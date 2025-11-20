B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Klaus Iohannis obține o victorie în fața ANAF. Ce decizie a luat Tribunalul Sibiu

Klaus Iohannis obține o victorie în fața ANAF. Ce decizie a luat Tribunalul Sibiu

Iulia Petcu
20 nov. 2025, 21:37
Klaus Iohannis obține o victorie în fața ANAF. Ce decizie a luat Tribunalul Sibiu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a decis Tribunalul Sibiu în privința sechestrului
  2. Ce despăgubiri solicită autoritățile și de ce
  3. Ce explică ANAF despre măsurile luate
  4. Cum a evoluat disputa în timp

Tribunalul Sibiu a respins joi cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis, depusă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov. Decizia marchează un pas important într-un proces care se desfășoară de mai mulți ani și implică măsuri administrative și proceduri judiciare complexe.

Ce a decis Tribunalul Sibiu în privința sechestrului

Instanța sibiană a analizat cererea depusă de Statul Român, prin DGRFP Brașov, care urmărea instituirea unui sechestru pentru garantarea recuperării unui prejudiciu. Tribunalul a respins solicitarea, așa cum a transmis într-un răspuns pentru Agerpres.

„(…) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunțat în acest dosar cu privire la soluționarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că instanța a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâților în vederea garantării recuperării prejudiciului pretins”, se arată în comunicatul instanței.

Decizia nu încheie însă litigiul principal privind plata despăgubirilor solicitate de autorități.

Ce despăgubiri solicită autoritățile și de ce

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanța competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a Statului și recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosință a acestui imobil”, a menționat ANAF.

Pentru că familia Iohannis nu a efectuat plata voluntară, autoritățile au solicitat suplimentar și instituirea măsurilor asigurătorii.

Ce explică ANAF despre măsurile luate

Reprezentanții ANAF au subliniat că vor acționa rapid pentru protejarea intereselor statului.

„Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român”, au declarat oficially instituției.

La începutul lunii octombrie, ANAF a anunțat că a preluat legal jumătate din imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu, nr.29, ca urmare a unei moșteniri vacante, dobândind astfel dreptul de coproprietate.

Cum a evoluat disputa în timp

Șeful ANAF, Adrian Nica, a explicat că, până la acel moment, nu existau indicii că soții Iohannis ar fi intenționat să achite sumele datorate.

„Între ANAF și cei doi soți a existat corespondență pe două paliere, o dată în ceea ce privește predarea imobilului, unde aceștia au menționat prin avocat că nu dețin cheia și prin urmare nu se pot prezenta la predarea imobilului și, pe celălalt palier, aceștia au solicitat explicații privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicații. Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita, suplimentar de plata sumei, și măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat”, a explicat Nica la B1TV.

Disputa aînceput în urmă cu mai mulți ani, iar Tribunalul Brașov a anulat în mai 2014 contractele de vânzare-cumpărare între familia Iohannis și Rodica Baștea. În septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul procesului juridic, confirmând dreptul statului asupra imobilului.

Tags:
Citește și...
Accident grav pe un șantier feroviar din Cluj lasă doi muncitori răniți. Ce manevră greșită a declanșat accidentul
Eveniment
Accident grav pe un șantier feroviar din Cluj lasă doi muncitori răniți. Ce manevră greșită a declanșat accidentul
Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân – Prevenție, diagnostic și tratamente moderne prezentate de experți europeni de top
Eveniment
Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân – Prevenție, diagnostic și tratamente moderne prezentate de experți europeni de top
Elevii români cară zilnic ghiozdane de până la 10 kilograme. Medicii trag un semnal de alarmă
Eveniment
Elevii români cară zilnic ghiozdane de până la 10 kilograme. Medicii trag un semnal de alarmă
Atenționare de călătorie pentru Belgia. Transportul public afectat de o grevă națională
Eveniment
Atenționare de călătorie pentru Belgia. Transportul public afectat de o grevă națională
Horațiu Potra a fost adus în țară. Mercenarul, fiul și nepotul său au fost preluați de mascați de la Aeroportul Otopeni. Precizările Ministerului Justiției (VIDEO)
Eveniment
Horațiu Potra a fost adus în țară. Mercenarul, fiul și nepotul său au fost preluați de mascați de la Aeroportul Otopeni. Precizările Ministerului Justiției (VIDEO)
Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar. El ceruse arest la domiciliu
Eveniment
Marius Isăilă, fostul senator care voia să-i dea șpagă lui Ionuț Moșteanu, a fost plasat sub control judiciar. El ceruse arest la domiciliu
Scandal după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Echipa filmului a cerut unor elevi de liceu să își schimbe recenziile
Eveniment
Scandal după lansarea filmului „Cravata Galbenă”. Echipa filmului a cerut unor elevi de liceu să își schimbe recenziile
Ultima minivacanță din 2025 aduce românilor un nou weekend prelungit înainte de sărbători
Eveniment
Ultima minivacanță din 2025 aduce românilor un nou weekend prelungit înainte de sărbători
Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu
Eveniment
Horațiu Potra, adus astăzi în România. Pe cine sperie venirea mercenarului lui Georgescu
Avertismentul lui George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”
Eveniment
Avertismentul lui George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!”
Ultima oră
21:53 - Maria Buză, secretul tinereții fără bătrânețe: „Nici cu cremă pe față nu mă dau”. Ce sfaturi are pentru femei
21:41 - Ludovic Orban se declară părintele politic al președintelui Nicușor Dan. Cum descrie demiterea sa de la Cotroceni (VIDEO)
21:25 - Donald Trump invocă pedeapsa cu moartea după ce un grup democrat a îndemnat militarii să nu răspundă ordinelor administrației prezidențiale
20:49 - Daniel Băluță: Le propun celorlalți candidați să facem un referendum să-i întrebăm pe cetățenii Sectorului 4 dacă e bine sau nu ce s-a întâmplat. Mă consider privilegiat de suportul fetiței mele (VIDEO)
20:47 - Daniel David își propune să reformeze învățământul rural. Ce presupune modelul de funcționare „școală mentorată-școală mentor”
Catalin Drula
20:45 - Accident grav pe un șantier feroviar din Cluj lasă doi muncitori răniți. Ce manevră greșită a declanșat accidentul
20:29 - Ciprian Ciucu şi-a prezentat programul pentru București. Ce este conceptul „Oraş-parc” propus de candidatul PNL
20:12 - Delia și-a anulat concertele din Madrid și Valencia. Ce mesaj a transmis vedeta: „Vă mulțumesc pentru înțelegere”
19:58 - MBDA câștigă concursul Frontex cu sistemul Sky Warden. Cel mai eficient sistem de protecție a frontierelor UE împotriva dronelor ilegale
19:57 - Ministerul Dezvoltării schimbă tarifele pentru locuințele publice după mai bine de un deceniu. Ce impact va avea această ajustare asupra beneficiarilor