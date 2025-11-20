Tribunalul Sibiu a respins joi cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis, depusă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov. Decizia marchează un pas important într-un proces care se desfășoară de mai mulți ani și implică măsuri administrative și proceduri judiciare complexe.

Ce a decis Tribunalul Sibiu în privința sechestrului

sibiană a analizat cererea depusă de Statul Român, prin DGRFP Brașov, care urmărea instituirea unui sechestru pentru garantarea recuperării unui prejudiciu. Tribunalul a respins solicitarea, așa cum a transmis într-un răspuns pentru

„(…) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunțat în acest dosar cu privire la soluționarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că instanța a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâților în vederea garantării recuperării prejudiciului pretins”, se arată în comunicatul instanței.

Decizia nu încheie însă litigiul principal privind plata despăgubirilor solicitate de autorități.

Ce despăgubiri solicită autoritățile și de ce

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului și recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a acestui imobil”, a menționat ANAF.

Pentru că familia Iohannis nu a efectuat plata voluntară, autoritățile au solicitat suplimentar și instituirea măsurilor asigurătorii.

Ce explică ANAF despre măsurile luate

Reprezentanții ANAF au subliniat că vor acționa rapid pentru protejarea intereselor statului.

„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, au declarat oficially instituției.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunțat că a preluat legal jumătate din imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu, nr.29, ca urmare a unei moșteniri vacante, dobândind astfel dreptul de coproprietate.

Cum a evoluat disputa în timp

Șeful , Adrian Nica, a explicat că, până la acel moment, nu existau indicii că soții Iohannis ar fi intenționat să achite sumele datorate.

„Între ANAF și cei doi soți a existat corespondență pe două paliere, o dată în ceea ce privește predarea imobilului, unde aceștia au menționat prin avocat că nu dețin cheia și prin urmare nu se pot prezenta la predarea imobilului și, pe celălalt palier, aceștia au solicitat explicații privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicații. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita, suplimentar de plata sumei, și măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a explicat Nica la B1TV.

Disputa aînceput în urmă cu mai mulți ani, iar Tribunalul Brașov a anulat în mai 2014 contractele de vânzare-cumpărare între familia Iohannis și Rodica Baștea. În septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul procesului juridic, confirmând dreptul statului asupra imobilului.