Incidentul violent petrecut vineri seară la Mioveni a declanșat o anchetă de amploare și a readus atenția asupra siguranței celor care lucrează în transportul de persoane. Autoritățile au acționat rapid, iar un tânăr de 21 de ani a fost depistat la scurt timp ca principal suspect în cazul taximetristului găsit înjunghiat.

Ce s-a întâmplat în seara atacului

Potrivit , apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 21:45, moment în care a fost semnalată agresarea unui taximetrist în vârstă de 60 de ani. „În această seară, în jurul orei 21:45, poliţiştii din Mioveni au fost sesizaţi prin 112, cu privire la faptul că un bărbat, de 60 de ani, din Albota, taximetrist, ar fi fost înjunghiat”, au transmis autoritățile.

Echipajele medicale ajunse la fața locului l-au găsit pe bărbat în stare de inconștiență. „În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, din nefericire bărbatul a fost declarat decedat”, au informat reprezentanții IPJ. Ancheta penală a fost preluată imediat de un procuror, care coordonează toate verificările necesare stabilirii exacte a circumstanțelor tragediei.

Cum a fost identificat principalul suspect

Primele informații furnizate de polițiști au arătat că „în urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii argeşeni, a fost depistat un tânăr, de 21 de ani, din comuna Davideşti, bănuit de comiterea faptei”. Suspectul a fost preluat pentru audieri în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Argeș.

Reprezentanții IPJ Argeș au precizat că „se efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanţelor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale”, întrucât anchetatorii încearcă să clarifice atât motivul agresiunii, cât și dinamica exactă a evenimentelor. Autoritățile au mobilizat efective suplimentare în zona unde a fost găsită victima, pentru a strânge probe și a verifica dacă au existat și alte persoane implicate.

Caz similar și la Suceava

În aceeași noapte, un incident similar, dar fără același sfârșit tragic, a avut loc la Suceava, unde un șofer de ride-sharing, în vârstă de 21 de ani, a fost atacat de un client minor, după o discuție legată de prețul cursei. Conform IPJ Suceava, „conflictul ar fi pornit de la preţul cursei care era de 9 lei, iar tânărul de 17 ani a oferit doar 7 lei”, relatează digi24.ro.

Agresorul, tot un tânăr, de această dată de 17 ani, „a aplicat lovituri cu un obiect ascuţit înţepător şoferului de 21 ani, provocându-i plăgi în zona braţului şi unui picior”, au explicat reprezentanții poliției. Victima a fost transportată la spital, iar minorul a fost rapid imobilizat și dus la audieri.