimentație precum: mere, dovleac, cartofi dulci sau sfeclă, toate fiind bogate în nutrienți valoroși.

Specialiștii sugerează că o dietă echilibrată ar trebui să fie completată cu exerciții fizice, odihnă adecvată și gestionarea stresului, pentru a menține sănătatea pe parcursul sezonului rece.